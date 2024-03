Le plus grand concurrent de Tesla réduit le prix de sa voiture électrique la plus abordable avant son arrivée en Europe

Attendue en France au cours des prochains mois, la petite BYD Seagull s'offre une nouvelle version et devient encore moins chère. La voiture électrique, rivale de la Dacia Spring, démarre désormais à moins de 9 000 euros en Chine. Un prix qui devrait cependant être revu à la hausse chez nous.

Si vous êtes un fidèle lecteur de Survoltés, vous avez sans aucun doute déjà entendu parler de BYD. Et pour cause, le constructeur chinois connaît une belle notoriété chez nous, bataillant avec Tesla pour devenir le numéro 1 mondial de l’électrique – arrivant même à le dépasser sur le dernier trimestre 2023.

Une petite baisse de prix

Chez nous, la firme basée à Shenzhen possède déjà une gamme bien remplie, de la Dolphin à la Seal en passant par l’Atto 3 et la nouvelle Seal U, que nous avons récemment essayé. BYD ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire. D’autant plus qu’il prédit une guerre des prix encore plus intense que jamais au cours des prochains mois.

C’est ainsi que le constructeur a opéré des baisses de tarifs sur certains de ses modèles en France, dans le cadre du nouvel an lunaire, mais pas seulement. Son SUV Atto 3 a aussi profité d’une baisse de prix, de même que sa berline Han, qui s’améliore également sur certains points. Mais ce n’est pas tout pour la firme, qui veut lancer son Yangwang U8 en Europe. Cette dernière annonce également baisser le prix de sa plus petite voiture électrique, la Seagull.

Une petite chute uniquement valable en Chine, comme le précise le site Electrek, puisque la citadine n’est pas encore vendue chez nous. Ce qui devrait bientôt le cas, avec un lancement prévu au cours de cette année. C’est donc cette nouvelle version qui devrait arriver sur le Vieux Continent, affichant un prix défiant toute concurrence.

La Seagull démarre en effet à partir de 69 800 yuans dans sa version d’entrée de gamme Active, ce qui équivaut à 8 900 euros environ selon le taux de change actuel. C’est une baisse de 5 % par rapport à la version précédente.

Un tarif qui devrait cependant être largement revu à la hausse quand la voiture fera son arrivée en Europe. La Seagull embarque une petite batterie Blade de type LFP (lithium – fer – phosphate) récemment récompensée. Sa capacité oscille entre 30,08 et 38,88 kWh et permet à la citadine afficher une autonomie comprise entre 305 et 405 kilomètres. Attention, car ce chiffre s’entend selon le cycle chinois CLTC, plus optimiste que notre WLTP européen.

Une rivale de taille

Cela donnerait alors entre 259 et 344 kilomètres chez nous, ce qui est assez peu et sûrement pas assez pour rassurer les automobilistes, qui veulent au moins 400 kilomètres. Ce qui est pourtant une erreur. Surtout que la citadine est compatible avec la charge rapide, et peut se recharger de 30 à 80 % en 30 minutes. La puissance pouvant être encaissée par la batterie est comprise entre 30 et 40 kW selon la taille de cette dernière.

La version la plus chère de la petite auto chinoise démarre quant à elle à partir de 85 800 yuans, ce qui donne environ 10 935 euros. De quoi donner des sueurs froides à sa rivale, la Dacia Spring, qui débute à 18 400 euros et qui n’est plus éligible au bonus écologique en France. Pour mémoire, la Spring revendique 65 chevaux et une autonomie de 230 kilomètres. La BYD Seagull chassera aussi sur les terres de la nouvelle Renault 5 E-Tech, de la Citroën ë-C3 et de la Hyundai Casper, entre autres.

Cette nouvelle version apporte également quelques améliorations, avec l’arrivée d’un nouvel écran tactile pivotant de 10,1 pouces, comme sur le reste de la gamme. La voiture est aussi dotée de la connectivité DiLink, qui permet au conducteur d’interagir avec cette dernière et de regarder des vidéos, entre autres. La citadine électrique est aussi équipée de la conduite autonome de niveau 2 ainsi que du freinage régénératif, entre autres.

En termes de puissance, elle délivre jusqu’à 74 chevaux pour un couple de 135 Nm, tandis que le 0 à 50 km/h est réalisé en 4,9 secondes. C’est mieux que les 5,8 secondes de la Dacia Spring. Reste désormais à savoir quand cette nouvelle variante fera son arrivée en Europe. Elle ne devrait cependant pas être éligible au bonus écologique, en raison de sa fabrication en Chine.

Notons enfin que cette première baisse de prix ne pourrait être qu’une première étape, puisque BYD compte bien équiper sa Seagull d’une batterie au sodium, encore plus économique que sa batterie actuelle. Sa date de sortie n’est pas encore annoncée, mais cela pourrait rendre cette petite citadine électrique absolument imbattable.