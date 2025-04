Tesla réactive une fonction désactivée il y a 6 mois : bonne nouvelle pour les ports USB

Tesla a rendu inactives les prises USB et 12 volts de ses voitures lorsqu’elles étaient à l’arrêt il y a quelques mois. Le constructeur propose maintenant une fonction « Accessory Power » pour les réactiver. Une petite évolution qui cache en fait une très bonne nouvelle pour de nombreux propriétaires.

Tesla Model Y (2025) // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Tesla a désactivé, par mise à jour, le fonctionnement des prises 12 volts et USB à l’arrêt. Cette décision a supprimé un petit avantage que Tesla avait sur ses concurrents, puisque la plupart des voitures coupent l’alimentation de ces prises lorsque personne n’est à bord et que le contact n’est pas mis. Sur les voitures thermiques, cela a pour but d’éviter la décharge de la batterie 12 volts. Mais Tesla a avancé une autre raison pour expliquer sa décision de couper l’alimentation à l’arrêt.

Désormais, Tesla lance une nouvelle fonction permettant d’utiliser les prises allume-cigare même à l’arrêt, comme l’explique Not a Tesla App.

Tesla a avancé des raisons de sécurité

Lorsque Tesla a coupé l’alimentation des prises 12 volts présentes dans l’habitacle de ses voitures, le constructeur a avancé des raisons de sécurité.

Le but était d’éviter la surchauffe de la batterie 12 volts et les événements thermiques que peuvent déclencher des produits tiers branchés sur la prise. En résumé, Tesla voulait éviter tout risque d’incendie à bord de ses véhicules.

Tesla Model Y (2025) // Source : Robin Wycke pour Frandroid

À la suite de cette décision, les accessoires comme les frigos électriques ne pouvaient plus fonctionner sans personne dans l’habitacle. Il existe toujours une solution pour maintenir les prises allume-cigare fonctionnelles même à l’arrêt : le mode Camping. Mais celui-ci entraîne également le fonctionnement de la climatisation pour maintenir une température stable, ainsi que la désactivation de la fermeture centralisée.

Une nouvelle option pour faire fonctionner les prises

Mais contre toute attente, Tesla relance une solution permettant de faire fonctionner les prises 12 volts même à l’arrêt. Il s’agit d’une fonction à activer, nommée Accessory Power, ajoutée via la mise à jour de printemps de Tesla.

Pour que les prises 12 volts restent actives lorsque le véhicule est à l’arrêt, la Tesla doit détecter la présence d’une personne à bord ou la fonction Keep Accessory Power On – traduite par « garder le courant d’accessoire en marche » – doit être activée. La batterie de traction du véhicule doit également afficher un niveau de charge supérieur à 20 %.

Une fois cette fonctionnalité activée, toutes les prises 12 volts de la voiture sont alimentées, y compris les ports USB. Tesla précise toutefois que cette option peut entraîner une surconsommation d’électricité, même si aucun appareil n’est branché. Elle est donc à utiliser uniquement en cas de besoin.