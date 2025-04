Le salon auto de Shanghai est juste fou : on y était, et on s’est rendu à quel point les voitures électriques chinoises mettent une claque à l’Europe

Le salon automobile de Shanghai était une véritable claque, avec plus de 100 nouvelles voitures officialisées. Les constructeurs européens étaient présents, mais largement dominés par les constructeurs chinois. Que ce soit en termes de prix, mais aussi de technologie. La Chine, nouvel eldorado de l’automobile mondiale ?

Zeekr 007 GT // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

Nous arrivons à Shanghai le 22 avril, à la veille du Salon international de l’automobile de Shanghai 2025 qui s’impose comme la vitrine automobile pour les nouvelles technologies et la mobilité électrique.

Comme le décrivent nos confrères chez MotorTrend, l’événement est « une masse hallucinante de couleurs et de bruits, de matériel et de logiciels créés sous forme de voitures, de camions et d’engins qui défient parfois l’entendement et la catégorisation ».

Alors que les salons automobiles traditionnels d’Europe et d’Amérique du Nord se concentrent souvent sur des améliorations progressives et des voitures conceptuelles qui peuvent mettre des années à se concrétiser, Shanghai présente des véhicules dotés de technologies qui entrent déjà en production.

Nous arrivons le premier jour à l’ouverture du salon, les ouvriers finissent de coller les logos sur le mur principal. // Source : Nicolas Decludner pour Frandroid

Deuxièmement, le salon démontre de manière unique ce que les initiés de l’industrie appellent la « vitesse chinoise », c’est-à-dire le rythme incroyablement rapide auquel les constructeurs automobiles chinois peuvent conceptualiser, développer et commercialiser de nouveaux véhicules et de nouvelles technologies. Cette accélération transforme le paysage automobile mondial et remet en question les délais conventionnels des cycles de développement des produits.

L’édition 2025 a réuni près de 1,000 entreprises qui ont présenté plus de 100 nouveaux modèles, avec un accent sans précédent sur l’intelligence artificielle, les systèmes avancés d’aide à la conduite et les groupes motopropulseurs électriques innovants. L’espace d’exposition du Centre national des expositions et des congrès (Shanghai) était rempli non seulement de géants mondiaux établis, mais aussi de dizaines de marques chinoises émergentes qui donnent de plus en plus le ton en matière d’innovation.

En outre, le salon de l’automobile de Shanghai reflète la position de la Chine en tant que plus grand marché automobile du monde et leader mondial dans l’adoption des véhicules à énergie nouvelle (NEV).

La Chine, inspiration pour l’Europe

L’analyse du paysage automobile en 2025 fait apparaître plusieurs tendances clés qui façonneront l’industrie tant en Chine qu’en Europe.

En Chine, le marché des NEV affiche une croissance robuste après un début d’année en demi-teinte. Selon Inside China Auto, des acteurs majeurs comme BYD enregistrent des ventes records, avec une croissance significative de 47,5 % d’un mois sur l’autre et de 42,3 % d’une année sur l’autre.

Le marché chinois connaît également une évolution notable des préférences des consommateurs, avec une croissance rapide des technologies alternatives de voitures électrifiées telles que les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à autonomie étendue (EREV). Ces technologies gagnent en popularité, car elles répondent aux préoccupations liées à l’autonomie tout en offrant les avantages de l’électrification.

Xiaomi SU7 // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

En fait, les ventes de PHEV / EREV en Chine ont augmenté à un taux de croissance annuel composé d’environ 104 % entre 2020 et 2024, contre 55 % pour les BEV.

En Europe, le marché est confronté à des défis importants face à la concurrence des fabricants chinois. Bien que l’Union européenne ait imposé des droits anti-subventions allant jusqu’à 35,3 % sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, les constructeurs automobiles chinois ont vu leurs ventes européennes bondir de 64 % d’une année sur l’autre, faisant passer leur part de marché de 2,5 % à 4,1 %.

Pour contourner les barrières tarifaires, les constructeurs automobiles chinois accélèrent leurs efforts de localisation en Europe. Des entreprises comme Chery s’associent à des sociétés locales pour établir des installations de production, tandis que BYD investit dans des usines indépendantes dans des pays comme la Hongrie et la Turquie. Cette tendance à la localisation de la production devrait se poursuivre, les marques chinoises cherchant à étendre leur présence en Europe.

