Rouler dans la Xiaomi SU7 : aussi chic qu’une Porsche, aussi abordable qu’une Tesla

La Xiaomi SU7, c’est la nouvelle star des routes en Chine. Dans un Xiaomi Store de Shanghai, j’ai eu la chance de m’asseoir dans cette concurrente directe de la Tesla Model 3. Moins chère, ultra-tech, et franchement impressionnante.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Je ne pouvais pas profiter de l’occasion d’être en Chine, pour le Salon de Shanghai, sans essayer la Xiaomi SU7.

Malheureusement, il faut savoir que je n’ai pas pu conduire la voiture moi-même – Xiaomi ne fait conduire ses voitures qu’aux détenteurs d’un permis chinois depuis au moins deux ans. Mais même en tant que passager, l’expérience m’a laissé bouche bée.

On se donne rendez-vous au Xiaomi Store, j’en ai même fait une vidéo, puis on a été dans le parking récupérer une SU7. 30 minutes de test sur route, c’est peu, mais on prend.

Vous pouvez retrouver notre expérience sur TikTok et Instagram, 7 minutes de vidéo.

Un design extérieur qui attire tous les regards

Dès qu’on pose les yeux sur la Xiaomi SU7, on comprend qu’elle ne passe pas inaperçue. Ses lignes sont fluides, agressives, avec un petit côté Porsche Taycan qui donne envie de s’arrêter pour l’admirer.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

La face avant, basse et élancée, arbore des phares effilés qui lui donnent un regard perçant. Pas de calandre massive ici (c’est une électrique, après tout), mais une silhouette aérodynamique qui respire la performance.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Les flancs de la voiture sont sculptés avec élégance, et les jantes en alliage, bien proportionnées, ajoutent une touche de sportivité. Les rétroviseurs sans cadre, légèrement convexes pour un champ de vision plus large, sont un détail subtil mais classe.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

À l’arrière, un aileron rétractable (que l’on peut contrôler via l’écran central) apporte une vibe de voiture de course. Et la peinture ? Sur l’exemplaire que j’ai vu, elle était d’un bleu métallisé éclatant, avec une finition soignée qui reflète la lumière comme un miroir.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Quelques critiques ont pointé du doigt des ajustements de panneaux imparfaits sur les premiers modèles, mais franchement, à l’œil nu, c’est du très haut niveau. On a juste remarqué quelques rayures.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Ce design, c’est bien réalisé. Xiaomi a clairement voulu créer une voiture qui attire les regards, et c’est réussi. Elle a cette présence sur la route qui dit : « Je suis là, et je ne rigole pas. ». Pourtant, elle reste accessible, c’est le prix d’une Tesla Model 3.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Un intérieur qui respire le luxe

Ouvrez la portière (avec un mécanisme de fermeture douce, s’il vous plaît), et c’est un autre monde.

L’intérieur de la SU7, c’est déjà différent de ce que l’on voit sur les voitures chinoises. C’est un mélange entre le design allemand et chinois.

Les matériaux sont premium : du cuir Nappa ultra-doux sur les sièges, du suède technique sur les contre-portes, du métal brossé pour les finitions, et même un faux bois qui fait illusion. Chaque surface que vous touchez donne une impression de qualité, comme si vous étiez dans une voiture à 80 000 euros.

Le volant, épais et bien fini, est un régal à tenir. Il rappelle ceux des Porsche, avec des coutures impeccables et une prise en main parfaite. Les sièges, eux, sont enveloppants, avec un bon maintien latéral pour les virages serrés, mais aussi assez moelleux pour les longs trajets.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

L’espace à l’avant est généreux, avec un tableau de bord épuré dominé par un énorme écran central de 16 pouces.

Les passagers arrière ont même droit à un accoudoir avec un mini-frigo intégré. Oui, un frigo. On peut y glisser quelques bouteilles d’eau ou garder un snack au frais. C’est le genre de gadget qui fait sourire, mais qui montre à quel point Xiaomi a pensé à tout. Les chinois adorent le confort, et Xiaomi doit avant-tout convaincre les consommateurs chinois avec sa première voiture.

