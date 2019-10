OnePlus a définitivement présenté hier ses OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Ils n'étaient cependant pas seuls : l'édition McLaren a également été présentée. Voici nos photos de ce modèle premium.

Hier se tenait à Londres la conférence européenne de OnePlus. Le constructeur chinois a profité de l’occasion pour dévoiler les prix du OnePlus 7T en Europe, mais aussi le « nouveau » OnePlus 7T Pro.

Ce dernier s’est également accompagné d’un autre appareil : le OnePlus 7T Pro McLaren Edition. En voici nos photos et premières impressions.

OnePlus 7T Pro McLaren, ça va vite

Le point qui se remarque directement sur cette édition n’est autre que son style à l’arrière. Le triple capteur orienté à la verticale se pare d’une impression diffuse mais notable, qui lui donne un style. En personne, cet imprimé rend tout aussi bien que vous l’imaginez, et est très agréable pour retrouver un peu de personnalité sur des smartphones se ressemblant de plus en plus.

D’autres petits points changent. Le bas du téléphone se pare d’une petite aura orange, quand l’alert slider prend lui aussi cette teinte « Orange papaye » propre à la marque de sport automobile. « Les amateurs apprécieront » comme le veut l’adage, puisque tous ces petits changements dépendent beaucoup du fait que vous aimiez ou non ce coloris si particulier.

L’interface OxygenOS récupère elle aussi cette teinte, ainsi qu’une horloge à la police d’écriture plus proche de l’esprit McLaren. Reste qu’il s’agit toujours d’un OnePlus 7T Pro, lui-même très proche du OnePlus 7 Pro du début d’année. On notera cependant qu’au Snapdragon 855+ s’ajoutent 12 Go de RAM sur ce modèle exclusivement.

Le OnePlus 7T Pro McLaren Edition n’a pas encore dévoilé son prix, mais on escompte le retrouver à environ 50 ou 100 euros de plus que le modèle classique. Il sera rendu disponible quelques semaines après la sortie du OnePlus 7T Pro, le 5 novembre prochain.