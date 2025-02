Le concurrent chinois du Tesla Model Y devient encore plus performant : voici le nouveau Xpeng G6

À peine arrivé en Europe, le Xpeng G6 électrique pourrait bénéficier d’un restylage améliorant grandement la voiture. C’est en tout cas ce que vient de recevoir la version commercialisée en Chine.

Xpeng G6 2025 // Source : Xpeng

Le SUV électrique chinois Xpeng G6 reçoit un restylage discret. Les modifications esthétiques ne sauteront pas aux yeux de tous, en revanche, le conducteur et ses passagers remarqueront les ajouts dans l’habitacle.

Un restylage subtil

Dans les informations mises en avant par Carnewschina, la version 2025 du Xpeng G6 adopte une nouvelle face avant. La principale nouveauté est le bandeau de LED traversant la face avant, nommé « Galaxy Light Wing », qui donne une impression de largeur au véhicule. Le logo Xpeng est déplacé vers le capot, tandis qu’un indicateur lumineux bleu a été ajouté pour le système de conduite intelligente. Ce n’est pas tout : sur la face avant, l’entrée d’air inférieure adopte un nouveau motif trapézoïdal.

Gamme 2025 du Xpeng G6 // Source : Xpeng

À l’arrière, on remarque un bouclier redessiné et un aileron en queue de canard, apportant une touche plus sportive, tout comme les nouvelles jantes en alliage.

De nombreuses améliorations dans l’habitacle

À bord du Xpeng G6 2025, de nombreuses améliorations sont au rendez-vous. L’écran d’infodivertissement atteint désormais 15,6 pouces, tandis que le compteur numérique mesure 10,25 pouces. Il s’agit de dimensions généreuses, mais rien d’impressionnant, Volkswagen ou Tesla proposant des affichages similaires.

Au-delà de ces écrans, on remarque une nouvelle teinte d’habitacle et un agencement repensé. Le volant est inédit, et l’éclairage d’ambiance, baptisé « Galaxy Rhythm », fait son apparition.

Habitacle Xpeng G6 2025 // Source : Carnewschina

Ce n’est pas tout : les passagers avant bénéficient désormais de sièges ventilés, chauffants et massants. Xpeng annonce d’ailleurs un niveau de massage équivalent à celui du shiatsu.

Pour finir sur l’habitacle, notons le redessin des bouches d’aération, l’apparition d’inserts en bois sur le tableau de bord, un chargeur de téléphone sans fil amélioré dans la console centrale, ainsi qu’un ciel de pavillon en daim ultra-fin.

Des efforts ont également été faits sur la finition, avec des ajustements plus précis entre les éléments et des panneaux de portes recouverts à plus de 50 % de cuir.

Pas d’amélioration sous le capot

Sous le capot du Xpeng G6 2025, on retrouve toujours un seul moteur électrique de 296 chevaux (218 kW) alimenté par une batterie 5C à charge ultra-rapide AI, promettant une autonomie améliorée et des temps de charge encore plus rapides. L’efficacité énergétique aurait été grandement améliorée.

La recharge de 10 à 80 % pourrait ne prendre que 10 à 15 minutes contre 20 minutes actuellement. Mais les informations techniques n’ont pas encore été diffusées.

Des améliorations profitent également au système de conduite intelligente AI Turing.

Bientôt en Europe ?

On ne sait pas encore si cette version sera lancée en Europe dans les semaines ou mois à venir. Le constructeur chinois a annoncé qu’aucune nouveauté n’était prévue sur le Vieux Continent pour l’année 2025. Toutefois, peut-on considérer un restylage comme une véritable nouveauté ?

Il serait également surprenant que la marque produise deux versions distinctes du Xpeng G6 dans le but de priver les Européens des améliorations du modèle, d’autant plus que le marché des SUV électriques est particulièrement concurrentiel. Nous avons contactés Xpeng France pour en savoir plus et attendons leur réponse.