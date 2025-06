Voici la voiture électrique la moins chère de France : moins de 17 000 €, et chez Stellantis

Après la baisse de prix de la R5 E-Tech, Leapmotor réplique avec sa petite T03. La voiture électrique chinoise, vendue par Stellantis, profite d’une nouvelle offre promotionnelle et démarre désormais à partir de 16 900 euros.

Leapmotor T03 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La guerre des prix se poursuit sur le marché de la voiture électrique. Outre BYD, qui a décidé de brader certains de ses modèles en Chine, il a également lancé sa Dolphin Surf à moins de 20 000 euros en Europe. Ce n’est pas tout, car voilà que Renault a également baissé le tarif de sa R5 E-Tech avec une nouvelle version affichée sous les 25 000 euros.

Une nouvelle offre promotionnelle

Et forcément, tout cela a donné des idées à d’autres marques, comme Leapmotor, le jeune constructeur chinois entré dans le giron du groupe Stellantis. Ce dernier commercialise la petite T03, une citadine électrique que nous avions pu essayer quelques années plus tôt. Rivale de la Dacia Spring, celle-ci fait déjà partie des moins chères du segment. Et ce n’est pas terminé.

Pour aller plus loin

On a testé la Leapmotor T03, la première voiture électrique chinoise “produite” par Peugeot et Fiat

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Car voilà qu’elle devient encore plus abordable, comme l’annonce la marque dans un communiqué de presse. Cette dernière vient de lancer une nouvelle offre promotionnelle sur sa citadine, qui démarre désormais à partir de 16 900 euros. Et cela pour tout le monde, car elle n’est de toute façon pas éligible au bonus écologique. En effet, cela aurait pu être le cas grâce à son assemblage en Europe, mais le gouvernement a interdit cette aide aux voitures assemblées en kit au sein de l’Union Européenne. Ce qui est le cas de la T03.

Leapmotor T03 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ce n’est pas très grave pour la citadine chinoise, qui devient officiellement l’auto électrique la moins chère de France. Certes, elle démarre exactement au même prix que sa rivale, la Spring, mais elles n’affichent pas le même niveau de prestations. Si la citadine roumaine embarque un petit moteur de seulement 45 chevaux, sa concurrente chinoise a le droit à 95 chevaux. Et cela peut évidemment faire toute la différence, notamment en cas de dépassement. De plus, la T03 se dote d’une batterie de 37,3 kWh, qui lui permet d’atteindre une autonomie de 265 kilomètres selon le cycle WLTP, contre 225 kilomètres WLTP pour la Spring.

De plus, la dotation technologique de la Leapmotor T03 est plus intéressant que celui de sa rivale. Elle est livrée de série dès la finition d’entrée de gamme avec un écran tactile de 10,1 pouces intégrant la navigation, la caméra de recul, la climatisation mais aussi les rétroviseurs électriques, le toit vitré ou la charge rapide.

Un coup de boost pour les ventes ?

Avec cette nouvelle offre promotionnelle, valable jusqu’au 30 juin 2025, Leapmotor espère désormais accélérer les ventes de sa citadine électrique. Car celles-ci restent encore très en retrait par rapport à la Spring : cette dernière a été vendue à 2 112 exemplaires depuis le début de l’année, selon les chiffres de la PFA. De son côté, la T03 n’a été écoulée qu’à 900 unités entre janvier et mai.

La petite Leapmotor est aussi proposée en location longue durée. Et là encore, l’offre est particulièrement attractive. En effet, il est possible de prendre le volant de la petite auto zéro-émission (à l’échappement) à partir de seulement 79 euros par mois. Le contrat court sur une durée de 36 mois et 30 000 kilomètres, avec un premier loyer de 3 000 euros. Le constructeur précise également que la prime CertiNergy de 353 euros a été déduite de ce tarif. Ce dernier est actuellement l’un des moins chers sur le marché de la voiture électrique.

Leapmotor T03 // Source : Leapmotor

Pour mémoire, la T03 réalise le 0 à 50 km/h en 3,7 secondes et se recharge de 30 à 80 % en 36 minutes, à une puissance maximale de 48 kW en courant continu. En courant alternatif, la voiture a le droit à un chargeur embarqué de 6,6 kW, qui permet de remplir la batterie de 30 à 80 % également en 3h30. À noter qu’elle est livrée de série avec le détecteur de franchissement de ligne et d’attention du conducteur, entre autres.