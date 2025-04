Le Range Rover électrique prouve qu’il fait mieux que la version thermique

Le Mercedes Classe G électrique va bientôt avoir un concurrent de taille : le Range Rover Electric. Le constructeur anglais annonce avoir terminé la phase d’essais hivernaux de sa première voiture électrique et en profite pour nous donner plus de détails sur le modèle.



Le Range Rover Electric est attendu ! Depuis 2023 et les premières annonces de Range Rover, on attend de ses nouvelles. C’est lors d’une annonce de fin de tests dans des conditions hivernales que la marque anglaise divulgue par un communiqué de presse des informations très intéressantes sur son luxueux tout-terrain électrique.

72 000 km d’essais dans le froid

En Suède, les prototypes du Range Rover Electric ont parcouru 72 000 km d’essais sur des lacs gelés et des pistes enneigées pour s’assurer du bon fonctionnement du véhicule.

Les ingénieurs ont pu vérifier le bon comportement du mode de conduite à une pédale, qui équipera le Range Rover Electric, mais aussi de la suspension pneumatique à double chambre commutable, calibrée spécifiquement pour cette déclinaison électrique.

Le froid a aussi permis à Range Rover de tester le système « ThermAssist », ce qui semble être une pompe à chaleur annoncée comme réduisant la consommation d’énergie du chauffage jusqu’à 40 %, favorisant ainsi l’autonomie même par temps froid.

Une charge optimisée

Le Range Rover Electric profite de ce système de gestion thermique pour optimiser la charge. L’impact des températures très faibles rencontrées en Suède sur la charge est minimisé par le système ThermAssist. Bien entendu, le système de chauffage continue de fonctionner lors de la charge du véhicule.

Les temps de charge devraient être relativement courts puisque le Range Rover Electric est annoncé avec une architecture 800 volts, technologie connue pour accélérer les temps de charge grâce à une puissance de courant tolérée plus importante.

Par ailleurs, Range Rover annonce que son tout-terrain électrique utilisera une immense batterie de 117 kWh « cell-to-pack », composée de 344 cellules prismatiques disposées en double empilement. La capacité est comparable aux 116 kWh (capacité utile) de son plus grand rival, le Mercedes Classe G 580e.

On ne connaît pas encore l’autonomie du Range Rover Electric, mais ses concurrents à batteries équivalents (Volvo EX90, BMW iX, Mercedes-Benz EQS SUV) dépassent largement les 600 km.

La transmission à l’épreuve de la neige

Ces essais sur la neige et la glace ont également permis aux ingénieurs d’observer le comportement de la transmission intégrale Intelligent Driveline Dynamics (IDD), annoncée comme « plus précise et réactive que celle d’une voiture thermique ».

Elle permet de répartir le couple à l’arrière de 100 % à 0 % pour éviter toute perte d’adhérence. Le régime moteur est contrôlé en 50 millisecondes et le patinage est géré 100 fois plus rapidement que sur un modèle thermique équivalent. L’efficacité de la transmission des Land Rover, déjà impressionnante, devrait être encore améliorée par ce Range Rover Electric.

Une transmission qui sera un avantage en tout-terrain, tout comme le freinage régénératif, compatible avec le système Terrain Response. La conduite à une pédale immobilise totalement le véhicule dans les pentes et, en association avec le système Hill Hold, le conducteur n’a pas besoin de maintenir le frein avant de redémarrer.

Ce Range Rover Electric devrait être présenté courant 2025, à un tarif qu’on imagine forcément élitiste.