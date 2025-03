C’est officiel : le nouveau Xpeng G6, concurrent chinois du Tesla Model Y, sera vendu à l’international

Lancé en 2023, le Xpeng G6 s’offre un petit restylage en ce début d’année 2025. La nouvelle version de la voiture électrique chinoise va s’exporter à l’international, et elle sera très probablement commercialisée en Europe et en France sous peu.

Crédit : Xpeng

Encore totalement inconnue en France il y a quelques années, Xpeng est aujourd’hui bien implantée. Et pour cause, la firme propose deux modèles sur notre territoire, à savoir le grand SUV G9 ainsi que le plus petit G6. Ce dernier a été lancé en 2023, et il chasse sur les terres de la Tesla Model Y.

Une nouvelle version pour 2025

Et voilà que deux ans à peine après son arrivée, et alors qu’il n’est vendu que depuis quelques mois en Europe, ce dernier passe déjà par la case restylage. Cependant, ce dernier reste tout de même assez discret, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. À l’avant, ce subtil lifting de mi-carrière se concentre surtout sur le bandeau lumineux à LED, nommé « Galaxy Light Wing ». Le logo Xpeng a quant à lui été déplacé sur le capot, et la prise d’air s’offre un nouveau motif.

Crédit : Xpeng

Enfin, un indicateur lumineux a été ajouté pour la conduite autonome. Le site Car News China nous informe que cette nouvelle version s’offre pas moins de 81 nouveautés au total. Mais elles restent tout de même assez subtiles. À l’arrière, on note que le bouclier a été légèrement redessiné tandis qu’un petit spoiler a été ajouté. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante : ce nouveau Xpeng G6 2025 va-t-il arriver en France ?

Et bien il se pourrait que la réponse soit oui. En effet, cette nouvelle version serait commercialisée à l’international, et pas seulement en Chine. Ce qui nous laisse évidemment penser qu’un lancement en Europe fait aussi partie des plans de la marque. Logique après tout, puisque le SUV électrique est de toute façon déjà vendu ici. Il serait dommage de ne pas lui faire aussi profiter de ce restylage. Cependant, pour le moment, la division française du constructeur fondé par He Xiaopeng n’a pas répondu à nos sollicitations à ce sujet.

Crédit : Xpeng

Officiellement, aucune commercialisation n’a donc été confirmée pour la France. Il faudra faire preuve d’un peu de patience avant d’en savoir plus, mais il est très probable que nous finissions par en profiter. Le site chinois nous informe que les premières livraisons en Chine démarreront à partir du début du mois de mars. Le prix n’a pas encore été annoncé, mais la version actuelle est affichée à partir de 42 990 euros dans sa version d’entrée de gamme en France.

De nombreuses évolutions

Il faut savoir que le Xpeng G6 n’a pas le droit au bonus écologique en France, en raison de sa production en Chine. Ce qui ne changera pas avec cette nouvelle mouture. Cette dernière a remplacé pas moins de 34 % de ses composants selon les informations du constructeur. Il faut savoir que les dimensions ne changent globalement pas, puisque la voiture mesure 4,76 mètres de long pour 1,92 mètre de large et 1,65 mètre de haut. L’empattement est annoncé à 2,89 mètres.

Crédit : Xpeng

À bord, nous retrouvons un nouvel écran tactile de 15,6 pouces, et qui est associé à un combiné d’instrumentation numérique de 10,25 pouces. L’agencement du poste de conduite à quant à lui été remanié, tandis que de nouvelles selleries font leur arrivée. Enfin, le SUV s’offre un nouveau volant, ainsi qu’un éclairage d’ambiance repensé. Par ailleurs, les passagers avant profitent désormais des sièges massants, chauffants et ventilés. En revanche, rien ne change sous le capot de cette nouvelle version restylée.

Crédit : Xpeng

Celle-ci conserve son moteur électrique de 296 chevaux, associé à la recharge très rapide. Et ce notamment grâce à son architecture 800 volts. Il se dit cependant que la vitesse de charge aurait été améliorée avec une batterie 5C et un 10 à 80 % qui pourrait ne plus prendre que 15 minutes, contre 20 actuellement. Enfin, le système de conduite autonome AI Turing a également été optimisé. Ce dernier offre une expérience plus intuitive, mais nous devrions pouvoir l’essayer un peu plus tard, si le Xpeng G6 restylé arrive bel et bien chez nous.