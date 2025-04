Le meilleur concurrent du Tesla Model Y s’améliore encore : on a vu le Xpeng G6 2025 et ses évolutions

Avec 190 068 voitures électriques vendues en 2024, Xpeng s’impose comme un des challengers de Tesla. Sa G6 2025 fraîchement restylée arrive en Europe, nous avons donc profité du salon de Shanghai pour passer un peu de temps avec elle.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le nouveau SUV Xpeng G6 2025 vient d’être dévoilé un peu plus tôt, mais il était présent au Salon de Shanghai.

Ce SUV électrique de taille moyenne s’impose comme un concurrent sérieux face au Tesla Model Y, avec un prix plus attractif et des caractéristiques qui n’ont rien à envier au constructeur américain.

Alors, qu’est-ce qui change par rapport à l’ancienne version ? Est-ce vraiment un concurrent sérieux pour Tesla ?

Notez que cet article a été écrit dans le cadre d’un voyage au salon de Shanghai et un voyage presse Xpeng, vous pouvez consulter l’ensemble de notre couverture du salon ici.

Qui est Xpeng, et pourquoi on en parle ?

Xpeng, c’est une marque chinoise fondée en 2014 par des anciens de l’industrie auto et tech, dont un certain Xia Heng (qui a donné son prénom à la marque), un milliardaire des télécoms qui n’a que 41 ans.

Leur mission ? Fabriquer des voitures électriques bourrées de technologies, à des prix accessibles. Soit disant passant, c’est la stratégie de beaucoup de marques chinoises, puisque l’acheteur moyen à 35 ans ici, contre 55 ans en France.

En 2024, Xpeng a écoulé plus de 190 000 voitures dans le monde, et rien qu’en janvier 2025, leurs ventes ont explosé de 268 % par rapport à l’année précédente. Le G6, leur SUV star, est déjà vendu dans 60 pays et se pose comme le fer de lance de la marque. En France, nous l’avons déjà essayé, et comparé au Model Y.

Pour aller plus loin

Après 2 ans en Tesla Model Y, j’ai passé 4 jours en Xpeng G6 et voici mon avis

Ce qui rend Xpeng intéressant, c’est sa capacité à innover rapidement. Le G6 2025, par exemple, n’est pas une révolution, mais une version retravaillée avec 81 améliorations par rapport à l’ancien modèle. Design, intérieur, technologies : tout a été peaufiné pour rendre l’expérience encore plus agréable. Justement, intéressons-nous aux nouveautés.

Un design qui évolue en douceur

Côté look, le Xpeng G6 2025 ne change pas tout, mais il gagne en caractère. À l’avant, on remarque une nouvelle bande lumineuse LED pleine largeur, baptisée « Galaxy Light Wing », qui donne un style futuriste. Fini le logo au centre du grille, il trône désormais fièrement sur le capot.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

À l’arrière, un petit aileron « ducktail » ajoute une touche sportive, et les feux LED s’étendent aussi sur toute la largeur. Ce « ducktail » (queue de canard) surplombe désormais la bande lumineuse. Cette dernière s’étend maintenant sur toute la largeur du véhicule, avec une signature lumineuse plus affirmée qui fait écho au traitement de la face avant. Le dessin du hayon a également été subtilement retravaillé pour s’harmoniser avec ces nouveaux éléments. Personnellement, je trouve que c’est une évolution bienvenue.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ces changements s’accompagnent du spoiler principal déjà présent sur le toit, on a l’impression d’une double rupture aérodynamique visuellement réussi.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le G6 mesure 4,758 m de long, 1,92 m de large et 1,65 m de haut, avec un empattement de 2,89 m. En gros, c’est un SUV intermédiaire, parfait pour les familles.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Niveau couleurs, Xpeng propose une nouvelle teinte violette (« Stellar Purple ») et un noir plus intense, mais dit adieu à l’orange flashy de l’ancien modèle. Il y a aussi un pack « KN Black » disponible, avec des badges noirs, des jantes de 20 pouces et des étriers de frein assortis. Pas sûr que tout soit disponible en France par contre.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

C’est sobre, mais ça claque. Les roues, d’ailleurs, ont été redessinées, et la suspension (double triangulation à l’avant, cinq bras à l’arrière) a été optimisée pour un meilleur confort. La conduite devrait être plus fluide, même sur les routes un peu cabossées.

La technologie a beaucoup évolué

Là où le G6 2025 brille vraiment, c’est dans ses technologies. À l’intérieur, ça ne plaira pas à tout le monde, c’est sobre, éclairé et moderne.

Le tableau de bord accueille un écran numérique de 10,25 pouces pour le conducteur, plus grand que l’ancien, et un écran tactile central de 15,6 pouces (aussi un poil plus grand que les 14,9 pouces de l’ancien modèle).

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Cet écran, alimenté par une puce Qualcomm 8295, est ultra-réactif et gère tout : clim, modes de conduite, navigation, et même Apple CarPlay ou Android Auto. Mais attention, si vous aimez les boutons physiques, vous risquez de râler : presque tout passe par l’écran. Heureusement, des raccourcis pour la clim sont intégrés pour éviter de se perdre dans les menus.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le G6 embarque aussi une intelligence artificielle de pointe avec le système « Turing », qui gère la conduite autonome. Ce n’est pas encore une voiture qui conduit toute seule, du moins en Europe, mais elle sait naviguer en ville, sur autoroute, dépasser des voitures, se garer à distance, et même sortir d’un garage toute seule. A ce propos, Xpeng a un très bon auto-park.

