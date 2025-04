On est montés à bord du nouveau Xpeng G6 électrique : le Tesla Mode Y prend un (gros) coup de vieux

La nouvelle Xpeng G6 restylée est déjà commercialisée en Chine avons son arrivée en Europe. Nous avons pu monter à bord de cette voiture électrique, concurrente redoutable du Tesla Model Y, avec sa nouvelle recharge en 12 minutes.

Vous avez peut-être déjà croisé la route d’une Xpeng en France, les voitures sont reconnaissables par le logo X qui orne leurs capots. La marque monte en puissance et utilise pleinement les ressources liées à son partenariat technologique signé avec le groupe Volkswagen début 2024.

Et parmi les nouveautés, nous vous avions présenté le Xpeng G6 Edition 2025, il est maintenant disponible en concession en Chine depuis le 13 mars et ne présente pas moins de 81 mises à jour en matière de design, de technologie et de performances.

Il est notamment équipé d’un système de recharge rapide 5C (recharge en 12 minutes) et du système de conduite intelligent « Turing AI » de série.

La Xpeng G6 edition 2025, le 31 mars 2025 à Shenzhen // Source : Nicolas Declunder pour Frandroïd

Il est proposé à son lancement en Chine avec 3 finitions, toutes propulsées par un seul moteur électrique aux roues arrière, produisant 292 chevaux et 450 Nm de couple. Cette motorisation permet au G6 2025 d’atteindre les 100 km/h en un temps respectable de 6,3 secondes et une vitesse maximale de 202 km/h.

Il restera à savoir si Xpeng proposera une motorisation bi-moteurs pour le marché international, et donc pour nous en France.

Design : plus agréable à l’œil

Les dimensions de la voiture restent inchangées : 4 758 mm (longueur) x 1 920 mm (largeur) x 1 650 mm (hauteur), avec un empattement de 2 890 mm, ce qui permet de maintenir un espace suffisant pour les passagers et le chargement.

La face avant du Xpeng G6 2025 introduit un bandeau lumineux de 1 942 mm de large qui intègre les clignotants. Si ce design améliore la visibilité, il devient maintenant moins distinctif puisque de nombreux fabricants optent pour ce design.

La finition Dark Night Black, en photos dans cet article, se caractérise par des jantes sport et des étriers distinctifs, ainsi que par un intérieur gris foncé, soulignant son « look sportif ».

Un look sportif donc qui tranche avec le nouveau positionnement de cette edition 2025, qui d’après Xpeng, met le confort en avant, un départ de son positionnement de marque sportive sur laquelle la marque communiquait principalement.

Deux nouvelles couleurs de carrosserie ont également été ajoutées à la palette du G6 : « Violet étoilé » et « Beige Nuage », ce qui porte à six le nombre de couleurs disponibles.

L’arrière a été légèrement revu, avec l’apparition d’un becquet, qui permet d’alléger le style.

Habitacle : encore plus de confort

En pénétrant dans la G6 2025, on sent immédiatement que l’habitacle a été retravaillé pour l’ergonomie et le confort avec des matériaux plus souples (caoutchouteux) et moins plastique, un rétroviseur vidéo à affichage continu, ainsi que les nouveaux sièges avant Xpeng « cloud-sense » chauffants, ventilés et massant.

L’instrumentation conserve son écran de 10 pouces pour le tableau de bord et un écran de contrôle central flottant de 15,5 pouces alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon SA8295P et intégrant le modèle X-GPT à grand langage développé par Xpeng pour l’intelligence artificielle.

Le volume du coffre passe de 571 litres à 647 litres, ou jusqu’à 1- 752 litres avec les sièges arrière rabattus. Cela est le bienvenu car la voiture ne propose toujours pas de coffre avant, ou frunk. Par contre, la G6 2025 revendique l’espace intérieur et le volume des accoudoirs les plus importants de sa catégorie, avec une capacité de 8,9 litres, restera à trouver avec quoi les remplir.

Une recharge en 12 minutes seulement

Si nous n’avons pas encore pu prendre le volant de cette G6 édition 2025, voici les 3 finitions proposées au lancement en Chine :

625 Long-range Max Technology Edition

625 Long-range Max Ultimate Edition

725 Ultra-long range Max Ultimate Edition

Les modèles 625 (environ 66 kWh) ont une autonomie de 625 km sur le cycle CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), ce qui correspond à une autonomie d’environ 556 km WLTP. Le modèle 725 (environ 87,5 kWh) offre une autonomie supplémentaire de 100 km CLTC ou un total de 637 km WLTP.

Les batteries des trois modèles passent d’une vitesse de charge de 3C à 5C qui permettra – en théorie – une charge de 10 % à 80 % en 12 minutes sur le modèle 625, même à -30 °C. Contre 20 minutes sur le modèle actuel. La puissance maximale devrait être de respectivement 330 et 437 kW. Les bornes d’une puissance supérieure à 400 kW ne courent pas encore les rues en Europe.

Cela nous semble raisonnable et dans la fourchette haute des nouveaux systèmes de batterie et de charge révélés par les constructeurs pour 2025. Mais en dessous de la technologie 10C mise en avant par BYD.

