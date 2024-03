C’est peut-être la fin pour ce constructeur de voitures électriques vendues en Europe

On savait le constructeur chinois de voitures électriques HiPhi en grande difficulté, et cette dernière nouvelle ne va pas arranger les choses : Faraday Future, un de ses concurrents, vient de déposer une plainte à son encontre pour "violation de secrets commerciaux et concurrence déloyale". De quoi rendre l'avenir encore un peu plus sombre.

Le nombre de marques de voitures électriques a explosé ces dernières années, et notamment en Chine. La loi du marché reste cependant la plus forte et un certain ménage est en cours, comme Aiways ou HiPhi, qui nous intéresse aujourd’hui.

Cette marque hyper high-tech a beau concevoir des voitures extrêmement sportives et même plutôt réussies (notamment en conditions glaciales), il n’en reste pas moins qu’elle fait face à de grandes difficultés. Cerise sur le gâteau : la marque américaine Faraday Future, elle aussi en situation assez précaire, vient de déposer plainte à son encontre.

« Violation de secrets commerciaux et concurrence déloyale »

C’est un communiqué glacial qui annonce la nouvelle : Faraday Future annonce avoir déposé une plainte contre Ding Lei, l’ancien dirigeant de HiPhi et fondateur de la maison-mère Human Horizons Holdings.

En cause ? « Une violation de secrets commerciaux et une concurrence déloyale », de quoi demander des dommages et intérêts, sans oublier un arrêt de la production, de la distribution et de l’entretien de la gamme actuelle (à savoir la berline Z, son dérivé sportif A et les SUV X et Y). Mauvaise nouvelle pour HiPhi, qui n’avait pas besoin de ça.

Une situation pour le moins délicate

HiPhi, en effet, est déjà dans une situation périlleuse. La production est déjà arrêtée pour les six prochains mois et les salaires seront réduits pour éviter la faillite, même si une marque concurrente, Changan, pourrait venir la sauver.

Bref, rien ne va plus pour cette marque, qui venait pourtant de s’installer en Europe. Quant à Faraday Future, si quelques exemplaires de sa FF91 sont (enfin) livrés à des clients, sa pérennité est loin d’être acquise. Bref, le ménage devrait se poursuivre dans les prochains mois.