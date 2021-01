Tesla Model X (2021) officialisé : gros changements esthétiques et version Plaid plus véloce

La Tesla Model X a elle aussi eu le droit à un restylage en règle et une version toujours plus puissante. On fait le point sur les changements apportés par le constructeur.

L’année 2021 commence sur les chapeaux de roues pour Tesla. La firme californienne a bouleversé sa gamme de véhicules électriques avec de grands changements apportés en ce mois de janvier. En premier lieu, la Tesla Model 3 a baissé de prix pour devenir éligible au bonus écologique maximal français, et ainsi chuter à moins de 40 000 euros.

L’heure était ensuite aux Model S et Model X, dont on attendait un restylage en bonne et due forme après plusieurs années sans grands changements. C’est désormais chose faite : la berline et le SUV électriques y ont eu droit dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 janvier. La Model S accueille notamment un volant en forme de U, un écran désormais horizontal et propose aussi une version Plaid+ encore plus puissante.

Trois écrans au total

Que faut-il retenir du Tesla Model X 2021 ? À l’extérieur, les changements apportés restent minimes, avec une face avant légèrement revue et moins d’effets chromés. C’est une fois de plus à l’intérieur que Tesla a apporté le plus de modifications. Le SUV s’inspire d’ailleurs grandement de sa cousine berline, avec son écran horizontal de 17 pouces d’une définition de 2200 x 1300 pixels et d’une puissance de 10 téraFLOPS.

Devant lui, le conducteur a affaire à un autre écran de 12,3 pouces en guise d’instrumentation numérique, lorsque les passagers arrière profitent d’un troisième écran cette fois-ci de 8 pouces pour visionner des contenus. Bref, un intérieur très numérique et connecté. N’occultons pas le port USB-C intégré sur chaque rangée, un système audio de 22 haut-parleurs et une recharge par induction à l’avant et à l’arrière.

Tesla Model X Plaid : plus de 1000 chevaux

Cette montée en gamme se traduit aussi par des performances toujours plus folles. La version « Performance » a été remplacée par une variante « Plaid » — mais aucune « Plaid+ » à l’horizon — de 1020 chevaux boostée par trois moteurs électriques. La déclinaison « Grande Autonomie » a été conservée. Voici leurs caractéristiques respectives selon les valeurs américaines :

Grande Autonomie Plaid Autonomie 580 km 547 km Vitesse max. 250 km/h 262 km/h 0 à 100 km/h 3,9 s 2,6 s Prix 99 990 € 119 990 €

À noter que le pare-brise panoramique est toujours de mise, tout comme les configurations à six ou sept sièges. Toutes ces nouveautés impactent légèrement le prix des versions, qui prennent 5000 euros supplémentaires par rapport aux générations précédentes. À juste titre, en somme. En France, les livraisons sont prévues pour le mois de septembre 2021.