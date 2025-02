À bout de souffle, les premières voitures électriques de Tesla auront bientôt droit à une nouvelle version

Avec 13 ans de carrière pour la Model S et 10 ans cette année pour le Model X, les deux modèles haut de gamme de Tesla ont aujourd’hui un âge canonique dans un microcosme automobile où les cycles de vie des produits durent environ sept ans. Et ça va durer, puisque ces deux voitures électriques vont bientôt recevoir des améliorations en 2025.

Tesla Model X / Tesla Model S

Plus d’une décennie de carrière pour une voiture, cela peut paraître totalement invraisemblable aujourd’hui, mais c’est pourtant le cas pour les Model S et Model X de Tesla. Le constructeur américain a fait le choix de tabler sur des mises à jour régulières pour que ses deux modèles soient encore à la page face à une concurrence qui s’étoffe.

Mais pour continuer d’être encore attrayant, Tesla va devoir encore innover pour faire vivre ses deux produits haut de gamme, d’autant qu’ils arrivent à bout de souffle commercialement parlant. En 2024, Tesla a vendu 1 752 Model S et 1 694 Model X. Et on ne parle pas des chiffres français, mais bien européens… Ils sont tous les deux dans le rouge avec des chiffres en recul de 60 % pour le SUV et de 68 % pour la berline.

Pour remédier à cela, une grosse mise à jour devrait bientôt arriver. En effet, lors d’un récent passage sur le podcast Ride The Lightning, Lars Moravy, le vice-président de l’ingénierie chez Tesla, a indiqué que les Model S et X allaient recevoir « un peu d’amour » d’ici la fin de l’année, eux qui ont été délaissés ces dernières années au profit des Model 3, Model Y et autres Cybertruck.

Tesla Cybertruck

Dans le même temps, plusieurs sources ont relayé sur X (ex-Twitter) le fait que Tesla est en train d’améliorer la ligne de production de la Model S, sans doute pour accueillir une mise à jour majeure qui impliquerait également des éléments techniques (châssis, suspension, intérieur…).

Une mise à jour plus ambitieuse que prévu ?

Lars Moravy n’a pas détaillé les modifications prévues, mais il a sous-entendu que le rafraîchissement pourrait être plus profond qu’on ne l’imagine.

Il a rappelé que la dernière mise à jour des Model S et X avait déjà apporté des changements structurels majeurs en 2021, bien que sous-estimés par le public et la presse (nouveau volant Yoke, jeux vidéo à bord, nouvelle version Plaid de 1 000 ch…). Cette nouvelle évolution devrait donc s’appuyer sur ces bases et intégrer certaines des améliorations introduites sur les Model 3 et Y.

Les dernières mises à jour de ces modèles plus abordables étaient surtout des améliorations esthétiques inspirées du Cybertruck, avec toutefois une petite refonte de la partie châssis et suspension. On devrait donc s’attendre à sensiblement la même chose pour les Model S et X, avec également une avancée au niveau du système de conduite semi-autonome.

Tesla Model S

Ce qui peut paraître étrange aujourd’hui, c’est que les constructeurs appliquent d’abord leurs innovations aux modèles haut de gamme avant de les décliner sur les modèles plus abordables. Tesla a adopté une approche inverse en modernisant d’abord les Model 3 et Y, laissant les Model S et X vieillir quelque peu.

Ce choix semble avoir été dicté par la nécessité de rester compétitif sur le segment des véhicules électriques les « moins chers », là où la guerre des prix fait rage. Guerre des prix qui ne concerne pas le duo S et X, car les deux modèles démarrent désormais largement au-dessus de 100 000 euros en France.

Une gamme restreinte, mais plus compliquée qu’il n’y paraît à faire évoluer ?

Comme énoncé plus haut, malgré des ventes en berne, Tesla ne compte pas abandonner ses modèles haut de gamme. En 2024, les Model S, X et Cybertruck représentaient moins de 5 % des livraisons de Tesla dans le monde, soit seulement 85 133 unités.

Lars Moravy a confirmé que Tesla n’envisageait pas de supprimer ces véhicules, soulignant « un attachement sentimental à ces modèles emblématiques ». De notre côté, disons qu’un changement de génération pour Tesla coûterait extrêmement cher pour une gamme de produits qui, finalement, fait moins recette que le duo 3 et Y.

Tesla Model Y (2025)

Reste à voir si ce rafraîchissement suffira à relancer l’intérêt des clients. Tesla fait face à plusieurs problèmes, notamment une concurrence accrue dans le secteur des véhicules électriques de luxe. Audi et Porsche bénéficieront bientôt d’un partenariat avec Rivian pour améliorer leurs logiciels, tandis que BMW développe sa plateforme Neue Klasse. Lucid, Lotus et plusieurs pick-up électriques haut de gamme du côté des États-Unis viennent aussi renforcer la pression sur Tesla.

En parallèle, l’image de la marque souffre des controverses liées à son PDG, Elon Musk, dont les prises de position politiques et les décisions stratégiques divisent une partie de la clientèle.

Si Tesla veut réellement relancer les ventes des Model S et X, un simple restylage pourrait donc ne pas suffire. Attendons donc les annonces officielles pour voir si la marque parviendra à convaincre les acheteurs de revenir vers ses modèles haut de gamme.

Mais cela nécessitera sans doute un ou deux coups d’éclats, comme ce fut le cas il y a quatre ans avec la présentation de la Model S Plaid de 1 000 ch à un tarif imbattable (129 990 euros à sa présentation en 2021 et 119 900 euros aujourd’hui).