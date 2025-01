Avec la Leapmotor T03, Stellantis avait de grandes ambitions : amener une citadine électrique chinoise en Europe tout en profitant des aides de l’État, comme le bonus écologique pour en faire la moins chère du marché. Mais rien ne s’est passé comme prévu. Leapmotor baisse maintenant le prix de la T03 pour compenser l’absence de bonus.

Lorsque Stellantis a annoncé la production de la Leapmotor T03 en Europe, dans l’usine de Tychy en Pologne, le projet était clair : profiter des aides européennes et nationales, comme le bonus écologique en France, pour faire de la Leapmotor T03 la voiture la moins chère du marché. Toutefois, la publication au Journal Officiel n’a jamais mentionné la Leapmotor T03 comme éligible au bonus.

Une baisse de prix nécessaire

Le gouvernement français a rapidement identifié l’interprétation des règles par Stellantis. Il ne s’agit pas d’une production totale à Tychy, mais seulement d’un assemblage Semi Knocked Down (SKD) : les composants arrivent de Chine et sont simplement assemblés en Europe. L’État français vient de corriger cette faille : le système SKD ne peut plus profiter du bonus depuis l’arrêté du 24 janvier 2025, modifiant le calcul du score environnemental en prenant désormais en compte le site de production, et non d’assemblage, du véhicule.

Leapmotor T03 // Source : Leapmotor

L’opportunité de faire de la Leapmotor T03 la voiture électrique la moins chère du marché grâce au bonus écologique se referme donc. Le constructeur chinois doit maintenant entamer une baisse des prix pour maintenir l’attractivité de sa citadine électrique face à la Dacia Spring, qui a récemment vu son prix diminuer.

Leapmotor T03 // Source : Leapmotor

Ce fut déjà le cas à la fin de l’année 2024, période durant laquelle Leapmotor proposait de compenser l’absence du bonus écologique de 4 000 euros. Il y avait donc une remise équivalente sur le prix de la citadine électrique, une situation difficilement tenable, car Leapmotor comptait encore sur une arrivée, certes tardive, du bonus écologique ou bien sur la possibilité de compenser son absence en accordant cette remise aux clients. Il était alors possible de s’offrir une Leapmotor T03 pour 14 900 euros.

Mais avec la fin de cette remise exceptionnelle, le prix de la Leapmotor est remonté. Et face à l’importante baisse de prix de la Dacia Spring, Leapmotor a dû réagir. La citadine du constructeur roumain est désormais proposée à 16 900 euros. Pour tenter de rester compétitif, Leapmotor applique une nouvelle remise sur le prix de la T03, abaissant son tarif à 17 900 euros. En ce qui concerne les offres de leasing, Leapmotor propose une formule à partir de 89 € par mois avec un apport de 3 000 €, sur 3 ans et 30 000 km, une nouvelle tarification qui nous a été transmise dans un communiqué de presse.

Toujours compétitive ?

Se pose maintenant la question de la compétitivité : faut-il acheter une Leapmotor T03 à 17 900 euros ? En comparaison avec la Dacia Spring, affichée à 16 900 euros en entrée de gamme, on pourrait être tenté de dire oui.

L’équipement de la citadine chinoise est plus fourni : elle dispose notamment d’un toit panoramique apportant de la lumière dans l’habitacle. Surtout, elle embarque un moteur de 65 chevaux et une batterie de 36 kWh offrant une autonomie de 265 km selon le cycle WLTP. À titre de comparaison, la Dacia Spring se contente de 45 chevaux et d’une batterie de 27,4 kWh, pour une autonomie de 225 km.

Leapmotor T03 // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Mais à 17 900 euros, la Leapmotor T03 se rapproche dangereusement d’une autre citadine électrique bénéficiant, elle, du bonus écologique : la Citroën ë-C3. Affiché à 23 300 euros au catalogue, son prix descend à 19 300 euros une fois le bonus maximal appliqué. Certes, elle reste plus chère, mais elle est aussi plus spacieuse, plus puissante avec 114 chevaux, et dispose d’une batterie de 44 kWh offrant 300 km d’autonomie. La Citroën ë-C3 est une voiture plus polyvalente, plus adaptée aux trajets exigeants, y compris de courts trajets autoroutiers.

Alors oui, Leapmotor réagit face à l’absence de bonus écologique, mais si le constructeur chinois veut écouler un grand nombre de T03 en France, l’effort tarifaire devra être encore plus important !