BYD YangWang U8 : cette impressionnante voiture électrique pourrait bien être vendue en Europe

BYD, le numéro 2 mondial de la voiture électrique derrière Tesla en 2023, envisagerait d'amener jusqu'à chez nous son plus gros véhicule tout-terrain, 100 % électrique, qui pourrait bien faire du mal à Land Rover ou Mercedes.

Le CES de Las Vegas a fermé ses portes il y a quelques jours seulement, mais peut-être avez-vous encore en tête ces images qui ont fait le tour du monde : celle de plusieurs SUV, sur le Strip, qui font des 360 ° sur place. Il s’agissait d’un happening signé Mercedes pour la sortie prochaine (ils étaient encore camouflés) du EQG, le Classe G 100 % électrique. Et bien sachez que le SUV cubique marqué de l’étoile pourrait ne pas être le seul à se permettre ce genre de facéties.

En effet, on apprend de la part d’Automotive News Europe que BYD envisagerait de faire venir chez nous deux véhicules aux capacités tout-terrains de premier ordre. Dont un qui est 100 % électrique, et franchement impressionnant. Son nom ? Le YangWang U8. Un concurrent sérieux sur le marché des SUV haut de gamme, Mercedes EQG et Land Rover Defender en tête.

Une vitrine pour BYD en Europe

Pour ceux qui se demandent quel est ce constructeur inconnu ou presque chez nous, qui se permet de vouloir défier de tels mastodontes ? BYD, acronyme de Build Your Dreams, est tout simplement le plus gros vendeur de voitures électriques dans le monde. Devant Tesla au 4ème trimestre 2023. Il n’y a sans doute pas grand-chose d’autre à dire.

Revenons-en donc à cette volonté d’amener chez nous l’un de ses plus gros véhicules. Si BYD offre déjà une large gamme de véhicules en Europe, de la citadine Dolphin au SUV 7 places Tang, en passant par le crossover Atto 3 ou encore les berlines Seal et Han, il veut apparemment montrer de quoi il est capable avec le YangWang 8. En réalité, YangWang est même une marque à part clairement davantage tournée vers le luxe. Et quelle meilleure vitrine que le salon de Genève en février pour la présenter officiellement sur le Vieux Continent ? C’est en tout cas ce qui est pressenti.

Électrique ou hybride rechargeable ?

Si le YangWang U8 est effectivement présenté lors du salon suisse, se permettra-t-il une petite excursion sur l’eau du lac Léman ? Car oui, le YangWang ne sait pas seulement faire demi-tour sur place, il roule aussi sur l’eau. Ou dans l’eau. Enfin en fait, il est capable de flotter dans l’eau, et d’avancer pendant une trentaine de minutes à 3 km/h grâce à la rotation de ses roues.

Extrêmement luxueux (et sacrément costaud) celui qui n’est pas sans rappeler certaines lignes du Defender, est extrêmement puissant puisqu’il embarque pas moins de quatre moteurs électriques, un dans chaque roue, développant une puissance de 220 à 240 kW (300 à 325 ch) pour un couple de 320 à 420 Nm. La puissance totale atteint 1100 chevaux et le couple plus de 1000 Nm.

À noter qu’une version hybride rechargeable du YangWang 8 est également proposée, avec une batterie de 49 kWh, un réservoir d’essence de 75 litres, et une autonomie de 1000 km ! Quelle que soit la version qui sera présentée chez nous, on a hâte de le voir croiser le fer avec un Land Rover Defender pour le PHEV, ou de pouvoir déterminer qui de lui ou du Mercedes EQG tourne le plus vite sur lui-même !