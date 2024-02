BYD améliore enfin la voiture électrique concurrente de la Tesla Model S et baisse son prix mais oublie l’essentiel

Commercialisée depuis 2020, la voiture électrique BYD Han s'offre une nouvelle version pour 2024. Si cette dernière ne connaît pas énormément de changement, elle revoit en revanche ses prix à la baisse. Le but ? Mieux rivaliser avec la Tesla Model 3 ainsi que la nouvelle Xiaomi SU7. Et elle se recharge aussi plus rapidement, mais ce n'est pas suffisant.

Si vous êtes un fidèle lecteur de Survoltés, vous devez désormais bien connaître BYD. Et pour cause, le constructeur fait régulièrement la une de l’actualité, puisqu’il est récemment devenu le numéro 1 de l’électrique dans le monde, dépassant Tesla sur le dernier trimestre 2024. Mais pas question pour la marque de se reposer sur ses acquis, bien au contraire.

Un prix en baisse

Alors qu’elle annonçait une guerre des prix encore plus intense que l’an dernier, la firme chinoise basée à Shenzhen ne veut pas se retrouver larguée. C’est ainsi qu’elle a récemment annoncé une baisse de tarifs sur ses Dolphin et Atto 3, à l’occasion des festivités du Nouvel An Chinois. Mais ce n’est pas tout, car l’entreprise vient également de mettre à jour certains de ses modèles, afin de les rendre plus séduisants et surtout moins chers.

C’est par exemple le cas du SUV Tang, que nous avions notamment pu voir lors du dernier Mondial de Paris en octobre 2022. Mais ce rival de la Tesla Model X n’est pas le seul à s’être offert quelques améliorations en ce début d’année. C’est en effet aussi le cas de la berline Han EV, qui faisait partie des premiers modèles à être lancés en Europe. Le site Car News China nous donne quelques informations sur cette nouvelle version, dévoilée par le constructeur sur sa page Weibo.

À vrai dire, et à première vue, les changements sont quasiment imperceptibles sur cette nouvelle déclinaison. La face avant reste identique, hormis la fine bande reliant les feux, qui devient désormais sombre et non plus chromée. En revanche, la signature lumineuse est inchangée. Même chose pour les dimensions, avec une longueur de 5,0 mètres pour 1,91 mètre de large et 1,50 mètre de haut. L’empattement est toujours affiché à 2,92 mètres.

Mais alors, quelles sont les réelles évolutions de cette nouvelle mouture, connue sous le nom de Honor Edition ? Outre la teinte violette qui fait son apparition, la plus notable reste le prix, qui chute d’environ 14 % par rapport à la précédente version. La gamme démarre désormais à partir de 179 800 yuans, ce qui équivaut environ à 23 080 euros. Jusqu’à présent, la berline affichait un ticket d’entrée à 209 800 yuans, ce qui équivaut à 26 931 euros selon le taux de change actuel.

Quelques améliorations

Ce prix est valable pour la version d’entrée de gamme, qui affiche une autonomie de 506 kilomètres selon le cycle chinois CLTC, ce qui donne 430 kilomètres en WLTP. La berline embarque pour mémoire une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) développée en interne par le constructeur et récemment primée. La version la plus haut de gamme, baptisée Eye of God démarre quant à elle à partir de 249 800 yuans, soit 32 066 euros. Un prix qui sera évidemment plus élevé quand la voiture arrivera en Europe.

Rappelons que la version actuelle est commercialisée à partir de 70 800 euros en France. Soit un tarif doublé par rapport aux prix chinois.

Cette déclinaison affiche une autonomie de 610 kilomètres CLTC, soit 518 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. En ce qui concerne la puissance, la gamme de la BYD Han EV s’échelonne de 201 à 510 chevaux dans cette version Eye of God équipée d’une transmission intégrale et donc de deux moteurs, soit un sur chaque essieu. Cette dernière affiche un couple de 700 Nm, délivré immédiatement.

Par ailleurs, la nouvelle version de la berline électrique inaugure le stationnement intelligent et la conduite autonome sur autoroute. Cela via le système ADAS DiPilot 100, qui fait appel à une puce Horizon Journey 5 offrant une puissance de calcul de 128 TOPS. S’ajoutent à cela des capteurs millimétriques, 11 caméras et 12 radars à ultrasons.

Le poste de conduite ne semble quant à lui pas changer, puisqu’il conserve son grand écran tactile de 15,6 pouces, qui nous rappelle celui de la Tesla Model 3. C’est d’ailleurs elle qui est en ligne de mire de BYD avec cette nouvelle Han. La charge devient également plus rapide, passant de 200 A et 120 kW à 250 A et 155 kW, ce qui permet de remplir la batterie de 30 à 80 % en 25 minutes contre 30 minutes auparavant.

Cela est rendu possible par l’amélioration de l’architecture 620 volts, qui correspond en fait techniquement à du 800 volts. Mais c’est toujours décevant, car on peut s’attendre à un 10 à 80 % en 35 minutes environ. C’est bien plus que les Tesla qui réclament 25 minutes sur l’exercice ou les nouvelles voitures chinoises, qui ne mettent que 10 minutes.

La BYD Han souhaite également tout faire pour rester dans la course face à la nouvelle Xiaomi SU7, qui se pose comme une très sérieuse concurrente. Reste désormais à savoir quant cette version sera commercialisée en Europe, et notamment en France.