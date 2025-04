À bord du Leapmotor B10 : un SUV électrique pas cher avec des prestations bluffantes, il arrive en France

Au Salon de Shanghai, le Leapmotor B10 n’a pas forcément attiré tous les regards. Mais SUV électrique, fruit d’un partenariat avec Stellantis, promet technologie et accessibilité. Voici pourquoi il fera parler de lui.

Au Salon de Shanghai, j’ai pu découvrir la Leapmotor B10, un SUV 100% électrique qui mérite votre attention. Alors que de nombreux constructeurs chinois font les gros titres avec des innovations spectaculaires, Leapmotor propose une approche différente : une voiture accessible, bien conçu et développée largement en interne.

Un partenariat avec Stellantis : la clé du succès ?

Pour comprendre le Leapmotor B10, il faut d’abord parler de son histoire. Leapmotor, une marque chinoise créée en 2015, s’est associée à Stellantis, le géant automobile derrière Peugeot, Citroën ou encore Jeep. Ce partenariat, scellé en 2023 avec une prise de participation de 21 % de Stellantis dans Leapmotor, est un game-changer. Pourquoi ? Parce que Stellantis apporte son expertise mondiale en production et distribution, tandis que Leapmotor injecte son savoir-faire en matière de technologies électriques. Résultat : le B10 est conçu pour plaire non seulement en Chine, mais aussi en Europe, en Amérique du Sud et ailleurs.

Concrètement, cette collaboration permet à Leapmotor de produire le B10 dans des usines européennes, comme potentiellement en Espagne dès 2026, pour réduire les coûts et contourner les barrières douanières. Mais ce n’est pas tout : Stellantis aide aussi à affiner le châssis du B10 pour une conduite plus fluide, un point crucial pour séduire les conducteurs occidentaux. Ce mariage sino-européen donne au B10 une ambition globale, et ça se ressent dans son approche.

Technologie : simple mais efficace

Côté technologie, le Leapmotor B10 ne cherche pas à en mettre plein la vue avec des fonctions futuristes, comme Nio, Zeekr ou Xpeng, mais il mise sur des solutions pratiques et bien pensées.

À la base, il repose sur la plateforme LEAP 3.5, une architecture maison qui intègre des technologies comme le Cell-to-Chassis (CTC). En gros, ça signifie que la batterie est directement incorporée dans la structure du châssis, ce qui libère de l’espace intérieur, renforce la sécurité et améliore l’efficacité énergétique.

Le B10 embarque aussi un cockpit numérique alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 8155 (ou 8295A sur les versions haut de gamme). Cette puce, c’est le cerveau de l’infodivertissement : elle gère un écran central de 14,6 pouces en haute définition et le système Leapmotor OS 4.0 Plus, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. L’interface est fluide, intuitive, et propose même des assistants IA comme DeepSeek ou Tongyi Qianwen en Chine, qui répondent à vos questions en temps réel.

Pour la conduite, le B10 propose des aides à la conduite (ADAS) de niveau 2, comme le stationnement automatique, le maintien dans les lignes ou le régulateur de vitesse adaptatif. Les versions haut de gamme ajoutent un LiDAR (un capteur laser pour une vision 3D précise) et des fonctions comme le stationnement à distance ou la conduite autonome en ville. Mais soyons honnêtes : le système d’assistance à la conduite est encore jeune, et ce dernier volet ne sera certainement jamais déployée en Europe sur ce modèle/

Extérieur : un look qui fait mouche

À l’extérieur, le B10 adopte un style moderne et épuré, sans être trop tape-à-l’œil. Avec ses dimensions de 4,52 m de long, 1,89 m de large et 1,66 m de haut, il se positionne comme un SUV compact, parfait pour la ville ou les escapades familiales. Son design rappelle un peu le Hyundai Kona Electric ou même le Leapmotor C10, mais avec une touche unique : des feux LED effilés à l’avant, un bandeau lumineux à l’arrière et une calandre fonctionnelle pour optimiser l’aérodynamisme.

Les jantes de 18 pouces, bien proportionnées, donnent une allure dynamique sans exagérer. Un détail qui m’a surpris ? La présence d’une caméra 360° avec capteurs de stationnement, même sur les versions de base.

Seul bémol : pas d’essuie-glace arrière, ce qui peut être gênant sous la pluie. Mais globalement, le B10 a une allure qui plaît, sans chercher à être extravagant.

Intérieur : confort et praticité au rendez-vous

À l’intérieur, le B10 mise sur la simplicité et la qualité. Les matériaux, comme le cuir synthétique doux et les plastiques bien assemblés, sont étonnamment soignés pour un véhicule dans cette gamme de prix (entre 15 000 et 19 000 dollars en Chine, certainement 30 000 euros en France).

Les sièges sont confortables, et l’espace arrière est généreux, avec un plancher plat qui facilite les trajets en famille.

Mention spéciale pour le toit panoramique de 1,83 m², équipé d’un store électrique, qui apporte une belle luminosité.

Le tableau de bord est dominé par l’écran central, mais on trouve aussi des détails pratiques : des porte-gobelets rétractables, un chargeur sans fil et même des emplacements pour personnaliser le rangement (comme des tablettes ou des accessoires).

Le coffre offre 420 litres de base, extensibles à 1 415 litres en rabattant les sièges, ce qui est parfait pour les bagages ou les courses. Un petit espace sous le plancher permet de ranger des outils ou des câbles de recharge. Pas de compartiment avant (frunk), dommage, mais c’est un compromis acceptable vu le prix.

Notre avis : un SUV qui va loin pour son prix

Après avoir exploré le B10, je dois dire que Leapmotor a fait un sacré boulot. Ce SUV n’a pas la prétention de rivaliser avec des mastodontes comme Tesla, Xpeng ou BYD, mais il offre un rapport qualité-prix imbattable.

Pour pas trop cher, il devrait proposer des technologies avancées, un design réussi et un intérieur spacieux.

Côté points faibles, quelques détails, comme l’absence d’essuie-glace arrière ou de frunk, pourraient gêner certains. Mais pour un SUV compact à ce prix, difficile de faire la fine bouche. Le partenariat avec Stellantis donne au B10 une crédibilité internationale, et je suis curieux de voir comment il sera accueilli en France.