Confort et technologie : le duo gagnant

Le confort, c’est aussi une question de détails, et la SU7 en regorge. Prenez le toit panoramique en verre, qui inonde l’habitacle de lumière et donne une sensation d’espace. Ou les haut-parleurs intégrés dans les appuie-têtes, qui diffusent les instructions de navigation uniquement pour le conducteur – fini les « tourne à droite » qui réveillent tout le monde. Il y a aussi des ports USB-C (60 W) pour charger vos appareils, et un chargeur sans fil bien intégré.

L’écran central, c’est le cœur du confort technologique. Propulsé par un processeur Qualcomm Snapdragon, il est d’une réactivité folle. Vous voulez ajuster la clim, changer de mode de conduite ou ouvrir le frigo ? Tout se fait en deux clics, avec une interface intuitive qui rappelle un smartphone. Et cet écran n’est pas juste là pour faire joli : il est recouvert d’un revêtement mat qui limite les reflets et les traces de doigts. Même les boutons physiques (pour la clim ou l’aileron arrière) sont bien pensés, avec un clic satisfaisant.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Côté insonorisation, la SU7 fait un bon boulot, même si elle pourrait bénéficier de vitres feuilletées pour réduire encore plus le bruit routier. Sur les routes de Shanghai, l’ambiance à bord était calme, et la suspension (réglable via l’écran) offrait un équilibre parfait entre fermeté et souplesse. Résultat : vous êtes bien, que ce soit pour un trajet en ville ou une virée plus longue.

Xiaomi ne s’est pas contenté de copier ce qui existe déjà. La marque a introduit plusieurs innovations intéressantes. Par exemple, le système de stationnement automatique permet à la voiture de mémoriser votre place de parking habituelle et de s’y rendre seule. Les haut-parleurs intégrés dans l’appui-tête du conducteur diffusent uniquement les instructions de navigation, sans déranger les autres passagers.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Le volant intègre des commandes haptiques personnalisables, et l’affichage tête haute est l’un des plus grands et des plus lisibles que j’ai pu voir. Même le cache du port de charge est innovant, avec un seul volet qui peut couvrir soit la prise AC, soit la prise DC selon les besoins.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Et pour les fans d’accessoires, Xiaomi propose un catalogue d’options pour personnaliser encore plus l’écran. Par exemple, vous pouvez ajouter un support pour un talkie-walkie (pourquoi pas ?) ou des clips pour fixer des gadgets autour de l’écran, comme un porte-téléphone orienté vers le pare-brise pour capter le GPS ou un compteur au-dessus de l’écran.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Hâte de la voir en France

Ce qui ressort de cette expérience, c’est que l’industrie automobile est en train de vivre une révolution. Des entreprises comme Xiaomi, fortes de leur expertise en électronique et en logiciel, peuvent désormais concevoir des voitures qui rivalisent avec les meilleures du marché en un temps record. Le cycle de développement d’une voiture, traditionnellement de 7 ans, est ici réduit à 18-24 mois.

Cette rapidité d’exécution, combinée à une intégration verticale poussée et à un écosystème technologique mature, permet à ces nouveaux acteurs de proposer des voitures exceptionnelles à des prix défiant toute concurrence. La question n’est plus de savoir si les constructeurs traditionnels doivent s’inquiéter, mais plutôt comment ils vont pouvoir réagir face à ça.

La Xiaomi SU7 n’est pas qu’une simple voiture électrique de plus. C’est le symbole d’un changement de paradigme dans l’industrie automobile, où la technologie et le logiciel deviennent aussi importants, voire plus, que la mécanique traditionnelle. Et si Xiaomi réussit son pari – ce qui semble bien parti – d’autres géants de la tech pourraient bien suivre le mouvement.

Et la Xiaomi SU7 en France ?

Pour l’instant, rien n’est officiel concernant l’arrivée de la Xiaomi SU7 en France. Si Xiaomi a confirmé préparer le lancement de ses voitures électriques en Europe, aucune date, aucun prix, ni même le modèle spécifique (SU7 ou YU7, son SUV) n’ont été annoncés.

Le contexte actuel complique considérablement l’arrivée des constructeurs chinois sur le marché européen : entre les frais de douane élevés, la nécessité d’implanter des usines locales pour contourner ces barrières tarifaires, et l’obligation de construire un réseau de distribution et de service après-vente de toutes pièces, les défis sont nombreux.

Xiaomi devra donc surmonter ces obstacles avant de pouvoir commercialiser ses voitures en France, ce qui pourrait prendre plusieurs années.

En tout cas, on a clairement hâte.