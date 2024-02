Ça sent la faillite pour ce constructeur chinois de voitures électriques présent en Europe

Fondée en 2019, HiPhi fait actuellement face à de grosses difficultés financières. Le constructeur chinois va mettre en pause la production de ses voitures électriques pour une durée d'au moins six mois, mais ce n'est pas tout.

Depuis quelques années, les constructeurs chinois se développent en masse et envahissent le marché européen. Certains tirent tout particulièrement leur épingle du jeu, comme BYD, récemment devenu le numéro 1 de la voiture électrique dans le monde. On pense également à MG ainsi qu’à Nio et Xpeng, entre autres.

Une situation critique

Mais tous ne connaissent pas une success-story aussi grande, bien au contraire. A vrai dire, d’autres connaissent au contraire de grandes difficultés à survivre, sur un marché de plus en plus concurrentiel. On pense par exemple à Aiways, qui avait dû revoir sa stratégie afin de survivre à la suite de gros soucis financiers. D’autres ont même tout bonnement fait faillite, comme Byton ou la firme méconnue WM Motor, filiale automobile du géant chinois de l’immobilier Evergrande.

Mais un autre constructeur est actuellement dans une situation très délicate en ce moment. Il s’agit de HiPhi, une jeune marque qui fut fondée en 2019 par la société chinoise Human Horizons. Cette dernière commercialise actuellement pas moins de trois modèles, et avait notamment fait parler d’elle pour l’excellente performance de sa HiPhi Z au test d’autonomie hivernale, dépassant même la Tesla Model 3. Mais derrière les apparences, rien ne va plus pour la firme.

C’est ce qu’indique le site Car News China, qui relaie un courrier interne envoyé aux employés. Ce dernier indique notamment qu’il va interrompre la production de ses voitures dans sa seule et unique usine, située Yancheng, au nord de Shanghai. Une fermeture complète, qui devrait durer au moins six mois, mais qui serait donc seulement temporaire. Même si cela n’augure bien évidemment rien de bon pour la jeune marque.

Mais ce n’est pas tout, car cette dernière indique également qu’elle va réduire les salaires de ses employés. Ainsi, ceux du mois de janvier ne seraient pas versés avant la fin du mois de février. En ce qui concerne ceux de ce mois-ci, aucune date n’a encore été communiqué, puisqu’elle est en cours de discussion. Les employés qui décideront de rester au sein de l’entreprise au mois de mars ne recevront que 70 % de leur paie.

De grandes difficultés

Mais la situation devrait encore continuer à se dégrader. Et pour cause, à partir du 18 mars prochain, tous les employés recevront un salaire minimum, en fonction de la législation locale. Ce qui correspond en quelque sorte au SMIC en France. Pire encore, le constructeur indique dans le courrier interne que « si vous souhaitez payer la sécurité sociale, vous devez démissionner avant le 25 février et payer vous-même la sécurité sociale, car vous ne pouvez pas payer la sécurité sociale en travaillant« .

Tout cela n’augure évidemment rien de bon pour le constructeur, qui rencontre des difficultés depuis plusieurs mois déjà, sans réellement l’admettre. La firme a en effet nié avoir renvoyé ses salariés chez eux sans qu’ils ne puissent partir avec les ordinateurs de l’entreprise pour continuer à travailler. Elle explique que seuls certains d’entre eux ont voulu partir plus tôt pour le Nouvel An chinois. Par ailleurs, plusieurs showrooms ont déjà fermé, notamment à Chengdu et Guangzhou.

Reste à savoir comment l’entreprise pourrait désormais rebondir, alors que la concurrence est de plus en plus rude, en Chine comme ailleurs. Actuellement, il existe plus de 94 constructeurs de voitures électriques dans l’Empire du Milieu, tandis que certains souhaitent désormais s’implanter durablement en Europe. Actuellement, la HiPhi Y constitue l’entrée de gamme de la marque, avec un prix affiché à partir de 339 000 yuans, soit environ 43 708 euros.

Un tarif qui serait bien sûr plus élevé si le véhicule arrivait en France, ce qui ne devrait pas être le cas avant un certain temps. Car pour l’heure, la situation du constructeur ne prête pas vraiment à l’optimiste et nul doute que son développement à l’international n’est plus sa priorité pour le moment.