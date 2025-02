On vous raconte l’incroyable histoire de GAC, le constructeur chinois qui vendait des Peugeot en Chine il y a 40 ans et qui arrive en Europe

GAC Aion V // Crédit : GAC

Saviez-vous que la marque chinoise GAC, cinquième plus grosse du pays, vendait des Peugeot en Chine il y a 40 ans ? Et que ce constructeur arrive en Europe cette année avec ses voitures électriques ? Nous sommes partis à la rencontre de GAC, directement à Guangzhou (Canton).

L’année 2025 va marquer un tournant dans l’automobile puisque les analystes prévoient que le nombre de véhicules électriques neufs vendus en Chine dépassera celui des véhicules neufs à moteurs thermiques. Nous pensons que cette tendance se reflètera dans les ventes de véhicules neufs Européens d’ici la fin de la décennie, puisque après tout, c’est également les vœux de la commission européenne dans son objectif de décarbonation.

Les constructeurs automobiles Chinois ont supporté cette initiative depuis de nombreuses années, et ce dossier a pour vocation de vous faire découvrir quelques éléments historiques.

Pour cela, nous avons l’opportunité de vous emmener à la découverte du groupe GAC – le Guangzhou Automobile Group Co., Ltd – qui n’est rien de moins que le 5eme constructeur automobile Chinois en termes de voitures vendues. Survoltés a eu un accès exclusif chez ce fabricant que nous vous proposons de découvrir à travers notre dossier en 3 volets :

L’historique et la présentation du groupe GAC (ce dossier) Les marques et modèles phares de la GAC Motor (à venir) Les nouvelles technologies automobiles et nouvelles énergies développées par GAC (à venir)

Les modèles phares de GAC Motor, les véhicules des marques Hyptec et AION // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

L’aventure démarre pour nous à la mi-novembre 2024 lorsque nous sommes invités par les responsables média de la marque AION, filiale du groupe GAC, à visiter leur stand au salon de l’automobile à Canton.

Sur le stand GAC au salon de l’automobile de Canton, en compagnie de M. Li, coordinateur média chez GAC AION

L’histoire du groupe GAC est une « Success Story » à la Chinoise, basée sur l’apprentissage d’un nouveau métier et la prise de risques.

Fondé en 1954, GAC Group produit et vend des véhicules sous ses marques propres, comme Trumpchi, Aion, Hyptec, Hycan, ainsi que sous les marques de coentreprises étrangères comme GAC Toyota et GAC Honda qui le place comme cinquième constructeur automobile Chinois en 2021, avec 2,144 millions de véhicules vendus. Mais si l’entreprise a beaucoup appris de ses partenariats avec les sociétés Japonaises, l’aventure commence avec une marque bien connue sur nos routes Françaises.

Cocorico !!

En effet la Guangzhou Peugeot Automobile Co – GPA – fut la principale première entreprise automobile conjointe sino-occidentale, créée par PSA Peugeot Citroën et le gouvernement municipal de Guangzhou en 1985. Le premier modèle produit fut la 504 Pickup, produite à partir de de 1968 en France et dèja mise de coté lorsqu’elle est apparue sur les routes Chinoises en 1985. Étant donné sa fiabilité et sa robustesse, la 504 a longtemps rempli de nombreuses fonctions en Chine. GPA proposait des modèles à une ou deux rangées, ces derniers se vendant beaucoup mieux. La version pick-up à double rangée fut également licenciée à d’autres marques locales, telle que Yangcheng, et certaines usines ont aussi apporté des modifications à la plateforme.

