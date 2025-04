Ces marques ont déserté le salon auto de Shanghai 2025

Shanghai, avril 2025. Au milieu des voitures électriques chinoises, un fait saute aux yeux : la désertion massive des constructeurs étrangers historiques.

Le salon Auto Shanghai 2025 vient de fermer ses portes, on y était pendant deux jours, le salon a accueilli près de 1 000 exposants venus du monde entier, et plus d’un million e visiteurs. Pourtant, au milieu de cette effervescence dominée par les voitures électriques, plusieurs constructeurs de renom manquaient à l’appel.

Pour aller plus loin

Voici les 5 voitures électriques qui nous ont le plus impressionné au salon de Shanghai

La désertion coréenne, symbole d’un désamour chinois

Pour la première fois depuis leur arrivée sur le marché chinois en 2002, les constructeurs coréens Hyundai, Kia et Genesis ont brillé par leur absence. Ce retrait symbolique n’est pas anodin : il coïncide avec une chute vertigineuse de leur part de marché en Chine, réduite à seulement 1,6 % fin 2024.

Hyundai n’a pas complètement abandonné le navire. Le constructeur a organisé une réunion stratégique à Shanghai juste avant l’événement pour dévoiler sa première plateforme de SUV 100 % électrique baptisée ELEXIO. Tout rentre dans une stratégie « In China for China to Global ».

Pour aller plus loin

On est montés dans la Zeekr 007 GT : le break électrique ultime, notre coup de cœur du salon de Shanghai

L’Europe en retrait

Les absences ne se limitent pas aux marques asiatiques. Côté européen, les françaises Citroën et Peugeot ont également fait l’impasse sur l’événement, ainsi que Renault, tout comme les britanniques Jaguar et Land Rover. Cette dernière a tout de même tenu à organiser un événement parallèle pour présenter sa stratégie d’électrification spécifique au marché chinois.

Plus frappant encore, le segment du luxe européen a considérablement réduit sa présence. Alors qu’en 2023, Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley et Porsche partageaient fièrement le pavillon 8.1h, seuls Bentley et Porsche ont maintenu le cap cette année. On peut témoigner que le stand de Porsche, à côté de celui de BYD, était plein. Il fallait faire la queue pour y entrer.

Pour aller plus loin

Le meilleur concurrent du Tesla Model Y s’améliore encore : on a vu le Xpeng G6 2025 et ses évolutions

Parmi les autres absents notables figurent Chevrolet, Subaru, Jetta et Venucia (de Dongfeng Nissan), autant de marques qui avaient pourtant participé aux éditions précédentes.

Polestar, qui avait pourtant fait sensation lors de l’édition précédente avec le lancement de sa Polestar 4, a également choisi de faire l’impasse.

Pour aller plus loin

On est montés à bord de la voiture électrique à 20 000 € qui fait trembler la Tesla Model Y

Certains startups chinoises aux abonnés absents

Certaines startups chinoises spécialisées dans les voitures électriques ont également été absentes. Plusieurs acteurs qui faisaient la une il y a encore quelques mois étaient aux abonnés absents : HiPhi (en faillite), Jiyue (empêtrée dans des litiges avec ses fournisseurs) et Neta (confrontée à d’importants problèmes d’endettement).

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Il y avait également de nouveaux entrants : Xiaomi Automotive, Leapmotor (désormais soutenu par Stellantis) et les marques HIMA de Huawei.

Pour aller plus loin

Rouler dans la Xiaomi SU7 : aussi chic qu’une Porsche, aussi abordable qu’une Tesla

Pour aller plus loin

À bord du Leapmotor B10 : un SUV électrique pas cher avec des prestations bluffantes, il arrive en France