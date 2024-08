C’est l’heure de la faillite pour cette marque de voiture électrique vendue en Europe

Le constructeur chinois HiPhi est officiellement en faillite, alors que sa maison-mère Human Horizons vient de démarrer la procédure. Une page se tourne pour cette marque de voiture électrique présente en Europe, mais qui n’a jamais réussi à s’imposer sur le marché.

HiPhi X // Source : HiPhi

Les constructeurs chinois sont de plus en plus nombreux à l’heure actuelle, mais tous ne connaissent pas le même succès. Et pour cause, sur les 150 marques existantes, seulement deux, à savoir BYD et Li Auto, seraient en réalité rentables.

Une faillite prévisible

Tout le reste perdrait de l’argent, comme Xpeng ou encore Nio, pour ne citer qu’eux. Mais ils ne sont pas les seuls dans ce cas, et à vrai dire, ce ne sont pas eux qui ont la situation la plus inquiétante, bien au contraire. Car de nombreuses marques ont tout simplement disparu, comme Byton, tandis que d’autres sont au bord de la faillite. On peut par exemple citer Aiways, qui a cependant entrepris une importante métamorphose, mais également Hiphi.

HiPhi A // Source : HiPhi

Ce constructeur a été fondé en 2019 par William Dong et appartient à l’entreprise Human Horizon, sa maison-mère. Sauf que les choses ne se passent pas bien du tout pour cette dernière, puisque cela fait un petit bout de temps que la faillite était évoquée. Depuis le début de l’année, HiPhi est en effet en proie à de graves difficultés financières, et a même pris la décision de mettre sa production en pause. Or, cette dernière n’a finalement jamais repris en six mois.

Sans grande surprise, le site Car News China nous informe donc qu’Human Horizon vient de démarrer une procédure de faillite auprès de la justice chinoise. Une demande qui a été acceptée par le tribunal populaire de la zone de développement économique et technologique de Yancheng. Ce dernier a en effet reconnu l’insolvabilité de l’entreprise mais a tout de même noté son potentiel de restructuration. Il a également cité l’incapacité de la firme à couvrir ses dettes dépassant ses actifs au 30 avril 2024.

HiPhi X // Source : HiPhi

Tout n’est cependant pas totalement perdu pour le constructeur chinois, qui avait été visé au mois de mars par une action en justice de son concurrent Faraday Future. Ce dernier l’accusait de « violation de secrets commerciaux et concurrence déloyale ». Désormais, HiPhi entre dans une période de restructuration qui doit durer six mois, mais qui peut être prolongée de trois si nécessaire. Durant celle-ci, la prudence est donc particulièrement de mise.

Une situation très délicate

La firme, dont le siège se situe à Shanghai, doit désormais coopérer avec les administrateurs afin de protéger les actifs qu’il reste, mais également gérer toutes ses opérations avec une grande prudence. Le but ? Ne pas perdre encore plus d’argent afin de sauver les meubles et envisager une survie. Le tout est supervisé par le tribunal, dans le cadre d’une procédure qui vise notamment à réduire les coûts de restructuration au maximum afin de relancer les activités.

Si la firme aurait pu être sauvée par Changan (cofondateur de Avatr et Deepal avec les géants CATL et Huawei) qui avait envisagé de la racheter, il semblerait que ce projet n’ait finalement pas abouti. De son côté, HiPhi a suspendu ses activités depuis le mois de février et avait promis de payer les salaires de ce mois-ci. Sauf que tous ne l’ont finalement pas été. Un espoir de survie était ensuite apparu en mai dernier, puisque Human Horizon avait signé un accord de coopération à hauteur d’un milliard de dollars avec iAuto.

HiPhi A // Source : HiPhi

Mais la stabilité financière de ce dernier avait été remise en question, ce qui a également freiné d’autres investisseurs. Désormais, l’avenir reste très incertain pour l’entreprise chinoise, qui a notamment lancé sa HiPhi Z que nous avions pu découvrir à l’aéroport de Munich.

Espérons désormais que la firme ne connaitra pas le même destin que Fisker, qui a officiellement fait faillite au mois de juin dernier et qui doit désormais rembourser plusieurs milliards de dollars à ses créanciers.