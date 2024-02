9 500 € de remise pour les voitures électriques de BYD, le plus gros concurrent de Tesla

Non content d'avoir dépassé Tesla au classement des constructeurs électriques dans le monde sur le dernier trimestre, BYD veut continuer d'inonder le marché. La firme chinoise annonce en effet de belles remises (jusqu'à 9 500 euros) sur certaines de ses voitures électriques en France jusqu'au 31 mars prochain.

Depuis quelques années, les constructeurs automobiles s’opposent dans une grande guerre, afin de savoir lequel vendra le plus de voitures dans le monde. Une bataille qui a encore gagné en intensité avec l’arrivée massive de marques chinoises, notamment en Europe. Car ces dernières comptent bien avoir le droit à leur part du gâteau.

De belles remises

C’est notamment le cas de MG, mais également de BYD. Le constructeur basé à Shenzhen, qui nous a récemment convié à tester son incroyable Yangwang U8, se porte très bien chez nous. À tel point qu’il est même devenu le numéro 1 de l’électrique dans le monde, dépassant Tesla en ce début d’année. Une belle victoire pour la firme, qui ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin, bien au contraire. Et pour cause, cette dernière avait prédit qu’une guerre des prix encore plus intense se préparait en 2024.

Et elle n’avait pas tort. C’est ainsi que le constructeur a décidé d’accélérer encore un peu dans sa stratégie de réduction des prix. Et ce alors que l’on sait que ses voitures coûtent moins cher à produire que les Tesla, maximisant les marges. C’est donc dans ce contexte que BYD annonce dans un communiqué de belles remises sur certains de ses modèles en France. Des réductions officiellement mises en place dans le cadre des festivités du Nouvel An Chinois.

La petite Dolphin, concurrente directe de la Renault Mégane E-Tech et de la Volkswagen ID.3 profite d’une baisse intéressante, allant jusqu’à 9 500 euros. Une remise valable sur la version Comfort d’entrée de gamme, dont les mensualités passent à seulement 199 euros en LLD. Et ce après un premier loyer majoré de 3 000 euros tout de même. De son côté, la version haut de gamme Design profite d’une réduction de 8 000 euros, avec un tarif mensuel de 249 euros, avec un premier loyer de 3 000 euros également.

Pour mémoire, la compacte électrique, qui chasse sur les terres de la MG 4 affiche une autonomie allant jusqu’à 427 kilomètres en cycle mixte selon l’homologation WLTP. Elle embarque une batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) de 60,4 kWh et affiche une puissance de 204 chevaux. Ce qui lui permet de réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 7 secondes, comme nous l’avons détaillé dans notre essai complet.

L’Atto 3 aussi

Mais ce n’est pas tout, car un autre modèle phare de la marque chinoise profite aussi d’une remise intéressante. Il s’agit du BYD Atto 3, que nous avions également pu tester un peu plus tôt, et qui avait fait ses premiers pas en Europe au Mondial de Paris en 2022. Le SUV électrique, profite d’une réduction allant jusqu’à 6 000 euros, aussi bien dans sa version Comfort que Design. La version d’entrée de gamme est accessible avec une mensualité de 259 euros avec un premier loyer de 4 000 euros.

La variante la plus chère est quant à elle affichée à 329 euros par mois, là encore sous réserve d’un versement initial de 4 000 euros. À noter que tous ces contrats sont valables pour une durée de 49 mois avec 40 000 kilomètres. Mais attention, car ces offres ne vont pas durer éternellement. Et pour cause, BYD précise qu’elles ne sont valables que jusqu’au 31 mars prochain, et il faut mieux faire vite. Pour mémoire, l’Atto 3 affiche une puissance de 204 chevaux également et 420 kilomètres d’autonomie.

Maheureusement, pour profiter de ces remises, il faudra passer par la location. Les achats comptant ou à crédit ne semblent pas concernés.

Ces petits coups de pouce financiers permettent au constructeur de compenser l’absence de bonus écologique, puisque tous ses modèles en sont désormais privés. Ce qui pourrait cependant changer un jour, alors que BYD prépare la construction d’une usine en Hongrie, où il pourrait y fabriquer ses voitures. Mais la firme n’est pas la seule à opter pour une telle stratégie tarifaire, puisque c’est aussi le cas de Tesla. La marque vient de baisser le prix de sa Model 3 Propulsion jusqu’au mois de mars.

Quelques mois plus tôt, Kia avait également offert 5 000 euros de remise sur son Niro EV, aussi privé de bonus écologique. De son côté, MG avait réduit le prix de sa compacte électrique star de 7 000 euros en début d’année, là encore pour compenser la perte de cette précieuse aide financière.