Ce deuxième volet fait suite à notre premier article sur la présentation du groupe Chinois GAC Automobile et a pour objectif de vous présenter les marques, les modèles et les ambitions de GAC pour la Chine et le reste du monde. GAC devrait faire son arrivée officielle en Europe en 2025.

Il sera suivi d’un troisième et dernier volet consacré aux technologies du groupe, en particulier sur les batteries, les trains roulants et les systèmes connectés.

Quelques semaines après la visite de Vincent chez Zeekr à Ningbo, nous avons donc pris la direction de Canton, la capitale du Sud de la Chine. Et pour Survoltés, nous avons discuté des avancées récentes du groupe sur l’électrification de leur gamme de véhicules ainsi que des modèles phares pour 2025.

L’objectif de ce second article est de vous informer sur les nouveaux véhicules qui arriveront en Chine, puisqu’à la différence de Zeekr, certaines des marques de GAC ne viendront pas en Europe avant 2026, voire 2027. Attachez votre ceinture, on vous emmène.

Notre arrivé au siège social de GAC Automobile // Source: Nicolas Declunder pour Frandroïd

GAC Motor est l’un des premiers constructeurs Chinois à couvrir le marché des berlines, des SUV et des monospaces haut de gamme avec une gamme complète de véhicules de luxe de segment C (équivalent segment D en Europe).

La marque s’est fièrement classée première marque chinoise dans l’étude de qualité initiale (IQS) de J.D. Power pendant cinq années consécutives, de 2013 à 2017. GAC Motor a aussi connu une série de plusieurs années de croissance à deux chiffres passant de 508 600 ventes en 2017 à 2,5 millions en 2023.

Pourtant si le groupe espère vendre 4,75 millions de véhicules en 2030, la compétition sur le marché automobile Chinois commande des investissements massifs sur les technologies et modèles de production. Et même pour un constructeur historique tel que GAC, avec une experience de plus de 60 ans dans l’automobile, les risques pris pourraient se révéler fatals…

Les marques et modèles de la GAC Motor

Étant donné que les marques et les produits automobiles deviennent de plus en plus homogènes, GAC reconstruit les caractéristiques uniques de chaque marque pour leurs futurs propriétaires. AION cible les jeunes et les professionnels, GAC / TRUMPCHI cible les familles et HYPTEC séduira les passionnés et les utilisateurs recherchant le luxe et les performances. Ou pour vous le simplifier :

L’entrée de gamme avec AION

Le milieu de gamme avec GAC / TRUMPCHI

Le haut de gamme avec HYPTEC

GAC/Trumpchi , AION et Hyptec sont les 3 marques propres de la GAC Motor // Source : GAC

Lors du dernier salon automobile de Canton, les trois marques du groupe GAC dévoilèrent leurs nouveaux atouts pour 2025 ! Et pas des moindres puisque 3 modèles, tous stratégiques, sont lancés par le groupe cette année.

Nous vous avions déjà présenté la voiture conceptuelle « 1 Concept », premier résultat tangible de la collaboration de GAC MOTOR avec Huawei dans le cadre de leur « Nouveau Plan ». Voici maintenant le premier monospace hybride rechargeable au monde doté de la technologie de charge ultra-rapide 4C: le E9 Super-Fast Charging Edition.

Le GAC E9 MPV hybride equipée d’un pack de batterie 4C de 25,5 kWh avec une charge annoncée de 30 à 80 % en 8 minutes environ pour une autonomie de 106 km en mode tout électrique. // Source : GAC Motor

Faisons le tour des marques de la GAC Motor.

TRUMPCHI

En décembre 2010, GAC a lancé la marque Trumpchi, ciblant un public familial et ayant pour objectif de fidéliser les clients au groupe par son service client. Son premier produit était basé sur l’Alfa Romeo 166.

Les véhicules sont vendus en Chine sous les marques GAC et TRUMPCHI et à l’international sous la marque TRUMPCHI. Et si vous vous posez, comme nous, la question, GAC insiste que ce nom n’est qu’une coïncidence et qu’il date de 2010, bien avant que Donald Trump ne se lance dans sa campagne présidentielle. Ce nom est une traduction dérivée de son nom chinois, Chuanqi, qui est un jeu de mots sur la traduction Chinoise de « légendaire » et se traduit approximativement par « répandre la bonne fortune ».

Toutefois, GAC réfléchit depuis quelques années au changement du nom et Trumpchi ne serait pas la première entreprise chinoise à le faire pour s’adresser à un public plus large. L’application de messagerie chinoise WeChat, par exemple, a été rebaptisée Weixin pour attirer un public plus international.

Accompagnant le MPV E9 au salon de Canton, le S7, un grand SUV à cinq places fut présenté par GAC comme son premier véhicule doté d’une «intelligence avancée», avec conduite autonome L2++.

