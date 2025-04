Nous sommes actuellement au salon de l’auto de Shanghai. Volkswagen a présenté trois concepts de voitures électriques qui semblent très proches des versions de série. Pensées pour la Chine, certaines technologies pourraient bien faire leur arrivée en Europe.

Volkswagen ID. Aura

Ce n’est pas tous les jours que Volkswagen dévoile d’un seul coup trois nouveaux concepts électriques, pensés et conçus pour le marché chinois, mais riches d’indices sur la stratégie mondiale du groupe. Le constructeur allemand y a présenté les ID. AURA, ID. ERA et ID. EVO. Trois noms, trois formats, et une vision affirmée de la mobilité électrique à venir.

Nous avons pu approcher ces trois voitures sur le salon de Shanghai. Nous avons également récapitulé les informations techniques dans l’article d’annonce quelques heures plus tôt.

ID. Aura : une ID.7 plus sexy

Le premier à capter notre attention, c’est l’AURA. Une berline sculptée pour l’aérodynamisme, avec une silhouette presque liquide qui tranche avec le classicisme VW habituel.

Volkswagen ID. Aura

Moins imposante que l’ID.7, elle affiche des proportions épurées et un nez plongeant, ponctué d’un bandeau lumineux sur toute la largeur. À l’intérieur, l’ambiance se veut apaisée, presque minimaliste, avec une interface utilisateur inspirée des smartphones, centrée autour d’un assistant IA « humanoïde » — comprendre un avatar qui parle, apprend et accompagne.

Précisons que nous reprenons ici les informations de Volkswagen, puisque l’intérieur des trois voitures était assez difficilement visible, bien protégé des curieux : on ne pouvait pas réellement s’approcher.

ID. Era : 1 000 km d’autonomie, vraiment ?

À côté, l’ID. ERA joue dans une toute autre catégorie. C’est un SUV XXL, pensé pour les grandes familles, avec trois rangées de sièges et un look à mi-chemin entre robustesse et élégance. On y retrouve des lignes tendues, une calandre pleine soulignée de LED, et des roues massives qui semblent prêtes à tout affronter.

Volkswagen ID. ERA

Mais la vraie surprise, c’est sa motorisation : un combo électrique + générateur thermique, autrement dit un prolongateur d’autonomie.

Volkswagen ID. ERA

Une solution hybride rechargeable améliorée qui permet de viser plus de 1 000 km d’autonomie. 300 km en full électrique, puis 700 km grâce au moteur thermique qui recharge la batterie en route. Une proposition inédite chez Volkswagen, mais qui se fait de plus en plus chez les constructeurs chinois.

Attention, il s’agit ici de valeurs sur le cycle CLTC chinois. En Europe, cela donnerait environ 850 km d’autonomie combinée.

ID. EVO : une recharge ultra-rapide et des écrans XXL

Et puis, il y a l’ID. EVO. Le SUV premium du lot. Full électrique, basé sur une nouvelle plateforme 800 volts (pour la recharge rapide) développée avec Volkswagen Anhui. Premier SUV de la nouvelle famille ID. Unyx du constructeur.

Volkswagen ID. EVO

Dès qu’on l’approche, on sent qu’il joue dans une autre cour. Sa carrosserie sculptée et fluide, son bandeau lumineux presque organique, sa posture campée au sol : tout évoque la montée en gamme de la marque.

Volkswagen ID. EVO

L’intérieur pousse encore plus loin cette ambition, avec une architecture zonale inédite, un cockpit numérique évolutif et des mises à jour OTA. On sent ici l’envie de Volkswagen de rivaliser avec les Tesla Model X, Nio EL7 ou même certaines BYD Denza, sur leur propre terrain.

Volkswagen ID. EVO

Nous avons pu nous approcher un peu plus près de la voiture, et on voit en effet à l’intérieur un combiné d’instrumentation derrière le volant (environ 10 pouces à vue d’œil), et un énorme écran en guise d’infotainment qui part du centre de l’habitacle et qui se prolonge face au passager. Une technologie qu’on retrouve de nombreuses voitures chinoises.

Volkswagen ID. EVO

Et pour l’Europe ?

Ces trois concepts, pour l’instant destinés au marché chinois, illustrent aussi un tournant stratégique de Volkswagen : celui de la régionalisation. La stratégie « In China, for China » devient tangible. Design, gabarits, techno embarquée, type de motorisation : tout semble calibré pour répondre aux attentes spécifiques du public chinois.

Mais il serait naïf de penser qu’il s’agit de simples « concepts locaux ». Chacun à sa manière esquisse une nouvelle direction stylistique et technologique pour la marque. Et si une partie de ces innovations ne franchira jamais nos frontières, d’autres pourraient bien inspirer les futurs modèles européens.

Pour aller plus loin

Volkswagen pourrait utiliser une technologie décriée pour proposer des voitures électriques avec 1000 km d’autonomie

C’est d’ailleurs ce qu’annoncent les rumeurs : Volkswagen pourrait introduire un moteur thermique dans certaines de ses voitures électriques en Europe (on pense notamment à l’ID.7 et à l’ID.4 qui ont suffisamment de place pour accueillir un moteur thermique).