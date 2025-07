BYD baisse le prix de sa voiture électrique la moins chère en France

À peine arrivée et déjà en promo. La BYD Dolphin Surf, l’une des voitures électriques les moins chères du marché en France, commençait à partir de 19 990 euros il y a encore quelques jours. Un prix très compétitif, mais la marque chinoise a décidé d’appliquer une nouvelle baisse.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Déjà disponible en Chine depuis plusieurs mois à un prix imbattable équivalent à 8 000 euros en Europe, la BYD Seagull, qui s’appelle Dolphin Surf pour l’Europe, est arrivée en France il y a quelques semaines. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de la prendre en main pour un premier roulage plutôt encourageant.

Le gros point fort de la BYD Dolphin Surf, c’est son prix : à partir de 19 990 euros quand elle nous a été présentée. Un prix canon qui la positionne en face de la Citroën ë-C3 en retirant le bonus ou encore de la Dacia Spring, moins chère certes, mais beaucoup moins polyvalente.

Un rapport prix/prestations encore plus intéressant

Bref, la Dolphin Surf a tous les arguments pour séduire, et elle en a encore un de plus désormais puisque BYD a décidé d’appliquer une baisse de 1 000 euros et d’afficher son modèle à partir de 18 990 euros.

Le rapport prix / équipements est très intéressant avec notamment, de série sur la finition « Active » concernée par ce tarif l’écran tactile rotatif de 10,1 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un système de navigation avec planificateur intégré, l’assistant vocal intelligent, l’accès et le démarrage sans clé, ainsi que la fonction V2L.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

À cela s’ajoutent des assistances avancées telles que le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le freinage d’urgence automatique, les feux de route intelligents et l’aide d’urgence au maintien dans la voie, des aides obligatoires depuis la norme GSR2 entrée en vigueur il y a maintenant un an en Europe.

Les finitions Boost et Comfort, avec plus d’équipements de série, débutent respectivement à partir de 21 990 euros et 23 990 euros, soit une baisse de 2 000 euros par rapport au prix de lancement du mois de mai dernier.

Rappelons que les versions haut de gamme profitent d’une batterie LFP Blade maison de 43,2 kWh, promettant jusqu’à 310 km d’autonomie selon le cycle WLTP. Elle est associée à un moteur avant de 156 ch.

BYD Dolphin Surf // Source : BYD

Les versions plus accessibles profitent d’une fiche technique dégonflée. Le milieu de gamme reprend la grosse batterie, mais avec un moteur de 88 ch (65 kW), tandis que l’entrée de gamme doit se contenter d’une batterie de 30 kWh, limitant son autonomie à 220 km WLTP.

BYD continue de positionner ses pions en France

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, BYD a aussi décidé de baisser les prix de son SUV électrique Atto 2. La finition

d’entrée de gamme Activ’, associée à une batterie de 45,1 kWh offrant une autonomie jusqu’à 312 km en cycle mixte WLTP est

disponible à partir de 26 990 euros (au lieu de 31 990 euros).

BYD Atto 2 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

De quoi sans doute encore faire grimper les ventes de la marque en France. BYD a immatriculé 5 908 véhicules en France au premier semestre 2025, contre 5 415 sur l’ensemble de l’année 2024.

Ce résultat représente une croissance de 211 % par rapport au premier semestre 2024. La Seal U DM-i hyrbide rechargeable représente près de 30 % des ventes. La Dolphin Surf a séduit déjà 420 clients français en un mois de commercialisation.