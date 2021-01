La nouvelle Tesla Model S est là : intérieur renouvelé, plus rapide et plus grande autonomie

Tesla vient de renouveler sa Model S avec trois versions, dont Plaid+ qui offre des performances impressionnantes.

Tesla a annoncé la première refonte majeure de la Model S depuis le lancement de la berline électrique en 2012.

Design nouveau, meilleure autonomie

Cette nouvelle version, qui sera livrée à partir de septembre 2021 en France, arbore un nouveau design extérieur, un intérieur simplifié et la possibilité de choisir une version avec trois moteurs, nommée « Plaid+ », plus puissante. Cette version de la Model S peut atteindre 840 kilomètres d’autonomie et son accélération lui permet de passer de 0 à 100 kilomètres en moins de 2,1 secondes (vitesse maximale de 320 km/h).

Le modèle « Grande Autonomie » est annoncée avec 663 kilomètres d’autonomie et la version « Plaid », normale avec un rayon d’action de 628 kilomètres. À noter que la déclinaison « Performance » a complètement disparu du catalogue, pour laisser place aux trois versions susmentionnées.

Cette nouvelle Model S a été légèrement revue à l’extérieur, mais le plus grand changement visuel est à l’intérieur. Tesla a supprimé l’écran tactile installé en mode portrait en faveur d’un nouvel écran de 17 pouces d’une définition de 2200 x 1300 pixels. Tout comme sur les Model 3 et la Model Y, cette dalle est désormais placée en mode paysage, mais avec des bordures beaucoup plus fines.

Il y a aussi un volant en forme de U, comme sur le Roadster de deuxième génération, ainsi qu’un écran de 8 pouces derrière la console centrale pour les passagers à l’arrière. Notons aussi la présence d’un toit en verre teinté, d’un coffre à ouverture et fermeture automatique, d’une charge sans fil à l’avant mais aussi d’une une prise USB-C pour chaque passager du véhicule.

Autre nouveauté et pas des moindres, sa puissance graphique de 10 téraFLOPS qui fait d’elle une véritable console de jeux vidéo sur roues.

Modèle Model S Grande Autonomie Model S Plaid Model S Plaid+ Prix 89 990 euros 119 990 euros 139 990 euros Autonomie estimée 663 km 628 km +840 km Vitesse maximale 250 km/h 320 km/h 320 km/h Puissance 1020 chevaux +1100 chevaux Accélération de 0 à 100 km/h 3,2 secondes 2,1 secondes moins de 2,1 secondes

Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessus, il y a trois versions de la Model S. Le modèle Plaid+ est vendu 139 990 euros avec des performances impressionnantes.