Le deuxième modèle lancé par GAP fut le 505SW, un break pouvant accueillir jusqu’à huit personnes et qui était principalement destinée aux services de taxi. Cette voiture s’est également bien vendue jusqu’au début des années quatre-vingt-dix. Le dernier modèle était la 505SX, la version berline. Malheureusement, il est apparu à une époque où Volkswagen produisait déjà des Santana à Shanghai et des Audi à Changchun en grandes quantités, ce qui leur a permis de remporter la guerre commerciale avec des tarifs plus agressifs… Au cours de ses onze années d’existence, l’entreprise GPA a produit environ 100 000 voitures puis l’aventure s’arrêta en 1996. Malheureusement trop tôt pour qu’un break 505SW hybride puisse voir le jour :)

GAC Peugeot 505 SW. Le deuxième modele produit par GPA. // Source : China Car News

De nombreuses images d’une Peugeot 505 break Chinoises sont disponibles ici.

De nouveaux partenaires étrangers pour GAC

Après cette aventure Française, GAC continue sa recherche de partenaires étrangers et lance en 1999 Guangqi Honda, une coentreprise détenue à parts égales entre GAC et Honda, qui continue aujourd’hui de fabriquer un certain nombre de véhicules des marques Honda et Acura pour le marché Chinois.

Fiat signa ensuite un accord de coentreprise avec GAC le 6 juillet 2009 et GAC FIAT Automobiles Co Ltd fut constituée le 9 mars 2010. La nouvelle société disposa d’une base de production à Changsha, dans la province du Hunan, qui debuta la production de la Fiat Viaggio en juin 2012.

La Fiat Viaggio, lancé en Chine par GAC Fiat en 2012 au prix de 15,000 euros avec une motorisation unique 1.4L // Source : Car News China

Enfin GAC Toyota Motor Co. est une coentreprise détenue à parts égales par GAC et Toyota Motor Company, qui fabrique des véhicules Toyota pour le marché chinois et fut fondée en 2004.

La GAC Toyota bZ3X lancée par GAC Toyot Motor Co. début 2025 // Source : Car News China

L’émancipation de GAC avec la création de la GAC Motor

La GAC Motor Company – GAC Motor – créée le 21 juillet 2008, se consacre à la production et à la vente de véhicules, de moteurs, de pièces et d’accessoires automobiles, ainsi qu’à la recherche et au développement de technologies dédiées à l’ingénierie automobile.

Vingt-trois ans après le début de la collaboration avec Peugeot, c’est cette nouvelle entité qui va permettre à GAC de prendre des décisions stratégiques sur les futures automobiles qui parcourent les routes Chinoises aujourd’hui. Des interconnexions entre les quatre usines de GAC Motor à Guangzhou, Hangzhou, Yichang et Xinjiang sont établies pour couvrir en collaboration les zones économiques du delta de la rivière des Perles, du delta de la rivière Yangtze et de l’initiative « Belt and Road » (ceinture et route).

La GAC Motor produit également des véhicules électriques sous certaines des marques précédemment citées ainsi que des autobus sous la marque GAC Bus.

L’impulsion pour les véhicules électriques est donnée en 2017 avec la création de la societé GAC New Energy Automobile dont la marque principale – GAC Aion – devient en 2023 la troisième marque mondiale de véhicules électriques à batterie (BEV) après Tesla et BYD Auto, en produisant 480 003 véhicules. Le nom AION fut adopté en novembre 2020 et la filiale produit des véhicules électriques à batterie sous la marque éponyme Aion et la marque premium Hyptec. Nous vous avions d’ailleurs déjà présenté la Aion Hyptec GT en 2023.

Nous verrons dans la deuxième partie du dossier que la marque AION a eu une conception atypique dans l’histoire des marques automobiles en ayant été validé sur un programme conjoint avec le service de voiturage Chinois: Didi (L’equivalent local de Uber).

L’AION Y sous la banière Didi attendant des passagers à la gare de Huizhou, le 4 janvier 2025 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

En 2023, le groupe GAC a officiellement transféré son siège social à Panyu Auto City, dans la ville de Hualong, dans le district de Panyu, à Guangzhou, revenant ainsi au berceau du développement des marques propres de GAC.

