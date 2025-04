Voici les 5 voitures électriques qui nous ont le plus impressionné au salon de Shanghai

Nous étions au salon de l’automobile de Shanghai. L’occasion de faire le tour d’horizon des annonces les plus marquantes du salon. Voici les cinq voitures électriques qui nous ont le plus marqué.

Nous arrivons le premier jour à l’ouverture du salon, les ouvriers finissent de coller les logos sur le mur principal. // Source : Nicolas Decludner pour Frandroid

Au salon de l’automobile de Shanghai, de nombreuses voitures électriques ont été présentées. Dans un précédent article, nous revenions en détail sur notre expérience, qui prouve que les constructeurs chinois ont rattrapé les acteurs européens. Ils les dépassent même parfois, notamment en termes techniques.

Voici ici les cinq nouveautés qui nous ont le plus marqué de ce salon, chez BYD, Zeekr, GAC, Volkswagen et Nio.

BYD et la Denza Z : la Porsche 911 électrique ?

Au salon de Shanghai 2025, BYD a dévoilé la Denza Z, un concept de supercar électrique à deux places, marquant une incursion audacieuse dans le segment des sportives hautes performances. Avec son profil bas, ses lignes acérées et son aérodynamisme travaillé, la Denza Z affiche une silhouette rappelant les supercars européennes emblématiques. L’intérieur, centré sur le conducteur, promet une expérience immersive, bien que les détails techniques restent à préciser.​

Ce concept-car illustre l’ambition de BYD, via sa marque premium Denza, de rivaliser avec des constructeurs établis comme Porsche et Ferrari sur le terrain des sportives électriques. Cependant, malgré une présentation impressionnante, la Denza Z devra démontrer sa capacité à offrir des performances et une dynamique de conduite à la hauteur des attentes du segment pour s’imposer face à des références bien établies.

GAC : une voiture volante

La voiture volante GOVY de GAC // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Après notre visite au siège social de GAC en 2024, nous continuons d’être impressionnés par la Guangzhou Automobile Group (GAC) qui présentait sa marque de voiture volante incubée GOVY, qui représente une intégration intersectorielle révolutionnaire de « l’IA automobile et de la sécurité aérienne ». Cette initiative audacieuse dans le domaine de la mobilité aérienne témoigne de la vision de GAC en matière de solutions de transport tridimensionnelles.

Le plan 3/4 arrière de la GOVY est aussi impressionnant // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Le constructeur automobile a également présenté son robot humanoïde intelligent incarné de troisième génération, GoMate, qui vise à alléger la pression sur les « gens » en leur servant de compagnon dans la vie de tous les jours. Cette approche double combine un matériel de base développé par l’entreprise elle-même et un écosystème industriel.

On ne peut s’empêcher de voir l’approche de Tesla, avec son robot Optimus.

Le Robot roulant GoMate de GAC devrait faire son arrivée en 2026 // Source : GAC

Dans la catégorie des véhicules traditionnels, GAC a notamment annoncé son intention de lancer au quatrième trimestre 2025 le premier véhicule de conduite autonome de niveau 3 du pays développé en collaboration avec Didi Autonomous Driving. Un genre de Uber automatisé.

La réponse de AION à Waymo pour le co-voiturage sur le service Didi. // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

En outre, GAC a présenté le tout nouveau S7, développé en étroite collaboration avec Huawei Kunlun et CATL, doté du tout dernier système Kunlun Intelligent Driving ADS 4 et du cockpit HarmonyOS 5 par Huawei. Il s’agit ici d’une voiture hybride rechargeable.

La Trumpchi S7 developpé avec Huawei // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

GAC a également dévoilé son tout nouveau concept de voiture GAC Pickup 01, un Cybertruck qui semble être fait pour nos prochaines excursions sur la lune.

Dommage, toutefois, que GAC n’ait pas dévoilé de voitures électriques à l’occasion de ce salon.

Firefly à moins de 30 000 € pour l’Europe

Nio a eu un impact significatif au salon de l’automobile de Shanghai 2025 en présentant des produits de ses trois marques – NIO, ONVO et firefly – pour la première fois dans le cadre d’un salon de l’automobile.

Le point fort de la présentation de NIO reste sa berline Executive Flagship ET9, qui a été présentée comme le point culminant de la décennie d’innovation technologique de l’entreprise. Au cours de l’événement, le fondateur de NIO, William Li, a annoncé que l’entreprise entrait dans un nouveau cycle de produits en 2025, avec des plans pour lancer neuf modèles à travers ses trois marques. Un objectif qui nous semble très ambitieux pour un groupe de taille moyenne tel que NIO.

La berline luxe ET9 du constructeur Chinois NIO // Source : NIO

Sur le stand ONVO, le nouveau SUV ONVO L90 a fait ses débuts, et il est prévu de lancer le troisième modèle d’ONVO, le L80, au quatrième trimestre 2025. La marque ONVO vise un segment de marché différent de la marque haut de gamme NIO, élargissant ainsi la portée de l’entreprise.

On reste plutôt fan du design epuré de la marque même si les ventes en Chine stagnent et n’arrivent pas à concurrencer la concurrence comme Xpeng et sa marque grand public Mona.

Le L90 de la marque grand public ONVO (groupe NIO) // Source : NIO

La troisième marque de NIO, firefly, a présenté sa petite voiture électrique abordable, qui a été officiellement lancée le 19 avril et dont les livraisons ont commencé le 29 avril.

