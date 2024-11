Mauvaise nouvelle pour la première voiture électrique chinoise assemblée et vendue en Europe

La Leapmotor T03, voiture électrique chinoise de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, etc.) assemblée et vendue en Europe, aurait pu coûter largement moins cher qu’actuellement. Malheureusement, il semblerait que le bonus écologique lui soit interdit, à cause d’une petite manigance de la part de Stellantis en Italie.

Leapmotor T03 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si vous ne connaissez pas la Leapmotor T03 de Stellantis, il faut que vous vous penchiez sur son cas. Nous l’avons récemment essayé, si vous voulez en savoir plus. Mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il s’agit d’une voiture électrique d’une marque chinoise (Leapmotor), assemblée et vendue en Europe par Stellantis, la maison mère de Peugeot, Citroën, Fiat ou encore Jeep.

Une voiture en kit = pas de bonus ?

La voiture n’est pas vraiment produite en Pologne, mais uniquement assemblée sur place, dans l’usine de Tychy. Cela signifie que Stellantis reçoit la voiture en kit, et assemble cette dernière sur place. Comme ce que faisait Tesla avec ses Model S et Model X jusqu’en 2021 en Europe. Malheureusement, cette méthode ne semble pas plaire à l’ADEME, qui calcule le score environnemental des voitures électriques, pour savoir si elles sont éligibles au bonus écologique ou non.

Habituellement, les voitures électriques produites en Chine n’ont pas le droit à la ristourne qui peut aller en France de 4 000 à 7 000 euros. Mais en assemblant sa voiture en Europe, Stellantis espérait obtenir les faveurs de l’ADEME. Cela ne semble malheureusement pas être le cas, comme le laisse penser le décret du 18 novembre 2024.

Il s’agit du décret qui liste les nouvelles voitures électriques éligibles au bonus. La Leapmotor T03 est absente de ce nouveau décret, alors qu’elle brillait déjà par son absence lors du précédent décret, publié le 8 octobre 2024. À l’époque, Stellantis se voulait rassurant, annonçant que ça serait pour le prochain décret. En vain.

À partir de 18 900 euros (pour le moment)

Nous avons contacté les équipes du constructeur pour en savoir plus et mettrons à jour cette actualité lorsque nous aurons reçu une réponse. Malheureusement, il y à fort à parier que la Leapmotor T03 ne recevra jamais le bonus écologique. Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’est actuellement pas éligible à ce coup de pouce financier.

Dans la pratique, son prix de vente est fixé à 19 500 euros. Les premiers clients pourront toutefois bénéficier du prix de lancement, à 18 900 euros. C’est justement le même prix que la Dacia Spring, qui ne bénéficie, elle non plus, du bonus écologique, à cause de sa production en Chine.

