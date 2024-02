BYD voulait améliorer la voiture électrique concurrente du Tesla Model X, mais fait tout l’inverse (ou presque)

Si BYD est encore une marque assez peu diffusée en France, le constructeur chinois, qui se bat avec Tesla pour le titre de constructeur numéro un mondial des voitures électriques, possède une gamme complète. Au sommet de celle-ci se trouve le BYD Tang, un grand SUV électrique, qui vient d'être amélioré à tous points de vue... même si ce sera loin d'être suffisant. Voici pourquoi.

Si on vous parle souvent de BYD sur Survoltés, c’est parce que l’actualité de la marque est bouillonnante. Que ce soit dans sa bataille avec Tesla pour devenir numéro un mondial de l’électrique ou via ses marques parallèles qui présentent des modèles complètement dingues, on n’est jamais à court de sujets.

La marque chinoise a d’ailleurs profité du Salon de Genève pour présenter une version mise à jour de son Tang, un gros SUV électrique qui joue dans la cour du Tesla Model X. Au programme : esthétique revue et améliorations techniques, mais la concurrence continue de faire bien mieux.

Des lignes revues

À l’extérieur, BYD a soigné le look de son Tang, en lui faisant notamment adopter les grandes lignes des derniers modèles. La calandre à l’avant reprend celle de la berline Han et rend le gros SUV bien plus élégant. Les dimensions restent identiques, avec 4,97 m de long pour 1,95 m de large.

À l’intérieur, les changements sont plus modestes. Seul l’écran central grandit, passant de 12,8 à 15,6 pouces (tout en restant rotatif, véritable marque de fabrique de BYD). On retrouve donc cette planche de bord assez massive, disposant d’un éclairage d’ambiance réglable sur 31 couleurs.

L’ambiance est voulue luxueuse, avec du cuir Nappa, du daim sur la planche de bord et un système son Dynaudio à 12 haut-parleurs.

Autre chose qui ne bouge pas : sa modularité. Le BYD Tang « 2024 » conserve ses sept places et son grand coffre : comptez 940 litres en configuration 5 places (volume qui fond à 235 litres avec les 7 places). Dans ce domaine, le Model X le bat, avec 1 050 litres en 5 places auxquels s’ajoutent 183 autres litres via le frunk à l’avant.

Plus vite, plus loin

Mais là où le Tang évolue profondément, c’est au niveau des caractéristiques techniques. Les moteurs restent identiques, avec un sur chaque essieu (faisant de ce SUV une transmission intégrale) et une puissance cumulée de 380 kW / 517 ch.

On peut alors tiquer lorsqu’on voit que le 0 à 100 km/h passe de 4,6 s à 4,9 s, mais tout s’explique lorsqu’on poursuit la lecture de la fiche technique.

En effet, la batterie grandit et passe de 86,4 kWh à 108,8 kWh – un sacré changement. Notons qu’elle conserve la technologie maison « Blade », de type LFP (lithium – fer – phosphate). L’autonomie s’en ressent, passant de 400 km à 530 km selon la norme WLTP.

La puissance de charge évolue également, avec 170 kW max (contre 120 kW précédemment). Cela permet de conserver le chiffre de 30 minutes pour passer de 30 à 80 %.

Des améliorations plus que nécessaires pour une voiture familiale dédiée aux grands voyages, mais qui restent en retrait. Pour en revenir au Model X, sa batterie d’environ 95 kWh lui permet de faire 625 km WLTP, tout en se rechargeant plus vite, avec 250 kW maximum.

Quant au Kia EV9, ses 563 km WLTP et sa charge ultra-rapide (10-80 % en 24 minutes) grâce à son architecture 800 volts sera également un sérieux concurrent.

Le poids du BYD Tang doit être en cause. L’actuel pèse déjà 2,49 tonnes, et les 22 kWh supplémentaires de la nouvelle batterie ne vont qu’aggraver son cas.

Si les tarifs ne sont pas encore connus, ils ne devraient pas beaucoup s’éloigner de ceux du Tang actuel, qui débute à 70 800 euros – soit 30 000 euros de moins que le Tesla, et autant que le Kia.

Il faudra attendre sa commercialisation au deuxième trimestre 2024 pour connaître les derniers détails, mais peu de chances que la concurrence ne lui laisse la moindre chance.