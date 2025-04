Au salon de Shanghai, Volkswagen présente une première dans son histoire. Parmi les trois concepts de voitures électriques dévoilées, on remarque un véhicule électrique à prolongateur d’autonomie, un modèle qui en dit long sur les ambitions de la marque en Chine, tout comme les deux autres modèles.

Volkswagen ID. ERA

Volkswagen doit conserver sa place de choix sur le marché chinois. Chahutée par BYD, la santé du constructeur allemand dépend de ses résultats sur le premier marché mondial. Donc, si la mode en Chine est aux véhicules électriques dotés d’un prolongateur d’autonomie, Volkswagen se doit de proposer une telle motorisation dans sa gamme.

Mais, ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier, Volkswagen a aussi présenté deux autres concepts électriques. La marque allemande applique alors sa stratégie « En Chine, pour la Chine«

Vers la première Volkswagen avec un prolongateur d’autonomie ?

C’est dans un communiqué de presse que Volkswagen France nous annonce la présentation en Chine de trois concepts cars, issus des trois coentreprises créées avec des partenaires locaux, une coutume pour toute entreprise étrangère souhaitant s’implanter sur le territoire.

Parmi ces trois concepts, commençons par le plus singulier : l’ID. ERA. Ce SUV, annoncé en collaboration avec SAIC, comporte trois rangées de sièges, donc 6 ou 7 places, et s’illustre par son choix de motorisation. En Chine, les voitures électriques à prolongateur d’autonomie se multiplient ; certaines arrivent même en France, comme le Leapmotor C10 REEV.

ID.ERA // Source : Volkswagen

Volkswagen ne semble pas vouloir passer à côté de cette tendance et présente, avec l’ID. ERA, sa première voiture électrique de la marque dotée d’un prolongateur d’autonomie. Le constructeur annonce une autonomie de 300 km grâce à sa batterie électrique, probablement d’une capacité d’environ 50 kWh, et 700 km supplémentaires grâce à la production électrique du moteur thermique. L’autonomie totale du concept SUV familial atteint ainsi 1 000 km.

ID.ERA // Source : Volkswagen

Côté style, ce concept ne fait pas dans l’exceptionnel. Le coup de crayon est certes moderne, mais reste conventionnel. On remarque un bandeau lumineux à l’avant et à l’arrière, de grandes jantes, une carrosserie épurée et une ligne de toit très droite. Dès lors, on peut imaginer que Volkswagen s’inspirera du style de ce modèle pour un futur SUV électrique, évoluant en parallèle ou en remplacement du Touareg.

Les voitures électriques à prolongateur d’autonomie de Volkswagen pourraient débarquer en Europe, c’est ce que les rumeurs indiquent. Mais il s’agirait de voitures locales (comme l’ID.7 par exemple) qui intégrerait un moteur essence en plus de l’électrique.

L’ID.EVO est une autre première pour Volkswagen

Volkswagen ne dispose pas encore, dans sa gamme, d’une plateforme 800 volts. Pourtant, deux marques du groupe utilisent cette technologie depuis un certain temps : on pense bien sûr à Audi et Porsche.

C’est la coentreprise Volkswagen Anhui qui s’est chargée de réaliser ce concept, le Volkswagen ID. EVO, premier modèle de la marque de Wolfsburg à reposer sur une plateforme 800 volts.

ID.EVO // Source : Volkswagen

Mais à quoi sert une telle architecture ? L’intérêt d’une plateforme 800 volts est de doubler la tension des batteries, ce qui permet de supporter plus facilement de fortes puissances de courant. De ce fait, une voiture équipée de cette technologie se recharge plus rapidement.

ID.EVO // Source : Volkswagen

Ce SUV sera le premier grand modèle 100 % électrique de la gamme ID.UNYX, inaugurée avec une version rebadgée de Volkswagen du Cupra Tavascan, déjà connu en Europe. Par cette orientation, on découvre un concept au style plus sportif, plus trapu, avec des projecteurs avant et arrière très fins et étirés. Inversement, apposer un logo Cupra sur l’ID.EVO ne semblerait pas incongru.

L’ID.AURA mise sur la conduite autonome aidée par IA

Le troisième des concepts Volkswagen présentés est développé par la coentreprise FAW-Volkswagen. L’ID.AURA repose sur la plateforme CMP, spécifiquement conçue pour le marché chinois. Mais au-delà de cette architecture, Volkswagen met en avant une grande capacité de calcul basée sur l’IA, permettant une conduite intelligente et naturelle. Elle embarque également un assistant vocal, lui aussi basé sur l’intelligence artificielle, offrant le contrôle du véhicule et de l’infodivertissement.

ID.AURA // Source : Volkswagen

Volkswagen précise que tous les modèles de série issus de ces concepts seront équipés de systèmes reposant sur l’IA, permettant une conduite hautement automatisée. Le niveau de conduite autonome 2++ pourra être atteint dès l’année prochaine, autorisant une conduite entièrement autonome, y compris pour dépasser, négocier un virage ou s’insérer dans la circulation.

Volkswagen accélère la cadence

Mais au-delà de ces trois concepts, Volkswagen accélère la cadence en Chine, comme l’a déclaré Thomas Ulbrich, CEO du Volkswagen China Technology Center : « Nous avons passé la vitesse supérieure en Chine avec notre nouveau centre de développement à Hefei. Notre objectif est de ramener la durée de développement des véhicules à 34 mois maximum. Nous entendons lancer les bons modèles, à la bonne vitesse et avec les bons partenaires. Les trois concepts présentés répondent aux exigences des clients chinois en matière de technologies, avec une motorisation tout électrique pour les segments à fort volume et grand format, et un concept avec prolongateur d’autonomie. »

Cette stratégie démontre que le marché chinois est essentiel pour Volkswagen, et que le constructeur allemand ambitionne de rester parmi les acteurs les plus importants sur le premier marché mondial. Dans cet objectif du plan « China Speed« , Volkswagen prévoit de lancer 20 NEV (voitures à énergies nouvelles) en Chine pour répondre aux besoins du marché.