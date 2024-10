OnePlus Pad : une tablette 120 € moins chère avec une montre connectée offerte (la OnePlus Watch 2R)

Les offres se cumulent sur le site de OnePlus puisque la tablette OnePlus Pad est en promo à -24 % et, qu’en plus, vous recevez une OnePlus Watch 2R offerte d’une valeur de 279 euros en cadeau.

La OnePlus Pad // Source : OnePlus

La OnePlus Pad édition 2023 est apparue sur le marché en même temps qu’une flopée d’autres appareils, notamment le OnePlus 11, avec pour ambition d’être la première tablette de la marque dotée de caractéristiques marquantes, dont un écran de 144 Hz ou encore un bloc photo atypique. Vous la retrouvez en promo avec 120 euros de réduction sur le site officiel de la marque, et, en cadeau, vous recevez une montre connectée OnePlus Watch 2R.

Ce qu’il faut retenir de la OnePlus Pad 2023

Charge super rapide 67W pour passer à 100% en 67 minutes

Son écran LCD de 11,61″ qui peut passer à 144 Hz

Une version 8+128 Go de mémoire bien solide

Normalement, la OnePlus Pad coûte 499 euros. En ce moment, elle est disponible à 379 euros, et si vous êtes étudiant, elle est même affichée à 341 euros. Et, surtout, vous avez en cadeau une montre connectée OnePlus Watch 2R verte ou grise offerte.

Une tablette arrondie avec un bloc photo drôlement placé

La OnePlus Pad arrive sur un marché quasiment saturé où les tablettes tactiles se tirent la bourre pour essayer de s’attirer vos faveurs. Certaines misent sur la puissance, d’autres mises sur la taille, le prix, les photos… Alors qu’est-ce que la OnePlus Pad propose de tellement différent ?

Déjà, son look : elle a de jolis bords arrondis et elle est fine comme tout puisqu’elle ne fait que 6,54 mm. Donc, vous avez un écran de 11,61 pouces qui prend environ 88 % de la surface avant, ce qui permet une bonne immersion. L’écran d’ailleurs, un petit mot sur lui, puisqu’il affiche 2 800 x 2 000 pixels avec une fréquence de rafraichissement qui peut être de 30, 60, 90, 120 ou 144 Hz. Si vous lancez quelques jeux 3D, vous devriez bénéficier ainsi d’une bonne fluidité.

Il faut aussi souligner son capteur photo principal qui se trouve à l’arrière, bien au centre, en haut, une configuration que l’on voit trop rarement et qui rend cette tablette atypique.

Le reste de la configuration suit bien la route

Co^té performances, la OnePlus Pad n’arrive pas avec les mains dans les poches et vous met sous les yeux une puce Dimensity 9000 par Mediatek, un modèle plutôt costaud qui vous permet de faire tout ce que vous voulez, du gaming à la bureautique. Un petit clavier Bluetooth en plus à relier et vous avez un petit laptop très pratique, d’autant que son autonomie d’une douzaine d’heures en lecture vidéo fait que vous pouvez facilement l’utiliser pendant une journée.

La batterie, même si nous l’avons évoquée plus haut, bénéficie d’une charge ultra-rapide 67 W qui permet de la recharger complètement en une heure seulement. Enfin, le bloc photo est plutôt cool puisqu’il permet de filmer en 4K à 30 fps à l’arrière, et en 1080p à 30 fps à l’avant. Bref, une bonne petite tablette avec des caractéristiques bien pratiques, même si en ce moment, elle prévaut vraiment avec la montre offerte et la réduction qui l’accompagnent.