Trumpchi S7

Si ce niveau de navigation autonome est déjà un standard en Chine, le S7 prend en charge la navigation sur pilote automatique sans cartes HD. Cela signifie que le système de conduite autonome du Trumpchi S7 peut – théoriquement – fonctionner dans n’importe quelle partie de la Chine. Ou même en dehors de la Chine à priori.

Trumpchi S7

Le S7 sera livré en standard avec un système PHEV de troisième génération, 4 roues motrices et affiche une autonomie mixte de plus de 1 000 km. La GAC Trumpchi S7 entrera sur le marché chinois au cours du premier semestre 2025. Sa gamme de prix n’a pas encore été révélée.

AION

La GAC New Energy Automobile Co., Ltd. a été créée le 28 juillet 2017 en tant que filiale du groupe GAC pour développer des véhicules connectés à énergie nouvelle. Aion a été introduite en tant que sous-marque de véhicules électriques sous GAC New Energy en 2018.

Et c’est durant notre visite qu’un dirigeant de la nous a révélé la stratégie originale de la marque : AION a voulu conquérir le marché des taxis urbains (ceux qui attendent les clients aux sorties des gares ferroviaires et autoroutières) pour valider la qualité des véhicules qui sont souvent mis en difficulté dans cette industrie.

Vous remarquerez d’ailleurs que cette philosophie s’est installée dans les mœurs puisque les chauffeurs VTC, dont ceux de Didi – Le Uber local – vous attendent régulièrement dans une berline AION !

Le premier modèle, l’AION S, a été présenté au public en novembre 2019 à l’Auto Guangzhou, GAC a ensuite annoncé 12 nouveaux modèles, dont les LX, V et Y.

L’AION S badgée Didi, en attente de clients à la gare de Canton, le 14 février 2025 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

En 2021, GAC Aion annonce que l’Aion V sera équipée d’une batterie au graphène qui pouvait se charger de 0 à 80 % en 30 minutes. Un record à l’époque pour la Chine où les architecture 800 volts ont mis du temps à se démocratiser.

Nous reviendrons sur cette technologie de batterie dans notre troisième et dernier volet consacré à GAC. À la mi-2024, l’usine affiche une capacité annuelle de production de 200,000 véhicules électriques pour la marque Aion.

HYPTEC

Dernière arrivée chez GAC, en septembre 2022, GAC présente une nouvelle marque haut de gamme appelée Hyper et son premier produit, la Hyper SSR, qui fut proclamé comme la premiere Supercar produite en Chine et assemblée, en moyenne, à un exemplaire par jour.

Nous vous avions également présenté leur deuxième modèle, la Hyper GT, lancée fin 2023. En août 2024, GAC Aion renomme le nom occidental de la marque à HYPTEC.

Ligne de production et vue éclatée de la Hyptec SSR à l’usine GAC à Canton

La marque HYPTEC présente aussi son SUV intelligent, le HYPTEC HL (voir fin d’article) ainsi que son SUV compact HT qui s’inspire grandement du Tesla Model X, mais en 5 places et avec des dimensions de la modèle Y.

D’après les ingénieurs de GAC, l’HYPTEC HT met en avant la sécurité passive grâce à ses aides à la conduite, mais également active de par sa carrosserie structurée en forme de cage qui pourrait supporter cinq fois son poids. Nous vérifierons ces données techniques qui devraient être dévoilées avant la publication du troisième volet de notre dossier.

SI nous avons également été impressionné par la finition intérieure et le système audio à 22 haut-parleurs, c’est bien le système de « batterie magazine » développé par GAC, qui a retenu notre attention. D’après les ingénieurs, cette solution améliore les performances et la sécurité grâce à une gestion dynamique de l’énergie au niveau de la cellule, du module et du système. Un autre sujet donc sur lequel nous reviendrons au troisième volet.

Le lancement de l’HYPTEC HT à Hong Kong en Décembre 2024 fut un pas en avant vers l’international pour le constructeur. Le communiqué officiel, en anglais, est disponible ici.

GAC Honda

Honda continue son alliance avec GAC et leur association aboutit sur le lancement de la nouvelle marque électrique, Ye P, qui s’adresse aux adeptes de la conduite électrique. Parallèlement, GAC Honda introduira sa nouvelle plateforme électrique, l’architecture W. Le premier modèle de production de la marque Ye P, le Ye P7, fera ses débuts, avec un lancement prévu pour la mi-2025.

Au cours des trois prochaines années, GAC Honda prévoit d’introduire plus de trois modèles de véhicules électriques basés sur la nouvelle plateforme W. Il reste à savoir si les utilisateurs Chinois et Asiatiques continueront d’accepter un prix premium pour une marque Japonaise proposant principalement des innovations Chinoises…

GAC TOYOTA

GAC Toyota présentera les dernières réalisations de sa transformation électrique intelligente avec le lancement du tout nouveau SUV électrique intelligent, le bZ3X. Dernière création de l’ère de la coentreprise GAC Toyota 2.0, le bZ3X sera le premier modèle du secteur de la coentreprise à être doté de la technologie de conduite intelligente avancée L2++, ce qui le placera dans la norme de la conduite intelligente en Chine. Mais au meme titre que GAC Honda, on ne peut s’empêcher de penser que l’exercice sera périlleux pour concurrencer les marques Chinoises qui proposent des modèles similaires à des prix souvent inférieurs de 10 à 15%.

