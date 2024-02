Tesla : cette simple mise à jour logicielle va métamorphoser la conduite de nuit sur de nombreuses voitures

Après son introduction sur la Model 3 restylée (dite "Highland"), les phares matriciels (Matrix LED) arrivent sur plus de Tesla. Cette fonction sera activée sur les anciennes Model 3 et le Model Y équipées de ces phares via une mise à jour dans les semaines à venir.

Les voies de Tesla sont souvent impénétrables, et un exemple parmi tant d’autres concernaient les phares des Model 3 et Model Y. Ces derniers étaient équipés d’une fonction matricielle, sur lequel on reviendra plus tard… mais qui n’était pas activée.

Si la Model 3 « Highland » restylée a commencé à bénéficier de cet équipement il y a quelques jours via une mise à jour à distance (OTA), les autres modèles équipés étaient toujours en attente. Plus pour longtemps, d’après le site Not a Tesla App.

Une mise à jour imminente en Union Européenne

Ce site remonte une note postée sur le forum allemand TFF, qui remonte un document interne à Tesla précisant le contenu d’une mise à jour à venir. Bonne nouvelle : les Model 3 « phase 1 » et les Model Y équipés de ces projecteurs vont enfin pouvoir bénéficier des phares matriciels !

Reste à savoir quand. La mise à jour « 2024.2 » qui a activé les phares matriciels sur le Model 3 Highland est connu depuis deux mois et commence seulement à être déployée ; la mise à jour dont on parle aujourd’hui arrivera donc probablement courant/fin mars. Comme d’habitude, les propriétaires n’auront rien à faire : cette mise à jour se fera à distance.

Si aucune mention des Model S et Model X n’est faite, les exemplaires les plus récents de ces modèles sont également équipés de cette technologie ; aucun doute, donc, qu’ils y auront droit ultérieurement.

Un petit rappel sur cette technologie

Mais qu’est-ce que c’est, des phares matriciels ? Pour résumer, il s’agit d’une technologie séparant le projecteur des feux de route (les plus puissants, donc) en de multiples petits faisceaux indépendants, capables de s’allumer ou s’éteindre individuellement.

Cette action est gérée par la caméra au sommet du pare-brise, scannant les environs ; si cette dernière détecte un véhicule ou un piéton devant la voiture, elle va commander chaque faisceau pour éteindre ceux qui pourraient éblouir la personne en face, tout en gardant le reste totalement allumé. Un vrai gain en termes de visibilité de nuit, et donc de sécurité.

Un équipement qui reste rare, et souvent réservé aux voitures les plus haut de gamme, comme chez Audi ou Mercedes-Benz, et souvent en option. Toutes les Tesla en profitent de série, ce qui rend leurs rapports qualité/prix encore plus intéressant… d’autant plus maintenant que ce dernier est enfin activé.