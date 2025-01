La Citroën ë-C3 électrique a un nouvel argument de choc pour vous séduire

La nouvelle Citroën ë-C3 s’offre une garantie de 8 ans, baptisée Citroën We Care. Calquée sur la couverture Allure Care de Peugeot, cette dernière devrait aider à convaincre les plus hésitants à se lancer dans l’achat d’une voiture électrique.

Source : Citroën

Si l’offre est de plus en plus grande sur le marché de la voiture électrique, les automobilistes ne sont pas encore tous prêts à sauter le pas. En cause, de nombreuses craintes, notamment liées au prix mais aussi à l’autonomie, à la recharge et à la fiabilité. Beaucoup de conducteurs ont en effet peur de devoir remplacer leur batterie, une opération qui coûte très cher.

Une garantie complète de 8 ans

Cependant, de récentes études ont prouvé que cela était en fait extrêmement rare, et que cela allait de plus en plus le devenir au fil des années. Ce qui n’empêche tout de même pas les automobilistes de ne pas être totalement rassurés. Mais les constructeurs ont pensé à eux, et c’est tout particulièrement le cas du groupe Stellantis. Après avoir lancé le programme Allure Care sur toute la gamme Peugeot, ce dernier s’attaque désormais à Citroën.



Dans un communiqué tout juste publié, le constructeur aux chevrons annonce l’arrivée de Citroën We Care, valable sur l’ensemble de la gamme, quelle que soit la motorisation. La petite ë-C3, que nous avions récemment essayée, y est donc également éligible. De quoi s’agit-il exactement ? En fait, cette offre prend la forme d’une garantie, qui peut être activée une fois la garantie légale valable dès l’achat terminée. Pour rappel, celle-ci dure au minium deux ans.

Source : Citroën

De son côté, le programme Citroën We Care se prolonge jusqu’à 8 ans, ou 160 000 kilomètres. Elle prend alors fin dès que l’un des deux termes est échu en premier. A quoi les clients ont-ils concrètement le droit avec cette nouvelle garantie ? Cette dernière couvre les principaux organes du véhicule, tels que le moteur, la boite, la transmission ainsi que la chaine de traction. En somme, tous les éléments les plus importants pour que la voiture puisse rouler.

Bien évidemment, cela va de pair avec quelques conditions. Pour pouvoir profiter de cette couverture, les clients devront obligatoirement faire entretenir leur véhicule au sein du réseau Citroën. La garantie sera alors prolongée à l’issue de chaque entretien, soit tous les deux ans pour les voitures électriques comme la ë-C3 ou encore la petite Ami. Et ce jusqu’à atteindre l’une des deux échéances citées un peu plus haut dans notre article.

Faire grimper les ventes ?

Cette nouvelle couverture tout juste lancée est disponible depuis le 10 janvier dernier dans plusieurs pays tels que la France, la Belgique, l’Allemagne ou encore l’Espagne et le Royaume-Uni. Selon le constructeur, « cette nouvelle offre est ainsi une preuve supplémentaire de l’engagement de Citroën envers ses clients et de sa volonté de les accompagner sur le long terme ». Mais c’est également une manière de s’assurer que les clients continueront bien de faire entretenir leur auto au sein du réseau.

Cela constitue évidemment une manne financière non négligeable pour une marque. Avec cette garantie complète, la firme espère aussi rassurer les plus sceptiques, et peut-être les convaincre de passer à l’électrique. Cette couverture pourrait permettre à la Citroën ë-C3 d’accroître ses ventes, et de venir titiller la nouvelle Renault 5 E-Tech. Pour rappel, celle-ci était devant la citadine aux chevrons l’an dernier en France dans le classement des voitures zéro-émission (à l’échappement) les plus vendues.

Source : Citroën

De plus, la concurrence va devenir de plus en plus forte au cours des prochains mois, avec l’arrivée sur le marché de nouveaux modèles abordables, tels que le Hyundai Inster et la Fiat Grande Panda. Ce qui aura aussi pour effet de relancer les ventes de voitures électriques, après une année 2024 en demi-teinte. Citroën aura donc tout intérêt à faire tout ce qui est possible pour rester dans la course. Car les marques chinoises vont aussi déferler en France, avec notamment la future BYD Seagull, qui prépare son arrivée.