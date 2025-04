« China Speed » : voici le plan ambitieux de Volkswagen pour repasser devant BYD en Chine

Volkswagen s’est laissé distancer en Chine, mais veut revenir en force. Le Salon de Shanghai sera le théâtre du grand retour du groupe allemand, avec cinq nouvelles voitures électriques faites « en Chine, pour la Chine ».

Volkswagen ID. CODE

Avec Citroën, Volkswagen a été l’un des premiers constructeurs étrangers à s’intéresser au marché chinois. Une stratégie gagnante : l’allemand a connu un succès florissant… jusqu’à l’émergence des nouvelles marques locales de voitures électriques, dont BYD, qui lui ont volé la vedette.

Volkswagen ne s’avoue pas vaincu, et annonce dans un communiqué son grand retour sur la scène chinoise lors du Salon de Shanghai, avec les premières voitures de sa stratégie « par et pour la Chine ».

Des voitures de série chez Audi

Avec ses voitures électriques européennes, Volkswagen et Audi n’ont pas réussi à comprendre les attentes et les envies des consommateurs chinois. Le groupe l’a bien compris, et s’est associé à de nombreux partenaires locaux pour développer une offre sur mesure.

Concept AUDI E // Crédit : Audi

La « Group Night », prévue le 22 avril 2025, devrait en être la preuve, avec une salve de nouveautés. Côté Audi, on présentera une voiture électrique basée sur la plateforme PPE. Il pourrait s’agir d’une A6 e-tron rallongée – carrosserie appréciée en Chine

Plus intéressant, la première voiture électrique d’AUDI (en majuscules) sera présentée. Après le concept de l’année dernière, le premier modèle de la coentreprise entre Audi et SAIC verra le jour. La marque promet un système de conduite semi-autonome de niveau 2++, capable de naviguer sur autoroute et en ville.

Des concept-cars chez Volkswagen

Chez Volkswagen, on se contentera de concept-cars. La coentreprise avec FAW présentera une berline 100 % électrique, celle avec SAIC lèvera le voile sur un SUV compact à prolongateur d’autonomie et celle avec JAC (nommée Volkswagen Anhui) proposera un autre SUV, mais cette fois-ci 100 % électrique.

Volkswagen ID. Unyx, conçu en Chine par Volkswagen Anhui

En revanche, aucune mention du projet avec Xpeng, dont les premiers modèles doivent voir le jour en 2026. En parallèle, le groupe Volkswagen présentera un système de conduite autonome, développé en Chine par son entité dédiée, Carizon.

Les objectifs ? D’ici 2027, Volkswagen veut lancer plus de 20 voitures électriques et hybrides rechargeables en Chine (les NEV, pour new energy vehicle) ; en 2030, près de 30 voitures 100 % électriques seront disponibles. De quoi espérer « faire figure de leader à l’ère des véhicules intelligents connectés ».

Rien n’est cependant gagné. Les consommateurs chinois semblent désormais privilégier les marques locales aux concurrents étrangers, et les start-up automobiles chinoises n’ont pas attendu Volkswagen pour proposer des modèles toujours plus technologiques et aux goûts locaux. Cette offensive suffira-t-elle à remettre le groupe allemand dans la course ?