Des caméras 8 mégapixels et deux puces Nvidia (avec une puissance de calcul de 508 TOPS) veillent au grain. Et bonne nouvelle : des mises à jour OTA (à distance) viennent souvent ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’avenir. Xpeng France tient à remonter tous les retours que les clients font, et cela se voit à travers les mises à jour déployées.

Côté batterie, le G6 repose sur une plateforme 800 V avec une charge ultra-rapide 5C. Selon Xpeng, il passe de 10 à 80 % en seulement 12 minutes sur une borne S5 à refroidissement liquide. Deux options de batterie sont proposées : 68,5 kWh (625 km d’autonomie) ou 80,8 kWh (725 km). Ce sont de nouveaux packs batteries fournis par CALB, concurrent de CATL et BYD. Des batteries LFP qui charge en 5C.

Source : Frandroid

Cette technologie « 5C » est ce qui permet à la Xpeng G6 de revendiquer une recharge de 10 % à 80 % en seulement 12 minutes lorsqu’elle est connectée à une borne de recharge compatible à très haute puissance. Je suis d’ailleurs passé au stand de CALB qui m’a expliqué que cette batterie tiendra facilement plus de 2500 charges complètes en charge rapide, et plus de 4000 charges cycles de charge lente. Ce que j’attends de voir, c’est la courbe de charge, on m’a certifié qu’elle devrait être très bonne.

A quoi ça sert ? Une « belle courbe de charge » pour une voiture électrique signifie que la voiture maintient une puissance de charge élevée pendant une grande partie du processus de recharge, avant de diminuer progressivement : elle peut ainsi accepter une puissance maximale ou proche du maximum pendant longtemps, la puissance de charge reste élevée plus longtemps, ce qui permet de recharger plus rapidement la majeure partie de la batterie.

L’intérieur n’est pas en reste. Les sièges en cuir végétal (ventilés et chauffants à l’avant) sont ultra-confortables, et la version haut de gamme ajoute un massage à 8 points et un soutien lombaire électrique. Les sièges arrière, réglables, offrent un espace digne d’une limousine, avec 11° d’inclinaison pour se détendre. Les chinois aiment beaucoup ça, avec du confort à l’arrière.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

À l’intérieur de la Xpeng G6 2025, on se sent tout de suite à l’aise. L’habitacle frappe par son côté bien pensé, sans fioriture inutile mais avec tout ce qu’il faut où il faut. Les sièges calent parfaitement le corps, avec leurs fonctions chauffantes et le massage qui fait son job sans en faire trop. L’espace à l’arrière est bluffant – on l’a déjà dit, on se répète.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le G6 2025 ne se contente pas simplement de gonfler la taille de ses écrans – même si l’instrumentation de 10,25 pouces et l’écran central de 15,6 pouces sont impressionnants. C’est toute l’architecture de la planche de bord qui a été repensée avec une approche plus raffinée. Les lignes sont désormais plus épurées, avec une intégration plus fluide des éléments.

Xpeng G6 2025 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les aérateurs, manuels désormais, ont été redessinés avec plus de finesse, et tout ça s’intégrer harmonieusement dans l’ensemble plutôt que de s’imposer visuellement. L’éclairage d’ambiance est plus subtilement intégré.

Ici, Xpeng a évité le piège du tape-à-l’œil high-tech pour privilégier un peu d’élégance, sans crier sa modernité.

Le coffre ? 571 litres, et jusqu’à 1 374 litres avec les sièges rabattus. Mention spéciale pour le système audio à 18 haut-parleurs, avec des enceintes dans les appuie-têtes. Ils sont toujours là.

Malheureusement, l’expérience statique dans un salon limite ce que l’on peut dire de la voiture, évidemment. Mais sachez que niveau des performances, tous les modèles sont équipés d’une configuration à traction arrière avec un moteur unique développant une puissance maximale de 218 kW (soit environ 296 ch) et un couple maximal de 450 Nm.

Alors, on en pense quoi ?

Difficile de ne pas noter le timing stratégique de Xpeng qui choisit de relooker son G6 précisément au moment où Tesla actualise son Model Y. Cette synchronisation n’est certainement pas fortuite et montre la détermination du constructeur chinois à se positionner comme l’alternative la plus crédible face au bestseller américain. On assiste à un duel technologique où chaque détail compte, chaque innovation est scrutée. La bataille des SUV électriques de taille moyenne est désormais officiellement lancée, avec deux protagonistes qui ne cessent de s’observer et d’ajuster leur proposition.

Pour ma part, je vois dans cette G6 2025 bien plus qu’un simple concurrent – c’est une alternative qui surpasse le Model Y sur certains aspects cruciaux. La technologie de charge ultra-rapide 5C qui permet de récupérer 70 % de batterie en 12 minutes représente un avantage considérable pour les longs trajets. Le confort à bord, avec son habitacle repensé et ses sièges plus sophistiqués, place également la barre très haut.

J’ai hâte de prendre le volant de ce SUV sur nos routes pour confirmer ces premières impressions. D’autant que la communauté déjà fidèle et grandissante autour de ce modèle témoigne de son succès.

Notez que ce nouveau modèle arrivera plus tard dans l’année 2025, ce n’est pas le G6 actuellement vendu en concessions en France.