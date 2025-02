Voici la durée de vie des voitures essence, diesel et électrique : le classement par marque

Une énorme étude anglaise réalisée sur plus de 29 millions de voitures permet de tirer des conclusions intéressantes sur la durée de vie des voitures essence, diesel et électriques. L’occasion aussi de savoir quelle marque de voiture est la plus fiable et quelle motorisation privilégiée.

Renault 5 E-Tech // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Choisir une voiture n’est pas si simple puisque la plupart des consommateurs se posent la question de la motorisation : plutôt essence, diesel ou électrique ? Les voitures électriques peuvent faire peur lorsqu’on ne les connaît pas, notamment pour des questions liées à l’autonomie ou à la recharge. Mais parfois, on entend dire que les voitures électriques ne sont pas fiables, notamment à cause de leurs batteries.

La célèbre revue Nature vient de publier une gigantesque étude très intéressante sur le sujet. Les chercheurs anglais ont épluché près de 300 millions de résultats de contrôle technique (MOT en anglais, à réaliser une fois par an pour chaque véhicule) sur plus de 29 millions de voitures. Ce qui permet aux chercheurs de tirer des conclusions et des projections pour les différentes motorisations, mais aussi les différentes marques de voitures.

Précisons que l’étude repose sur des voitures mises en circulation entre 2005 et 2017. L’étude ne comprend donc pas de nombreux modèles électriques récents, à l’image de la Tesla Model 3 ou de la Model Y par exemple.

Une durée de vie de près de 18 ans

Les résultats sont toutefois très intéressants. La durée de vie médiane d’une voiture est de 17,8 ans, avec un kilométrage médian de 221 345 km. Pour l’électrique, c’est respectivement 18,4 ans et 199 849 km. Le diesel fait tomber la médiane à 16,8 ans et 257 077 km parcourus. Enfin, l’essence tourne à 18,7 ans et 186 724 km.

Il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives : les diesel ne sont pas forcément moins fiables que les essences ou les électriques. Leur durée de vie en âge est inférieure à ces deux autres motorisations en partie parce que les voitures diesel roulent énormément et parcourent donc plus de kilomètres. Ce qui augmente le risque de pannes.

On passe maintenant aux conclusions encore plus intéressantes : la fiabilité d’une même motorisation entre différentes marques.

Tesla domine l’électrique et le thermique

Pour l’électrique, c’est simple : Tesla domine le marché avec une durée de vie médiane de 20,3 ans et, tenez-vous bien, 328 552 km parcourus. Les autres marques étudiées (Hyundai, Nissan, Kia et Mercedes) font moins bien, avec une durée de vie médiane comprise entre 15,6 et 18,8 années, pour un kilométrage médian compris entre 137 416 et 217 000 km.

On passe maintenant au diesel. Le record est détenu par les Land Rover, avec une durée de vie médiane de 20,4 années et un kilométrage de 283 523 km. On note aussi la présence de Skoda, Volvo, Volkswagen et Honda, avec des valeurs comprise entre 17,6 et 18,6 années et 281 800 et 292 595 km.

Du côté de l’essence, Audi se permet de faire un poil mieux que Volvo, avec une durée de vie médiane de 20,9 années (contre 20,5 ans pour son concurrent suédois). En kilométrage médian, on est respectivement à 230 247 et 228 973 km. Pour les autres marques (Land Rover, Lexus et Saab), l’étude conclut sur une durée de vie comprise entre 17,2 et 18 ans, pour un kilométrage compris entre 213 549 et 217 000 km.

Comme on peut le voir, l’électrique est la motorisation qui permet de parcourir le plus de kilomètres. Mais attention, cela est vrai uniquement pour les Tesla.

Précisons que l’étude a recourt à une méthodologie d’estimation pour les durées de vie, basées sur les problèmes remontés par les contrôles techniques. Plus une marque (et une motorisation) ont de problèmes, et plus sa durée de vie sera réduite.

Les voitures plus récentes sont-elles plus fiables ?

À ce propos, l’étude précise que les voitures sont de plus en plus fiables, à mesure qu’elles sont de plus en plus récentes. Mais c’est encore plus vrai pour l’électrique. Ainsi, pour un même type de motorisation, acheter une voiture plus récente d’une année permet de réduire le risque de panne. Cette réduction du risque est de l’ordre de 1,9 % par an pour le diesel contre 6,7 % pour l’essence et 12 % pour l’électrique.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Un chiffre qui montre bien que les motorisations thermiques (et notamment le diesel) sont en fin de parcours, avec des innovations qui ne permettent plus de révolutionner leur fiabilité. Contrairement à l’électrique qui est encore dans sa phase de création, avec des innovations majeures régulières, qui changent aussi bien les performances (autonomie, recharge, puissance, etc.) que la fiabilité comme on le voit ici.

D’ailleurs, l’étude précise qu’une voiture électrique qui roulerait en moyenne 1 mile (1,6 km) de plus par jour augmente ses chances de panne de 2,5 % contre 6,4 % pour les diesel et 8,4 % pour les essences. Une statistique qui renforce l’idée que l’électrique est la motorisation la plus fiable parmi les trois étudiées. Mais attention à ne pas faire de généralité comme on a pu le voir avec le classement par marque.

Pourquoi Tesla domine ce classement ?

En effet, Tesla domine largement le classement, que ce soit en terme électrique, mais également face aux moteurs diesel et essence.

Pourquoi ? Une des raisons est à aller chercher du côté de l’historique de la marque, qui vend des grandes (et chères) berlines (la Tesla Model S) capable d’avaler plusieurs centaines de km dans la journée depuis 2012. Là où ses concurrents tablaient sur des modèles plus compacts et moins chers comme la Nissan Leaf. Tesla a donc développé une voiture fiable, et c’était plus facile vu le prix et le format.

Renault Zoé // Source : Jean-Baptiste Passieux

Il serait intéressant de refaire cette étude en intégrant les nombreuses voitures électriques commercialisées depuis 2017 car la concurrence a affûté ses armes. Acheter une voiture électrique avant cette date relevait presque du parcours du combattant. En France, à part la Renault Zoé et la Tesla Model S, il n’y avait quasiment rien. Alors que désormais, le consommateur a largement le choix.

Dommage également que l’étude ne s’intéresse pas aux hybrides, mais il faut dire, encore une fois, qu’avant 2017, ce type de motorisation ne courait pas les rues. Selon de nombreux retours, les hybrides rechargeables sont les voitures les moins fiables du marché. Les hybrides simples ont également de nombreux problèmes de batterie liée à leur conception.

Enfin, coupons court aux idées reçues : en cas de problème avec la batterie d’une voiture électrique, il est possible de la faire réparer (et de changer certaines cellules) pour quelques centaines d’euros. Il n’est pas forcément nécessaire de changer le pack entier, une opération qui représente quant à elle plusieurs milliers d’euros. Précisons également que la durée de vie des batteries est a priori supérieure à la durée de vie des voitures selon de nombreuses études.