Comme précédemment mentionné, Xpeng a voulu l’expérience de conduite axée sur le confort et moins sur une conduite sportive. Cela se traduit par des modifications – ou améliorations si vous préférez une conduite moins ferme – sur son châssis et sa suspension.

La suspension est désormais plus souple, le débattement a été allongé, ce qui devrait lui permettre d’absorber plus efficacement les imperfections de la route tout en conservant une sensation d’équilibre mais certainement aussi moins réactive.

Selon Xpeng, le nouveau volant capacitif offre un meilleur retour d’information et un meilleur contrôle, ce qui facilite le maniement de la voiture dans diverses conditions de conduite. Il faudra le vérifier sur route.

L’isolation acoustique semble avoir été améliorée grâce à un verre acoustique à double couche et à des matériaux insonorisant plus performants dans l’ensemble de l’habitacle. Nous avons pu nous en rendre compte dans le showroom. L’habitacle devrait plus silencieux, que ce soit en ville ou sur l’autoroute avec une meilleure suppression des bruits de roulement. Nous confirmerons tout cela dans un prochain essai.

Les technologies « Xpeng inside »

La G6 inaugure la nouvelle conception de batterie SEPA 2.0 de Xpeng qui permet une integration CTB (Cell to Body) améliorant la charge et décharge ainsi qu’un meilleur échange calorifique.

Couplé à un châssis plus léger grâce aux dernières techniques de gigacasting (l’avant et l’arrière du véhicule sont moulés en une seule pièce d’aluminium), la G6 2025 offre une plus grande résistance et une meilleure gestion du poids.

Un poids plus faible et donc une plus grande autonomie. Xpeng communique d’ailleurs sur un nom marketing d’une batterie à « l’épreuve des balles », bien que l’on peut douter de cette appellation…

Architecture de batterie SEPA 2.0 équipant la G6 2025 // Source : Xpeng

Les acheteurs du G6 bénéficieront aussi du système de conduite intelligente Turing AI développé par Xpeng – un système d’aides à la conduite avancé alimenté par le processeur à 40 cœurs « Turing chip » de l’entreprise qui promet d’offrir la puissance de trois puces haute performance en une seule.

La puce Turing est à la base du réseau neuronal Canghai de Xpeng, qui, selon l’entreprise, permettra à terme la conduite autonome sans avoir recours aux LIDARs.

Présentation de la solution Turing AI par le PDG d’Xpeng, Octobre 2024 // Source : Xpeng

Il s’appuie sur des caméras avant et arrière de 8 mégapixels, un radar à ondes millimétriques et un radar à ultrasons alimentés par deux puces NVIDIA Orin d’une puissance de calcul totale de 508 TOPS. Il restera à comparer ses performances de conduite autonome avec le système FSD de Tesla qui repose également sur une technologie « vision-only » sans Lidar.

Notre verdict

Le Xpeng G6 2025 s’est définitivement amélioré avec ses 81 mises à jour, dont une bande lumineuse de 1942 mm, la recharge ultra-rapide 5C et le système de conduite intelligente Turing AI.

Il offre un intérieur spacieux, des matériaux de qualité supérieure et une technologie avancée. Il est 11,56 % moins cher que son prédécesseur, ce qui en fait une alternative compétitive au BYD Sealion 7 et au Tesla Model Y. Le Xpeng G6 2025 est une option pratique et bien équilibrée sur le marché des SUV électriques.

Cependant, certains resteront sur leur faim si le G6 2025 n’est pas proposé avec une version All-Wheel-Drive avec un second moteur comme son prédécesseur qui affichait une puissance de 480 chevaux sur la finition haut de gamme.

Bien que je ne sois pas toujours d’accord avec le PDG de Ford, Chris Jim Farley, il a certainement raison de dire que les véhicules électriques chinois établissent la norme en matière d’autonomie, de performance et de technologie.

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour Tesla puisque Xpeng continue de grappiller des parts de marché sur son homologue Américain et le lancement de la G6 edition 2025 risque d’accentuer la baisse des ventes globales du Model Y. Espérons que Renault et Sellantis sauront s’inspirer des nouveautés du G6 2025 pour maintenir une concurrence en France et en Europe.

Si il nous reste à prendre le volant de la G6 2025 pour vérifier le comportement routier et les nouvelles performances du véhicule, Xpeng met le paquet sur cette nouvelle édition.

Prix et disponibilité

Il faudra attendre les prix pratiqués en France, sans l’accès au bonus écologique puisque la fabrication est faite hors d’Europe et avec les taxes et surcout lié à l’import. Et si vous recherchiez un modèle supérieur en taille et avec un meilleur équipement, il vous sera aussi possible d’envisager le G9 qui est aussi mis à jour en 2025 et que nous avons pu voir en concession.

En France, Xpeng ne nous a pas encore confirmé l’arrivée de ces nouveaux G6 et G9 pour l’Europe. Mais on est sûr qu’ils arriveront dans les prochains mois. Ils sont respectivement vendus à partir de 42 990 euros et 59 990 euros.