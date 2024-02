Ce constructeur de voitures électriques au bord de la faillite pourrait être sauvé

En pleine crise, la jeune marque chinoise HiPhi présente en Europe avec ses voitures électriques pourrait finalement être sauvée in-extremis. Elle serait actuellement en pourparlers avec le constructeur Changan qui pourrait la racheter pour lui éviter la disparition.

Depuis quelques années, de nombreuses nouvelles marques chinoises voient le jour, afin de tenter leur chance pour connaître un destin similaire à Tesla ou BYD. Cependant, si certaines s’en sortent plutôt bien, comme Xpeng ou Nio, ce n’est pas le cas de toutes et elles sont nombreuses à connaître de grosses difficultés.

Un potentiel rachat

On pense par exemple à Aiways, qui connaît d’importants soucis financiers et qui a dû revoir sa stratégie, mais pas seulement. En effet, c’est également le cas de HiPhi, un jeune constructeur chinois fondé en 2019 par le groupe Human Horizons. Aujourd’hui, l’entreprise commercialise pas moins de trois modèles, dont la HiPhi Z qui avait fait parler d’elle en Europe pour ses très bonnes performances en hiver. Cependant, tout n’est pas rose pour la marque.

Bien au contraire même, puisqu’elle fait actuellement face à de très grosses difficultés. Un courrier interne destiné aux employés avait été relayé sur le net, indiquant que la production serait interrompue pendant six mois. Par ailleurs, les salaires seraient également réduits progressivement, tandis que le personnel était carrément incité à démissionner. Bref, rien ne va plus pour la jeune entreprise, qui traverse une crise sans précédent.

À tel point que les salariés avaient déjà été renvoyés chez eux, tandis que plusieurs showrooms ont fermé, à Chengdu et Guangzhou en Chine. Le constructeur peut-il entrevoir un avenir un peu moins sombre ? Si pour l’heure, cela semble difficile, un espoir subsiste toujours. Et ce dernier prend le nom de Changan. Si celui-ci vous dit quelque chose, c’est tout à fait normal. Et pour cause, il s’agit d’un constructeur qui s’est récemment associé à Huawei afin de créer les marques Deepal et Avatr.

Le site chinois CNEVPost nous informe que HiPhi serait actuellement en train de discuter avec la direction de Changan Automobile dans le cadre d’un éventuel rachat. À l’heure actuelle, les informations sont encore rares sur le sujet, mais il se dit que le fondateur de la marque en difficulté, Ding Lei aurait rendu visite à son potentiel futur propriétaire, et que les deux auraient communiqué de manière amicale.

Pas pour tout de suite

Des pourparlers seraient donc en cours entre les dirigeants des deux entreprises, mais rien n’est encore acté, et à vrai dire, cela devrait encore prendre un peu de temps. Un autre site chinois, Yicai, indique que HiPhi aurait même amené plusieurs de ses voitures afin de les faire découvrir et essayer aux équipes de Changan. Pour mémoire, la marque commercialise entre autres la HiPhi Y, qui joue le rôle d’entrée de gamme.

Cette dernière devait initialement faire son arrivée en Europe, alors qu’elle ne coûte que 39 000 yuans, soit environ 43 708 euros en Chine. Mais les difficultés du constructeur devrait retarder ce lancement. Cependant, si l’entreprise était rachetée par Changan, la commercialisation sur le Vieux Continent pourrait continuer. Cette dernière prévoit déjà de vendre chez nous ses deux nouvelles marques, également co-fondées avec le géant de la batterie CATL.

Plusieurs entreprises auraient exprimé leur intérêt pour racheter HiPhi ou simplement pour investir selon le patron de la marque. Mais les noms n’ont pour l’heure pas été révélés, et on ne sait pas si ces propositions ont été étudiées par le constructeur. Lors d’un meeting avec ses employés, l’homme d’affaires a expliqué être conscient que ses méthodes et sa stratégie pour gérer son entreprise étaient trop datées et qu’il travaillait à changer cela.

Reste désormais à savoir ce qu’il adviendra de la marque, qui cherche notamment à rivaliser avec Tesla ainsi que Xiaomi qui vient de dévoiler sa berline électrique.