Pour aller plus loin

On est montés à bord de la Nio Firefly : la nouvelle rivale chinoise de la R5 électrique arrive en Europe

La marque firefly a d’ambitieux projets d’expansion internationale, visant 16 pays dans un premier temps, avec l’objectif de s’étendre à 25 pays et régions.

La fiche technique est très intéressante, avec un prix de départ annoncé à 15 000 euros en Chine, et moins de 30 000 euros en Europe.

Firefly Nio

Au-delà des modèles de véhicules, NIO a présenté ses 12 technologies « Full Stack » dans une zone d’exposition dédiée aux technologies de base.

Ces technologies comprennent la puce de conduite intelligente Shenji NX9031, la suspension active SkyRide, un système de direction par câble, et un système de propulsion électrique 900 volts à haute performance.

Pour aller plus loin

Voiture électrique : on a essayé la « recharge » des batteries en cinq minutes, et c’est bluffant

Les visiteurs du stand NIO ont également pu observer l’ensemble du processus d’échange de batteries dans la station d’échange de batteries de quatrième génération (de quoi « recharger » en moins de 3 minutes) et découvrir le dernier chargeur NIO Power Charger 4.0 ultra-rapide de 750 kW à refroidissement liquide.

Geely : Zeekr 9X et la recharge ultra-rapide

Geely Auto a fait ses annonces au salon de Shanghai sur le thème « AI for All, All for Safety » (l’IA pour tous, tous pour la sécurité), démontrant ainsi son engagement en faveur du progrès technologique et de l’innovation en matière de sécurité.

Le point fort de la présentation a été la première mondiale du prototype Galaxy Cruiser, un SUV robuste axé sur la technologie et doté de la technologie de pointe « full-domain AI ».

Ce véhicule innovant est le premier SUV au monde capable de passer de manière transparente d’un mode d’énergie à l’autre – électrique pur, hybride et à autonomie étendue avec prolongateur d’autonomie – tout en s’adaptant aux différents terrains et conditions de conduite en temps réel.

Le Galaxy Cruiser de Geely // Source : Geely

Outre le Galaxy Cruiser, Geely a annoncé la création d’un nouveau groupe industriel de batteries formé par l’intégration de ses activités existantes dans le domaine des batteries, et qui se concentrera sur l’amélioration de la sécurité, de la densité énergétique et de la vitesse de chargement des batteries sous la marque unifiée « Golden Short Blade Battery ».

La marque Zeekr a egalement introduit son nouveau SUV haut de gamme 9X avec une grille avant, très (trop?) imposante. On vous laisse juge du design…

Zeekr 9X // Source : Zeekr

Zeekr a aussi montré sa 007 GT. Un break de chasse vraiment impressionnant, on a d’ailleurs pu monter à bord.

Zeekr 007 GT

La Zeekr 007 GT, c’est la version break de la berline 007, mais avec un look et une ergonomie revue. Construite sur la plateforme PMA2+, une base modulaire. Et croyez-moi, en la voyant de près, on sent qu’elle a été pensée pour impressionner.

Pour aller plus loin

On est montés dans la Zeekr 007 GT : le break électrique ultime, notre coup de cœur du salon de Shanghai

Geely a également annoncé qu’elle ouvrirait à l’ensemble de l’industrie le brevet de son dispositif de test d’impact du fond de la batterie, dans le but de populariser cette norme de sécurité essentielle pour la mobilité des véhicules électriques.

Volkswagen : la nouvelle Audi et 1 000 km d’autonomie

Le groupe Volkswagen a démontré sa réorientation stratégique vers le marché chinois lors du salon Auto Shanghai 2025, en dévoilant plusieurs modèles et innovations clés développés spécifiquement pour les consommateurs chinois.

Audi E5 Sportback // Source : Xchuxing

L’entreprise a présenté les nouveaux modèles entièrement développés en Chine, ainsi que le nouveau modèle de la marque AUDI adapté aux préférences locales, l’Audi E5. Ces véhicules font partie de la stratégie « En Chine, pour la Chine » de Volkswagen, qui vise à mieux répondre aux besoins et aux attentes des consommateurs chinois.

La cabine de l’AUDI qui sera pour le moment dediée au marché Chinois

Volkswagen a dévoilé trois nouveaux concepts : Era, Aura et Evo. La première est un SUV au format XXL qui promet plus de 1 000 km d’autonomie grâce à un prolongateur d’autonomie. Et il y a des fortes chances que cette technologie arrive en Europe.

Pour aller plus loin

On a vu les nouvelles voitures électriques de Volkswagen : pourquoi elles nous ont vraiment impressionnés

La première présentation du système d’aide à la conduite hautement automatisé (ADAS) de Volkswagen, alimenté par l’IA et spécialement conçu pour les environnements de circulation complexes de la Chine, a constitué un événement technologique majeur.

Volkswagen ID. Aura Volkswagen ID. ERA Volkswagen ID. ERA

Ce système avancé est doté d’un système sur puce (SoC) efficace doté d’une grande puissance de calcul, conçu pour offrir des expériences de conduite transparentes et extrêmement sûres. Le système devrait être introduit dans la classe compacte d’ici 2026.

La présentation de Volkswagen a également mis l’accent sur les plans ambitieux de l’entreprise pour le marché chinois, notamment le lancement d’environ 20 modèles entièrement électriques et électrifiés d’ici 2027 et d’environ 30 modèles entièrement électriques d’ici 2030. Cette offensive de produits reflète l’engagement de Volkswagen à maintenir une forte présence sur le plus grand marché automobile du monde.