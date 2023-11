Plus puissante que la Tesla Model S Plaid, cette voiture électrique hallucinante devrait arriver en Europe

Le constructeur chinois HiPhi a profité du Salon de Guangzhou pour dévoiler les premières infos sur une version extrême de sa voiture électrique, la berline Z. Son nom ? HiPhi A ! Et on pourrait retrouver cette carrosserie hyper exubérante chez nous, en Europe, pour concurrencer la Tesla Model S Plaid.

On vous a déjà parlé de HiPhi, ce jeune constructeur automobile chinois créé en 2019 par Human Horizons. Après deux SUV (le X puis le Y) puis une berline (la Z), HiPhi vient de dévoiler au Salon de Guangzhou une version complètement démentielle de cette dernière, la A.

Un look à assumer

Les trois précédentes créations de la marque avaient donné le ton : la carrosserie des HiPhi sont pour le moins… démonstratives, avec des écrans partout et des portes papillon pour les SUV (à l’image du Tesla Model X). Cette HiPhi A va encore plus loin, et semble presque être dessinée par en enfant de quatre ans.

Si on reconnaît bien la base de la Z, la A pousse tous les curseurs au maximum avec un aileron démesuré, des roues énormes, des jupes hyper démonstratives, des placages en carbone et en titane… Bref, elle ne plaira clairement pas à tout le monde. Ding Lei, le CEO de Human Horizon, l’assure pourtant : la HiPhi A possède, je cite, « un charme intemporel« . Les goûts et les couleurs…

L’intérieur, lui aussi, étonne, mais la différence est moins marquée qu’à l’extérieur entre la A et la Z. On retrouve ainsi des LED partout, des rétro-caméras, ainsi qu’un écran central pivotable et doté d’un bras robotisé pour le déplacer. Une intelligence artificielle, baptisée HiPhi Bot, sera de la partie pour personnaliser le son et l’éclairage à chaque siège.

Si les dimensions de la A ne sont pas communiquées, elles devraient être proches de celles de la Z, à savoir une longueur de 5,03 m pour une largeur de 2,01 m et un empattement de 3,15 m. Un sacré gabarit, qui la rapproche du Porsche Taycan ou de la Tesla Model S par exemple.

Des performances au plus haut niveau

Cette HiPhi A ne se contente pas de concurrencer ces deux berlines au niveau des dimensions : les performances sont folles. Reprenant l’architecture de la Model S Plaid, avec trois moteurs électriques aux rotors en fibre de carbone, la voiture développe une puissance de 1 305 chevaux !

De fait, le 0 à 100 km/h est expédié en 2 secondes, tandis que le seuil mythique des 300 km/h est atteint en vitesse max. Des scores qui restent à des niveaux rarement atteints. À titre de comparaison, la Model S Plaid annonce 2,1 secondes sur le 0 à 100 km/h et une vitesse maximale de 322 km/h avec sa puissance de 1 020 ch.

Le châssis suit avec, pêle-mêle, des roues arrière directrices, des suspensions pneumatiques, des freins carbone-céramique ou encore du torque vectoring. C’est un fait : la HiPhi A veut briller dans les virages, et pas seulement en ligne droite.

La marque reste en revanche beaucoup plus discrète sur les caractéristiques de la batterie. Tout juste saura-t-on qu’elle adopte une technologie 800 volts, lui permettant une recharge éclair – quelque chose qui avait l’air de manquer à la version de base, qui doit se contenter d’une puissance maximale de 100 kW ; un score décevant, au niveau d’une citadine. La capacité n’est pas communiquée, mais la HiPhi Z dispose d’une énorme batterie de 120 kWh. On devrait donc retrouver un chiffre équivalent.

Une arrivée en Europe ?

Une seule information concernant la commercialisation de cette HiPhi A : les livraisons débuteront début 2025. Si la marque ne communique pas sur les marchés ciblés, n’oublions pas que la Z et la X sont d’ores et déjà disponibles en Allemagne, à un tarif assez corsé. L’arrivée chez nous semble donc assez logique… mais à quel prix ?