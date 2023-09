BYD réalise ce qu’Elon Musk voudrait pour Tesla : la première voiture électrique capable de naviguer comme un bateau

BYD annonce le lancement de son YangWang U8, un grand SUV électrique attendu pour le mois d'octobre en Chine. Affichant des caractéristiques impressionnantes, ce dernier est doté de nombreuses fonctionnalités lui permet de faire demi-tour sur place ainsi que de flotter sur l'eau et naviguer comme un bateau. Il coupe l'herbe sous le pied d'Elon Musk et du Tesla Cybertruck.

Encore inconnue en Europe quelques années plus tôt, BYD commence à s’y faire un belle place au fil du temps. Aujourd’hui, elle y commercialise trois modèles de voitures électriques et prépare le lancement de ses Dolphin et Seal, ainsi que celui de sa Seagull un peu plus tard, sans parler de la Denza D9 que nous avons approché au salon de Munich.

Un incroyable SUV électrique

Mais l’offre de la marque sur son marché natal est évidemment encore plus vaste, alors qu’elle propose notamment une supercar, la YangWang U9 et qu’elle prépare le lancement d’un grand SUV électrique. Il s’agit du YangWang U8, qui avait été officiellement dévoilé au mois d’avril dernier. Mais voilà que celui-ci vient d’annoncer sa date de commercialisation, relayée par le site Car News China.

Les premières livraisons débuteront dans le courant du mois d’octobre pour ce grand SUV, qui affiche des dimensions massives. Pour mémoire, il mesure 5,32 mètres de long pour 2,05 mètres de large et 1,93 mètre de haut. Un beau bébé donc, dont le style ne fait pas dans la dentelle. Chassant notamment sur les terres du futur Mercedes EQG ainsi que des Rivian R1S et autres Hummer EV, ce dernier arbore des lignes très anguleuses.

Conçu pour la conduite tout-terrain, celui-ci se dote aussi d’un snorkel et d’un rack pour le toit avec une petite échelle. À bord, la présentation est très technologique, alors que le SUV électrique se dote de six écrans, dont un immense combiné numérique de 23,6 pouces pour le conducteur et une dalle tactile de 12,8 pouces. Un affichage est aussi disponible sur la console centrale pour les passagers à l’arrière, de même que sur le dossier des sièges.

Le YangWang U8 se dote aussi d’une connexion satellite pour le téléphone comme ce sera le cas pour la Zeekr 001 FR, et d’une caméra thermique. Sans surprise, l’habitabilité est au rendez-vous, avec un empattement plus que généreux de 3,05 mètres. Cependant, il n’existe pas de version sept places, et seulement cinq personnes pourront prendre place à bord. Le volume de coffre n’a quant à lui pas été annoncé par le constructeur.

Des fonctionnalités intéressantes

Ce nouveau YangWang U8 n’est pas une voiture 100 % électrique à proprement parler pour le moment, puisqu’il se dote d’un moteur thermique jouant le rôle de prolongateur d’autonomie. Mais une version 100 % électrique est également prévue. Il s’agit d’un 2,0 litres turbo qui alimente directement la batterie LFP (lithium – fer – phosphate) Blade de 49,05 kW. Au total, l’autonomie est annoncée à 1 000 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, soit environ 850 kilomètres WLTP.

La recharge s’effectue de 30 à 80 % en 18 minutes seulement à une puissance de 110 kW, tandis que la voiture est doté de la charge bidirectionnelle et délivre jusqu’à 6 kW pendant 25 heures. Le SUV électrique revendique également un total de 1 196 chevaux grâce à ses quatre moteurs électriques pour un couple de 1 280 Nm. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,6 secondes, ce qui lui permet de rivaliser avec le Tesla Model X Plaid.

Mais ce n’est pas tout. Car ce YangWang U8 est aussi capable de faire demi-tour sur lui-même, comme le Rivian R1S avant que la marque ne retravaille cette fonctionnalité. Doté de suspensions hydrauliques Disus-P, le SUV peut moduler sa garde au sol de 150 millimètres vers le haut ou le bas.

Mais ce n’est pas tout. Car il est aussi en mesure de flotter sur l’eau pendant 30 minutes et même de voguer jusqu’à 3 km/h. Mais cette fonction est à n’utiliser qu’en cas d’urgence. BYD coupe l’herbe sous le pied à Tesla, qui prévoit de faire la même chose avec son Cybertruck, comme l’avait annoncé Elon Musk sur Twitter il y a quelques mois.

La voiture peut franchir des gués de 1,40 mètres de profondeur et se dote également de la conduite autonome de niveau 2, grâce à ses trois LiDAR et ses 38 capteurs. Décliné en deux versions, Premium Edition et Off-road Master Edition, le YangWang U8 démarre à partir de 1 089 000 yuan, ce qui équivaut à environ 140 083 euros. Reste à savoir s’il fera le chemin jusqu’en Europe…