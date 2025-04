La grande mise à jour Tesla de printemps arrive : voici toutes les améliorations

Tesla profite de sa « Sping Release » pour proposer de nouvelles fonctionnalités à ses voitures électriques via ses célèbres mises à jour à distance. L’Europe n’aura pas droit à tout, mais gagne quelques fonctionnalités utiles.

Source : Tesla

Si les Tesla bénéficient régulièrement des fameuses mises à jour à distance, permettant d’améliorer les voitures déjà sur les routes par un simple téléchargement, la marque a deux grands rendez-vous annuels : la mise à jour de Noël et la mise à jour de printemps.

C’est justement cette dernière qui nous intéresse aujourd’hui, puisque Tesla vient d’annoncer son contenu sur un post X (ex-Twitter). L’Europe n’aura pas droit à tout, mais gagne tout de même quelques nouveautés intéressantes.

Une navigation plus personnalisée

Le système de navigation des Tesla a beau inclure un planificateur d’itinéraire évolué, de nombreux propriétaires pestaient contre le manque de personnalisation des itinéraires.

Source : Tesla

Un problème en partie réglé. Désormais, trois itinéraires alternatifs vous seront proposés : le plus rapide, celui nécessitant le moins d’arrêts recharge, et celui priorisant les stations de recharges les plus accueillantes (avec restaurants, magasins et WC à proximité).

Autre petite évolution, elle aussi demandée de longue date : la possibilité d’éviter les autoroutes. Ces améliorations semblent toucher l’intégralité des Tesla en circulation.

Des aspects pratiques en hausse

Niveau aspects pratiques, il est désormais possible de régler une hauteur maximale d’ouverture du coffre en fonction de la localisation. Par exemple, si votre garage est bas, il vous suffira d’enregistrer la hauteur maximale d’ouverture et la voiture s’en souviendra. Un équipement déjà vu chez la concurrence, mais toujours appréciable.

Source : Tesla

Quant à l’application Sentinelle, qui enregistre les alentours de la voiture lorsqu’elle est stationnée, elle a dorénavant accès aux caméras des montants de porte sur les « Model S, X, 3 et Y les plus récents ».

Tesla revient en arrière sur une fonctionnalité précise : les prises auxiliaires (allume-cigare, prises USB, chargeur à induction) redeviennent fonctionnelles même lorsque la voiture est off. La marque les avait désactivées, causant le mécontentement de bien des propriétaires.

Source : Tesla

Dernière amélioration, qui touche la sécurité en route : l’affichage des angles morts sur l’écran conducteur des Model S et Model X. Une fonction inaugurée par Hyundai et Kia, dont les Model 3 et Model Y ne peuvent pas profiter… à cause de l’absence d’écran conducteur.

Des évolutions réservées aux USA et au Canada

Nos amis d’Outre-Atlantique sont un peu mieux dotés. Le Cybertruck, par exemple, gagne un mode de conduite « Confort » de l’Autopilot, ainsi qu’un avertisseur de franchissement de voie et un réglage de l’ouverture du coffre avant.

Tesla Cybertruck // Source : Tesla

Les projecteurs matriciels font également leur arrivée. Nous y avons déjà droit en Europe, mais les Nord-Américains vont pouvoir profiter d’une conduite de nuit en conservant les pleins phares, la voiture décidant d’allumer ou d’éteindre des pans du faisceau pour ne pas éblouir les autres utilisateurs de la route.

Cette mise à jour de printemps « sera bientôt disponible ». Pour en profiter, aucun souci : la voiture téléchargera d’elle-même la mise à jour et l’installera automatiquement.