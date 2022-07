HiPhi Z : cette voiture d’une autonomie de 700 km compte venir faire de l’ombre à la Porsche Taycan

La société chinoise Human Horizons dévoile son HiPhi Z, une sportive électrique équipée d'un système d'intelligence artificielle et pouvant parcourir plus de 700 kilomètres en une charge.

Cela fait quelques années déjà que la Chine s’est lancée dans la course à l’électrique. Et la concurrence est aujourd’hui de plus en plus rude, alors que de nombreux constructeurs se sont lancés sur ce marché. Citons entre autres Aiways, MG ou encore Nio, qui commencent d’ailleurs à arriver en Europe, de manière progressive.

Mais une toute nouvelle marque s’apprête à faire son arrivée sur le marché chinois. Il s’agit de HiPhi, un jeune constructeur automobile créé par Human Horizons, une start-up fondée en 2017. Un premier concept, baptisé HiPhi 1 avait vu le jour en 2019, puis un SUV avait été développé, le HiPhi X.

Une berline de haute technologie

Il y a quelques jours, l’entreprise asiatique a levé le voile sur son tout dernier modèle en date. Il s’agit cette fois-ci d’une berline sportive, connue sous le nom de HiPhi Z GT. Dans son communiqué, Human Horizons dévoile une série d’images, qui semblent montrer une voiture très proche de sa version définitive. Reposant sur « une construction hybride légère en aluminium et en acier« , cette nouvelle création arbore des lignes pour le moins futuristes. À noter que certaines parties sont habillées de LED, que ce soit sur les bas de caisse ainsi que le bouclier arrière.

Mais c’est surtout le poste de conduite qui vaut le détour. En plus de l’ambiance résolument moderne, celui-ci est habillé de cuir vegan durable et de matériaux recyclables. L’écran tactile est quant à lui doté d’un bras robotisé lui permettant de se déplacer dans huit directions, tandis qu’il embarque notamment une intelligence artificielle baptisée HiPhi Bot. Celle-ci est alors en mesure de modifier divers éléments tels que l’éclairage ou encore le son en fonction de chaque passager. La berline électrique est également dotée d’un système de conduite semi-autonome utilisant 34 capteurs ainsi qu’un LiDAR. De quoi proposer une conduite autonome, avec un système Nvidia.

Des performances de haut vol

Mais cette HiPhi Z GT est avant tout une sportive, et cela se voit. Si la firme ne dévoile pas toutes ses spécificités techniques, elle souligne toutefois qu’elle est en mesure de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 3,8 secondes. Sous le plancher se cache également une batterie d’une capacité de 120 kWh, qui lui permet alors de parcourir plus de 700 kilomètres en une seule charge. Attention, il s’agit du cycle CLTC, plus optimiste que le WLTP européen. Aucune information sur le temps nécessaire pour la remplir n’a été communiquée par le constructeur.

La berline sportive est livrée de série avec la suspension pneumatique, ainsi que l’amortissement piloté et les roues arrière directrices. Si aucune information quant à une arrivée en Europe n’a été dévoilée, on sait que cette nouvelle HiPhi Z GT sera présente au salon de Chengdu au mois d’août. Elle devrait coûter entre 87 900 et 127 400 € environ. Elle pourrait alors rivaliser avec la Tesla Model S Plaid ou la Porsche Taycan.