Voici à present les trois modèles phares sur lesquels la GAC Motor va s’appuyer en Chine pour consolider sa présence, les analystes suivront leurs ventes avec attention.

La berline HYPTEC GT

Le premier véhicule intelligent avancé de GAC, la GT est basée sur la plateforme AEP 3.0 de GAC et serait en cours d’homologation pour conduite autonome niveau 3, ce qui en ferait la premiere voiture à recevoir cette homologation en Chine.

Reste à savoir si l’homologation sera completée avant 2026 (qui est l’objectif des autres constructeurs pour le niveau 3). L’Hyptec GT a aussi le coefficient de résistance au vent le plus bas jamais atteint pour une voiture de série, avec un indice Cx de 0,19.

Ce véhicule est primordial pour Hyptec car il doit capitaliser sur les avancées de la SSR auprès du grand public avec un prix de lancement de 202 000 RMB (environ 26 800 euros). Nous avons été séduit par le design et la présentation intérieure, notamment par la certification Dolby Atmos. Il nous restera à prendre son volant.

La compact éléctrique AION UT

Cette voiture compacte électrique à hayon est une concurrente de la BYD Seagull et de la Wuling Bingo qui a pour vocation de se vendre en volume et permettre à GAC de conserver son palmarès des ventes en Chine, voir de l’améliorer en visant la quatrième place.

À l’opposé, un échec de l’AION UT pourrait à lui seul faire trembler le groupe. L’avantage principal de cette voiture réside dans son autonomie annoncée de 370 kilometres CLTC (environ 330 kilomètres WLTP), avec une batterie LFP de 45 kWh

Les préventes ont commencé en janvier 2025 avec un prix d’appel à 89,900 RMB (environ 11 816 euros). Pas d’avancé technologique majeure sur ce véhicule ni de technologie autopilot, on est bien sur un modèle d’entrée de gamme qui doit être fiable et se fabriquer en très gros volume. L’équivalent de notre Twingo nationale donc.

Le SUV HYPTEC HL

Cette voiture sera la première à être équipée du système de conduite intelligente GAC ADiGO Pilot NDA 4.0 et de la puce de conduite intelligente NVIDIA DRIVE AGX Orin, offrant des fonctions de conduite intelligente et de stationnement automatique. La nouvelle voiture est positionnée comme un SUV de luxe de taille moyenne et sera en concurrence avec des modèles tels que l’AITO M8, le Li L8 et le Nio ES6.

Un segment qui domine le marché automobile Chinois et donc stratégique pour tous les constructeurs et sur lequel GAC a perdu des parts de marché en 2024. La Hyptec HL commencera les préventes en mars 2025, avec un prix de prévente de 350 000 RMB (environ 46 220 euros).

Sous le capot, la HL renferme de nombreuses innovations : une supercharge de 800 volts en 5C, une formulation améliorée des batteries LFP (lithium-fer-phosphate) ainsi que la première transmission électrique amorphe à 30 000 tr/min.

L’autonomie de la voiture en mode électrique pur dépasse 350 km, et l’autonomie totale serait supérieure à 1 200 kms sur la version EREV (véhicule électrique à autonomie étendue).

C’est ce modèle qui nous intéressera le plus chez GAC en 2025, la puce Nvidia AGX Orin semble prometteuse sur le papier, il faudra tester la Hyptec HL en condition réelle en ville pour se faire une idée.

Notre Avis

Qu’il semble bien loin le temps où les 504 et 505 break sortaient des lignes d’assemblage de la Guanzhou Peugeot Automobile. Il semble évident pour moi que les investissements des constructeurs automobiles dans les batteries et électroniques embarqués ces 20 dernières années va leur permettre de marquer le pas dans l’univers des véhicules connecté qui s’ouvre au 21eme siecle.

Si GAC semble capitaliser sur ses investissements, il n’est pas le seul sur ce marché qui va continuer de devenir de plus en plus compétitif. L’année 2025 sera une année charnière en Chine qui définira aussi le paysage automobile mondial et définira le rôle de la GAC Motor dans les 5 prochaines années.

Bien que GAC Motor soit actuellement derrière BYD et Geely en termes d’innovations et de notoriété, les résultats de ses investissements sur ses marques commencent à se faire connaître avec le lancement de nouveaux modèles stratégiques tels que l’AION UT ou la HYPTEC HL.

L’enjeu est colossal pour le groupe qui cherche à conserver sa place sur le marché des véhicules électriques intelligents tout en envisageant une expansion mondiale. L’ère des voyages électriques est arrivée, et GAC semble prêt à relever ce défi. Et je vous donne rendez-vous pour le troisième et dernier volet consacré à GAC.