Les voitures électriques chinoises de Stellantis vont bientôt s’attaquer aux R5 et MG4

Associé à Stellantis, Leapmotor tente une percée en Europe. Après avoir lancé la T03, le C10, et bientôt le B10, une autre voiture électrique semble être au programme, répondant au nom de B05. Cette dernière pourrait faire de l’ombre à la MG4, mais aussi à la référence : la Volkswagen Golf.

Crédit : Leapmotor

Leapmotor, le constructeur chinois ambitieux. Bien que la plupart des nouveaux venus chinois souhaitent s’implanter en Europe, Leapmotor est l’une des marques qui montre le plus de motivation. En déléguant ses activités à Stellantis via la société Leapmotor International, le constructeur a tenté de contourner les droits de douane imposés par l’Union européenne et de profiter du bonus écologique en produisant la petite citadine T03 en Pologne, dans l’usine Stellantis de Tychy. Une stratégie qui ne lui a malheureusement pas permis d’éviter les taxes ni de bénéficier du bonus. La production de la T03 va retourner en Asie.

Leapmotor ne se décourage pas pour autant et poursuit le développement de sa gamme. On apprend, par les Anglais d’Autocar, que Leapmotor prévoit de disposer, outre-Manche, d’une gamme de six véhicules d’ici 2027, soit plus que Tesla ! Et comme seulement deux modèles sont actuellement distribués, la marque va devoir mettre les bouchées doubles pour atteindre cet objectif. Cela devrait notamment passer par la B05, dérivée du récent B10, présenté en ce moment au salon de Shanghai.

Une berline compacte pour concurrencer les références européennes

Bien que les SUV soient à la mode, le segment des berlines compactes reste important. Avec la B05, Leapmotor semble envisager de s’y implanter avec une offre électrique. Comme l’explique Autoexpress, c’est lors de la conférence Leapmotor au salon de Shanghai qu’une silhouette laissant penser à une berline compacte est apparue à l’écran.

Crédit : Leapmotor

Les dimensions semblent proches de celles d’une Peugeot 308 ou encore d’une Volkswagen Golf, références du segment. Et comme son nom le laisse penser, la B05 devrait s’inspirer du style du B10, avec notamment des bandeaux lumineux à l’avant et à l’arrière.

Quelle autonomie ?

En utilisant l’architecture Leap 3.5, la B05 devrait partager de nombreux éléments avec la Leapmotor B01, une berline tricorps électrique qui n’a pas vocation à être vendue en Europe.

Leapmotor B01

Cette dernière embarque des batteries de 56 ou 67 kWh, laissant espérer une autonomie WLTP de 450 à 550 km. Utilisant la même plateforme, il y a de fortes chances pour que la B05 hérite de ces batteries.

Attendue pour 2026, avant deux autres modèles

Selon nos confrères d’Autoexpress, le modèle est attendu au Royaume-Uni en 2026, ce qui devrait correspondre à une date de lancement similaire en Europe. Concernant le prix, il est estimé à moins de 30 000 livres, soit environ 35 000 euros sur le Vieux Continent. De ce fait, la Leapmotor B05 viendra se positionner face à la Volkswagen ID.3 ou encore à la MG 4 en Europe.

Leapmotor B10 // Crédit : Leapmotor

En plus de cette berline compacte, deux modèles citadins sont au programme chez Leapmotor. Jiangming Zhu, à la tête de la marque, a dévoilé les noms des prochains modèles : il s’agira de l’A10, un petit SUV qui jouera dans la cour de la Renault 4 et du Jeep Avenger, puis de l’A05, concurrente des Renault 5, Fiat Grande Panda ou encore Citroën ë-C3.