Le plan du nouveau site du groupe GAC ainsi que le Wall of Fame des brevets délivrés au constructeur // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

Une lente expansion internationale

Le groupe GAC a initialement fait part de son intention d’introduire des modèles aux États-Unis : Trumpchi fut sa première apparition au Salon international de l’automobile de Détroit en janvier 2013 avec le concept Trumpchi E-Jet. En 2017, la société est retournée à Détroit pour présenter trois SUV et deux berlines.

En janvier 2018, Trumpchi a établi des équipes de recherche et développement dans la Silicon Valley et à Los Angeles. Mais en mai 2019, l’entreprise a reporté indéfiniment ses plans pour le marché américain en raison de la guerre commerciale initiée par le Président Donald Trump avec la Chine.

L’entreprise décide alors de réorienter sa stratégie vers le Moyen Orient, L’Amerique Latine et l’Asie du Sud Est. Le marché Européen n’est pas totalement à l’arrêt non plus puisque GAC a annoncé en Octobre 2024 la sélection de la filiale du Credit agricole (CA Auto Bank) comme partenaire financier pour soutenir l’arrivée de sa gamme 100 % électrique en Europe à partir de 2025 via sa filiale GAC International. GAC était d’ailleurs présent sur le Mondial de l’Auto de Paris en octobre 2024.

La Trumpchi 1 présentée au salon de Guangzhou le 15 Novembre 2024 // Source : Nicolas Declunder pour Frandroid

La stratégie de GAC à long terme

Le 15 novembre 2024, lors du 22e Salon international de l’automobile de Guangzhou, le groupe GAC a présenté son initiative stratégique triennale – « Panyu Action » – qui vise à augmenter la part des marques détenues en propre à plus de 60 % des ventes totales du groupe d’ici 2027, avec un objectif de 2 millions d’unités vendues. Les détails du plan sont présentés ici.

Conçue pour stimuler la transformation du groupe GAC, l’initiative « Panyu Action » devrait améliorer l’efficacité opérationnelle et positionner l’entreprise pour un développement durable. Cette initiative stratégique devrait aider GAC à renforcer son leadership sur les marchés automobiles nationaux et internationaux.

Feng Xingya, président du groupe GAC, a déclaré : « Le groupe GAC a fait un grand pas en avant dans sa nouvelle phase de transformation. Nous allons aller de l’avant avec détermination, en présentant un nouveau GAC à travers le monde au cours des trois prochaines années ! ». Nous vous présenterons dans notre deuxième volet les trois premiers modèles phares du groupe mis en avant en 2025 pour atteindre cet objectif, seront-ils à la hauteur des objectifs ambitieux du groupe ? Seul le futur nous le dira…

Notre avis sur la société GAC Automobile

Il ne fait aucun doute que le groupe a su apprendre de ses nombreux partenariats depuis celui noué avec Peugeot il y’a 40 ans cette année.

Notre intuition est que les groupes automobiles Chinois ont réalisé rapidement qu’ils leur seraient difficiles de rivaliser avec leurs concurrents Européens et Japonais dans le domaine des moteurs thermiques. Ils ont donc développé leurs capacités sur l’électrique avec un soutien du gouvernement Chinois qui a aussi pour objectif de décarboner son énergie d’ici 2040.

La nouvelle initiative « Panyu Action » arrive à point nommé puisque les constructeurs historiques Chinois, dont GAC fait partie, est aussi en prise avec les startups automobiles locales telles que HIMA de Huawei ou bien encore Xiaomi Auto. Et pour notre marché Européen, sur le même modèle que la collaboration entre Stellantis et Leapmotor, il n’est pas impossible que GAC essaye de trouver un partenaire local pour son expansion. Je reste convaincu qu’une compétition saine devrait profiter à nous, les consommateurs.

À suivre dans notre deuxième volet : les marques et modèles phares de la GAC Motor

Nous détaillerons dans le deuxième volet la stratégie de chaque marque ainsi que les informations révélées lors de notre visite au siège social de GAC Canton en décembre 2024.