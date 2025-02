Elon Musk viré par les actionnaires ? La durée de vie des voitures essence, diesel et électrique et le scandale de la voiture électrique Stellantis – Récap’ Survoltés

Cette semaine, l’actualité 100 % électrique était chargée, surchargée même. Entre la grogne des investisseurs Tesla qui veulent voir partir Elon Musk de l’entreprise, le classement de la durée de vie des moteurs essence, diesel et électrique ou encore le scandale de la nouvelle voiture électrique Stellantis (Jeep) qui semble être coincé en 2015. Voici tout ce qu’il ne fallait pas louper.

Elon Musk en 2017 // Source : Bret Hartman / Flickr (CC BY-NC 2.0)

« Les actionnaires de Tesla sont enfin prêts à licencier Elon Musk » : pourquoi le moment charnière approche

Une grogne de la part des investisseurs Tesla commence à monter. En cause : leur envie qu’Elon Musk quitte l’entreprise, pour que la mission première de celle-ci puisse continuer.

« Comme s’ils étaient bloqués en 2015 » : pourquoi la dernière voiture électrique de Stellantis est encore loin de rivaliser avec Tesla

Tout juste lancé sur le marché, le Jeep Wagoneer S est passé entre les mains d’un journaliste américain. Et un point a été particulièrement décevant sur la voiture électrique, qui arrivera en Europe en 2026 : les écrans.

Voici la durée de vie des voitures essence, diesel et électrique : le classement par marque

Une énorme étude anglaise réalisée sur plus de 29 millions de voitures permet de tirer des conclusions intéressantes sur la durée de vie des voitures essence, diesel et électriques. L’occasion aussi de savoir quelle marque de voiture est la plus fiable et quelle motorisation privilégier.