Denza Z9 GT (BYD) en Europe

Les constructeurs automobiles européens réagissent à cette concurrence en investissant davantage dans les technologies des véhicules électriques et les fonctions numériques. Cependant, ils ont du mal à suivre le rythme d’innovation observé en Chine, en particulier dans des domaines tels que la technologie embarquée et la conduite autonome.

Le marché européen connaît également une croissance plus lente de l’adoption des voitures électriques par rapport à la Chine, avec une part de marché stagnant à environ 13 % en 2024. Cela suggère que les consommateurs européens peuvent être plus hésitants à l’égard des véhicules entièrement électriques, potentiellement en raison de préoccupations concernant l’autonomie, l’infrastructure de recharge ou le prix.

À mesure que l’industrie continue d’évoluer, nous pouvons nous attendre à une collaboration accrue entre les constructeurs automobiles chinois et européens, ainsi qu’à un accent croissant sur les véhicules définis par logiciel et l’intégration de l’intelligence artificielle.

La bataille pour les parts de marché va s’intensifier, les consommateurs bénéficiant en fin de compte d’une technologie améliorée et d’options de véhicules plus diversifiées.

La Chine, aux premières loges de la révolution électrique

Le salon de l’automobile de Shanghai 2025 a clairement démontré que l’industrie automobile mondiale subit une profonde transformation, les constructeurs chinois donnant de plus en plus le ton en matière d’innovation et de croissance du marché dans le secteur des véhicules électrifiés.

L’événement a présenté des technologies révolutionnaires provenant à la fois de marques chinoises et de fabricants internationaux, soulignant les progrès rapides des groupes motopropulseurs électriques, des systèmes de conduite autonome et de l’intégration de l’intelligence artificielle.

Onvo L60 (Nio)

Des ambitions de GAC en matière de voiture volante à l’innovant Galaxy Cruiser de Geely, du portefeuille de marques élargi de NIO aux nouvelles voitures électriques Volkswagen, l’industrie repousse les limites d’une manière qui aurait semblé impossible il y a seulement quelques années.

Ce qui est particulièrement remarquable, c’est la confiance croissante et la sophistication technique des constructeurs automobiles chinois. Ne se contentant plus de suivre les codes de conception ou les approches technologiques de l’Occident, des entreprises comme BYD, NIO et Zeekr tracent leur propre voie et, dans de nombreux cas, dépassent leurs concurrents mondiaux.

Cette évolution se reflète dans les données du marché, les fabricants chinois de NEV affichant des chiffres de croissance impressionnants tant au niveau national qu’international.

Le défi pour les constructeurs européens

Pour les fabricants européens, le défi est clair. Malgré les droits de douane protecteurs, les marques chinoises gagnent des parts de marché en Europe grâce à une combinaison de prix compétitifs, d’innovations technologiques et de stratégies de localisation.

Les atouts traditionnels des constructeurs automobiles européens – héritage de la marque, excellence du design et précision de l’ingénierie – sont remis en question par les entreprises chinoises qui comblent rapidement ces lacunes tout en offrant des caractéristiques avancées à des prix compétitifs.

Volkswagen ID. ERA

À l’avenir, l’industrie connaîtra probablement une collaboration transfrontalière accrue, avec un partage des technologies et des coentreprises de plus en plus fréquentes. Dans le même temps, la concurrence va s’intensifier, les constructeurs se lançant dans une course au développement de la prochaine avancée en matière de technologie des batteries, de conduite autonome ou d’expérience utilisateur.

Le salon de l’automobile de Shanghai 2025 est à la fois une vitrine des capacités actuelles et un avant-goût de l’avenir de l’automobile – un avenir de plus en plus électrique, connecté, autonome et façonné par la collaboration entre l’Est et l’Ouest.

Dans ce paysage dynamique, l’adaptabilité, l’innovation et l’orientation client détermineront quels constructeurs prospèrent et lesquels luttent pour suivre l’évolution rapide de l’industrie automobile mondiale.