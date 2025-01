Moins de 30 € pour ce chargeur filaire 4 ports, dont 3 USB-C, pour une puissance max de 65 W : voilà une belle façon de commencer 2025

De plus en plus fréquemment, les constructeurs ne fournissent pas de chargeur avec leur smartphone. Heureusement, vous pouvez compter sur des marques comme Ugreen pour en propose de très bons. Et compter sur Amazon pour le brader à -35 %.

Tout le monde a chez soi un chargeur, ou tout du moins une prise avec un port USB pour brancher son smartphone. Souvent, ces installations sont faites de bric et de broc, avec un câble d’une autre marque, un chargeur pas forcĂ©ment adaptĂ© Ă la puissance de votre smartphone, tablette, PC portable, etc. Il est temps de mettre tout ça d’Ă©querre et de repartir du bon pied avec le chargeur Ugreen Nexode 4 ports, 3 USB-C et un USB-A poru une puissance max de 65W et compatible avec la technologie GaNInfinity. Chargeur sur lequel vous Ă©conomisez 15,75 euros chez Amazon en ce moment.

Les avantages du Ugreen Nexode 65W

Il peut charger jusqu’Ă 4 appareils simultanĂ©ment

La puce GaNInfinity permet de profiter d’une puissance de 65 W

La charge est intelligente et s’adapte Ă chaque appareil

Normalement, le chargeur Ugreen Nexode 65 W avec 4 ports coĂ»te 44,99 euros. Sauf si vous faites un tour du cĂ´tĂ© d’Amazon en ce moment oĂą vous avez l’opportunitĂ© de l’avoir Ă 29,24 euros.

Un chargeur pour quatre appareils, que demande le peuple ?

Avec le Ugreen Nexode 65W, plus besoin de chercher pour une multiprise ou de courir après de la place pour charger vos appareils Ă©lectroniques. Ici, vous avez un produit qui prend de la place dans une prise et qui peut recharger jusqu’Ă 4 appareils. En plus il n’est pas trop large et ne va pas gĂŞner si vous souhaitez brancher d’autres prises Ă cĂ´tĂ©. Le top Ă emmener en vacances, mĂŞme si on aurait aimĂ© que Ugreen fournisse quelques câbles avec.

Quatre ports donc, trois USB-C et un USB-A, pour s’adapter Ă toutes les situations. Il est compatible avec tous les appareils qui ont besoin d’une alimentation, que ce soit un PC portable, un smartphone, une tablette, une manette, une liseuse, etc. Et il n’y a pas de limite liĂ©e Ă une marque ou un Ă©cosystème : Android, iOS, Windows… Tout fonctionne sans problème.

Plus il y a d’appareils branchĂ©s, plus la puissance est divisĂ©e

Quand on parle de puissance max de 65 W, c’est dans un cas bien particulier : celui oĂą vous ne branchez qu’un seul appareil sur le port USB-C 1 ou 2. Le port 3 a une puissance de 30 W et l’USB-A de 22,5 W. Si vous branchez deux appareils, la puissance est rĂ©partie entre les deux ports, et ainsi de suite si vous branchez trois puis quatre appareils. Dans ce dernier cas, les deux ports USB-C 1 et 2 dĂ©livrent 30 W et 20 W, et les deux autres sont Ă 15 W.

Ce qu’il y a de bien avec ce modèle, c’est que la puissance est rĂ©partie intelligemment. Elle s’adapte Ă ce dont a besoin l’appareil branchĂ©. Ce qui Ă©vite au chargeur de surchauffer, d’abĂ®mer la batterie de vos objets. Sans oublier que le Ugreen Nexode 65W est protĂ©gĂ© contre les surtensions, les surintensitĂ©s, les courts_circuits, les surcharges, les interfĂ©rences et les sous-tensions.

Ce chargeur aurait toute sa place dans notre guide sur les meilleurs chargeurs rapides pour smartphone, mĂŞme s’il brille pour sa polyvalence.

