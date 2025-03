Connu pour tirer les prix de ses voitures électriques vers le bas, Tesla va finalement changer de stratégie. La guerre des tarifs est-elle bientôt terminée ?



La concurrence est rude sur le marché de la voiture électrique. Et cela notamment à cause de l’arrivée massive de constructeurs chinois, qui sont désormais bien décidés à devenir les leaders du marché. C’est d’ailleurs déjà plutôt bien parti, puisque BYD talonne Tesla et pourrait bien devenir le numéro 1 mondial sur ce segment.

Une nouvelle stratégie chez Tesla

Et il y a notamment un point sur lequel les marques se battent particulièrement : les prix. Et pour cause, on sait que cet aspect est crucial pour inciter les conducteurs à opter pour cette motorisation, alors qu’elle reste encore trop chère pour beaucoup. Mais depuis quelques années, les constructeurs font tout pour tirer les tarifs vers le bas. Une grande guerre des prix avait éclaté au début de l’année 2023, déclarée par Tesla. Pour mémoire, la firme américaine avait alors fait chuter ses Model 3 et Model Y de 13 000 euros.

Ce qui avait entraîné une réaction en chaine de la part de ses rivaux, qu’ils soient chinois ou européens, entre autres. Et cette bataille n’est pas encore terminée, comme l’avait expliqué le PDG de Xpeng en 2024. Cependant, il semblerait que Tesla ne soit plus réellement dans l’optique de se battre. C’est ce que laisse entendre le directeur de la division australienne, Thom Drew. Interrogé par le site Chasing Cars, celui-ci a affirmé que le constructeur avait décidé de se retirer de la guerre des prix qu’il avait lui-même déclenché.

L’entreprise, dont les ventes sont en forte baisse depuis le début de l’année, est connue pour faire varier de manière très régulière le prix de ses voitures. C’est ce que nous avions d’ailleurs expliqué dans un précédent article. Cette stratégie permet de relancer les ventes lorsque cela est nécessaire, ou de maximiser la marge en fonction des besoins. Car les variations sont en général de l’ordre de 2 000 à 3 000 euros, ce qui reste assez important. Mais cela serait donc bientôt du passé, coïncidant avec l’arrivée dans les concessions de la nouvelle Model Y restylée.

Thom Drew explique que « je pense vraiment que nos prix sont désormais à la hauteur de nos attentes. Une fois que nous aurons publié les tarifs de la gamme du Model Y, je pense que nous aurons atteint un très bon niveau. Grâce aux améliorations apportées au véhicule [amélioré], le rapport qualité-prix est exceptionnel ». Pour mémoire, cette nouvelle mouture est affichée à partir de 44 990 euros en France dans sa version d’entrée de gamme Propulsion. Et bonne nouvelle, elle a toujours le droit au bonus écologique.

Mettre l’accent sur la qualité

Depuis le lancement des Model 3 et Model Y, Tesla veut inonder le marché avec ses voitures électriques, en tirant les prix vers le bas. Le but ? Séduire la clientèle la plus large possible et ainsi accroître ses chiffres de ventes. Cela avait d’ailleurs bien fonctionné, puisque la firme a vendu pas moins de 1,7 million de véhicules en 2024. Ce qui lui a permis de rester devant son rival BYD, de peu. Mais cette bataille est terminée pour le constructeur américain. Désormais, celui-ci préfère mettre l’accent sur la qualité.

C’est ce qu’explique Thom Drew : « Nous devons nous concentrer pleinement sur la qualité de nos produits et notre compétitivité. Nous devons dès aujourd’hui nous intéresser à la concurrence et nous assurer d’offrir la meilleure expérience client possible pour maintenir notre marque au premier rang ». Le constructeur veut désormais capitaliser sur son expérience et notamment sur son réseau de Superchargeurs et sur ses technologies embarquées. Et ce même si la marque accuse un certain retard sur certains points, notamment avec l’absence de charge bidirectionnelle sur sa Model Y.

Tesla Model Y (2025) // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Reste désormais à savoir si la firme basée au Texas va conserver cette ligne de conduite pendant longtemps. Car en attendant, les marques chinoises comme Xpeng s’en donnent à cœur joie en lançant des modèles abordables et bien équipés. C’est par exemple le cas du G6 que nous avions essayé, et qui vient d’être amélioré tout en baissant ses prix. Et il ne faut pas oublier que BYD est sur les talons de Tesla, prêt à lui passer devant à la moindre occasion…