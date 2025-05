Désormais officiellement devant Tesla sur les ventes de voitures électriques, BYD veut aller encore plus loin. C’est ainsi que la firme chinoise annonce d’énormes remises sur certains modèles en Chine. À quand en Europe ?

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

C’est officiel, BYD est désormais le numéro 1 de la voiture électrique dans le monde. La firme chinoise a dépassé son grand rival Tesla à l’échelle globale. Et ce n’est pas tout, car elle domine aussi la marque américaine en Europe depuis peu. Un beau succès pour l’entreprise, qui a commencé à produire des autos en 2003, et qui cartonne aujourd’hui à l’international.

Une baisse des prix sur certains modèles

Et ce n’est évidemment pas terminé pour BYD, qui compte encore bien creuser l’écart avec le constructeur américain, dont la situation est loin d’être au beau fixe. C’est ainsi que la firme de Shenzhen a récemment levé le voile sur sa nouvelle Dolphin Surf, version européenne de la Seagull vendue en Chine depuis deux ans. En parallèle, l’entreprise veut continuer à tirer les prix vers le bas, comme l’explique le site Electrive. De belles remises sont actuellement proposées, mais uniquement en Chine pour le moment.

MINI Countryman : l’aventure 100% électrique Et si vous mettiez un peu d’aventure dans votre week-end ? Rien de plus simple avec le MINI Countryman, il vous suffit de réserver votre essai dès maintenant en ligne ou dans votre MINI Store le plus proche.

Celles-ci concernent d’ailleurs notamment la Seagull, qui bénéficie d’une réduction de 14 000 yuans, soit environ 1 700 euros. Et ce jusqu’au mois de juin prochain. Cette remise peut sembler minime, mais il faut garder en tête qu’elle n’est vendue que 8 500 euros dans l’Empire du Milieu. Et ce alors qu’elle démarre chez nous à partir de 19 990 euros, notamment en raison des droits de douane, de la fiscalité et des frais d’importation. D’autres modèles sont également remisés, dont la Qin Plus DM-i hybride rechargeable.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Cette dernière n’est en revanche pas du tout commercialisée chez nous. En Europe, seule la Seal U DM-i est actuellement proposée en hybride rechargeable. Mais quelle est la raison de cette grande campagne de chute des prix, alors que les ventes de BYD sont déjà au plus hait ? De plus, il ne faut pas oublier que Tesla a quant à lui voulu sortir de la guerre des prix, en arrêtant de faire baisser ceux de ses autos. Et notamment de sa Model Y.

Et bien selon les analyses de la Deutsche Bank, cette campagne de rabais s’expliquerait par une grande croissance des stocks chez la marque chinoise. Ces derniers « représentent actuellement trois à quatre mois de stock, probablement le maximum que les concessionnaires peuvent gérer ». Il est urgent de pouvoir rapidement écouler ces voitures. De plus, cela permet aussi à la firme de pouvoir continuer à inonder le marché et creuser l’écart avec Tesla et ses autres concurrents. Car ils sont aujourd’hui très nombreux.

Une chute qui se répercute

Et voilà que l’initiative de BYD de remiser certaines de ses voitures a donné des idées à d’autres de ses concurrents. IM Motors et Leapmotor ont aussi décidé de sauter sur l’occasion, afin d’espérer attirer des clients. Et pourquoi pas essayer d’en grapiller un peu au leader mondial ? C’est dans ce contexte que l’IM LS6 perd pas moins de 5 500 euros en Chine, affichant désormais un prix de vente de 23 700 euros seulement. Et grâce aux aides mises en place par le gouvernement, la baisse est encore plus forte.

Même chose du côté de Leapmotor, puisque le C10 REEV, que nous avons pu essayer bénéficie d’une réduction de 30 %. Même chose pour le C16, qui profite d’une ristourne de 28 %. De son côté, Geely offre une remise sur sa citadine Xingyuan uniquement vendue en Chine. Désormais, la question se pose évidemment d’une telle opération en Europe. Mais pour le moment, cela semble compliqué, en raison des taxes d’importation très élevées. Peut-être que cela changera quand BYD produira ses voitures électriques sur le Vieux Continent.

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Cependant, le coût de l’énergie et de la main d’œuvre reste élevé, ce qui se répercutera quand même dans le prix affiché dans le catalogue. Mais les autos pourraient tout de même coûter un peu moins cher. De plus, elles auront le droit au bonus écologique, qui oscille actuellement entre 2 000 et 4 000 euros. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle guerre des prix lancée en Chine pourrait avoir un lourd impact sur les marques européennes, qui vendent leurs autos sur place. Car ces dernières sont déjà mises à mal par les baisses de tarifs des constructeurs chinois, qui ont plus de marge pour rogner sur leurs profits.