Cette voiture électrique chinoise ultra spacieuse et très abordable pourrait faire un carton en Europe

Le constructeur chinois Wuling, à qui l'on doit notamment l'une des voitures électriques les plus vendues au monde, dévoile la Bingo Plus, un nouveau modèle, qui se base sur la Bingo classique, mais qui gagne quelques centimètres en longueur et de l'habitabilité, tout en conservant un prix riquiqui.

Alors que le marché chinois attend avec une certaine impatience la Wuling Bingo, une nouvelle version de cette compacte aux faux airs de BYD Dolphin fait son apparition. Voici donc la Bingo Plus.

Ce n’est pas une nouvelle version du modèle cité un peu plus haut, mais plutôt une toute nouvelle voiture, bien qu’elle soit clairement basée sur la Bingo. Plus grande, elle dispose aussi de plus d’autonomie avec environ 510 km annoncés avec une seule charge sur le cycle chinois CLTC.

Plus grande, mais toujours plus petite qu’une BYD Dolphin

Sur certains marchés, la BYD Dolphin possède une petite sœur avec la Seagull. C’est un peu le même cas avec la Wuling Bingo et la Bingo Plus, à ceci près que Wuling n’a pas souhaité donner de nom différent à ses deux modèles.

La Wuling Bingo Plus est nettement plus grande que la Bingo et est conçue pour rivaliser avec la BYD Dolphin. Elle reste toutefois plus petite que la BYD. La Bingo Plus mesure 4,09 mètres de long, avec un empattement de 2,61 mètres, contre 3,95 mètres et 2560 mètres respectivement pour la version plus courte. La largeur est également légèrement supérieure avec 1,72 mètre annoncé, tandis que la hauteur est légèrement réduite de 5 mm à 1,57 mètre. Pour rappel, la Dolphin, quant à elle, mesure 4,15 mètres de long et possède un empattement de 2,70 mètres.

Bien qu’il y ait quelques similitudes dans la conception entre la Wuling Bingo et la Bingo Plus, ce sont clairement deux voitures différentes. Esthétiquement, ce sont globalement les mêmes voitures, mais la Bingo Plus reçoit quelques éléments supplémentaires, et notamment des feux de jour à LED ou encore de plus grandes prises d’air.

De profil, on peut voir que la Bingo Plus adopte une ligne de toit flottante, tandis que les jantes sont, elles aussi, nouvelles. À l’arrière, les optiques sont plus minces et l’ouverture du coffre est plus grande que sur la Bingo classique. L’intérieur est similaire à celui de la Bingo, avec un design minimaliste. L’habitacle propose deux choix de couleurs intérieures : Air Green et Warm Sand White.

Une électrique pas chère, mais uniquement en Chine

La Wuling Bingo Plus est équipée d’un moteur produit par Shandong Shuanglin qui développe 75 kW (102 ch) et un couple maximal est de 180 Nm. Grâce à une batterie de 50,6 kWh, une capacité plus que correcte pour une voiture si petite, l’autonomie est annoncée à 510 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC. Sous le cycle WLTP européen, un peu plus sévère, on devrait plutôt être autour de 460 km.

La Wuling Bingo Plus est disponible sous deux versions, dont une entrée de gamme avec une autonomie de 401 km qui débute à partir de 89 800 yuans, soit l’équivalent d’environ 11 500 euros. La version avec l’autonomie de 510 km est affichée à peine plus cher, à 98 800 yuans (12 600 euros).

En Europe, trouver une voiture électrique neuve à moins de 13 000 euros et qui, en plus, peut faire environ 500 km avec une seule charge, c’est aujourd’hui impossible. Et même si Wuling venait à arriver sur nos routes avec ce modèle, le prix devrait sans doute doubler, entre les homologations à effectuer pour passer les normes de sécurité, les droits de douane qui pourraient augmenter pour les voitures chinoises et les différentes taxes. Elle deviendrait alors sans doute aussi chère que nos citadines électriques européennes.