Pourquoi Tesla va fermer son usine d’assemblage des Model S et X en Europe

L’usine Tesla de Tilburg existe depuis 6 ans, et avait pour but jusqu’à présent de terminer l’assemblage des Model S et X pour le marché européen. Les changements récents dans ces véhicules rendent l’assemblage aux Pays-Bas impossible.

Depuis 2015 et le début des livraisons de ses Model S et Model X en Europe, Tesla effectuait ce que l’on appelle le « mariage » aux Pays-Bas, à Tilburg. Ce procédé consiste en l’assemblage final de la voiture, où la batterie est associée au reste de la voiture. Avec les modèles 2021 au volant Yoke annoncés et aux méthodes de fabrication revues, l’usine n’est plus à même de rendre le service à une échelle satisfaisante.

La fin des anciennes Model S et X

Cela fait maintenant deux mois que les modèles S et X version 2021 ont été annoncés, et Tesla a donc, logiquement, arrêté la production des anciennes, afin de terminer les stocks accumulés jusqu’à présent. Les versions restylées arrivent à l’automne en Europe, et si l’on en croit la fermeture de la partie assemblage de Tilburg, elles pourraient être plus taxées que les anciennes.

En effet, si Tesla a depuis le début choisi d’effectuer l’assemblage final des véhicules sur le Vieux Continent, c’est avant tout pour des raisons fiscales. Un véhicule qui est prêt à rouler en arrivant en Europe coûte plus cher en droits de douane qu’un modèle assemblé sur le sol européen, même si les différentes parties nécessaires sont fabriquées à l’usine de Fremont, en Californie.

Le site de Tilburg pourrait tout de même continuer d’être utilisé, mais plus pour les mêmes travaux qu’avant. Un centre de reconditionnement de pièces détachées, présent depuis 2015, pourrait prendre plus de poids pour Tesla, allant de pair avec l’augmentation du nombre de clients en Europe.

L’arrivée prochaine de la Gigafactory de Berlin permettra à Tesla d’avoir une usine beaucoup plus grosse pour l’Europe, que ce soit pour stocker ou fabriquer des pièces, rendant de fait le petit site localisé aux Pays-Bas moins indispensable.