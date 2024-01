Tesla propose enfin les feux matriciels adaptatifs : ce que ça change en pratique pour ces voitures électriques

Par le biais d'une simple mise à jour logicielle, Tesla active une fonction attendue de longue date sur ses voitures électriques. Il s'agit de l'arrivée des feux de route matriciels adaptatifs. On vous explique pourquoi c'est une grande avancée en matière de sécurité pour la conduite de nuit ainsi que les modèles concernés.

Depuis quelques années, toutes les Tesla sont vendus avec des phares à LED matriciels (matrix LED). C’est également le cas d’autres voitures, qu’elles soient électriques ou non. Mais cela est surtout réservé, pour le moment, aux modèles haut de gamme. Une différence de taille dans la conception des feux, qui permet une précision sans précédent dans l’éclairage des voitures.

Jusqu’à présent, Tesla n’avait pas vraiment utilisé les possibilités d’éclairage adaptatif offertes par les phares à LED matriciels. La seule fonctionnalité, c’était le « light show ». Le fameux spectacle son et lumière digne de Jean-Michel Jarre, qui utilise la sono de la voiture ainsi que les phares. Les Tesla dotées de phares à LED matriciels avaient le privilège de pouvoir projeter des mots sur un mur, à l’image d’un vidéoprojecteur.

Les phares adaptatifs enfin de la partie

Mais une récente mise à jour repérée par les forums allemands TTF et relayée par Note a Tesla App change totalement la donne. Désormais, les phares matriciels à LED servent enfin à quelque chose sur les Tesla. Comme on peut le lire dans la note de version, « les feux de route s’ajustent désormais pour réduire l’éblouissement pour les autres conducteurs et cyclistes« . Il ne s’agit pas de passer automatiquement des feux de route aux feux de croisement comme c’était le cas jusqu’à présent.

On peut en effet lire que « en détectant les autres usagers de la route et en atténuant l’éclairage au niveau de chaque pixel, les feux de route peuvent rester activés plus longtemps, permettant une meilleure visibilité la nuit« .

Une fonction (gratuite) réservée à la nouvelle Model 3

Pour le moment, cette nouveauté semble uniquement réservée à la nouvelle Tesla Model 3 restylée, nommée Highland. Mais il se peut que cette mise à jour soit également poussée sur les autres voitures électriques de la marque intégrant des phares à LED matrix, à l’image des anciennes Model 3, des Model Y, Model S et Model X.

Chez Frandroid, nous avons déjà roulé avec de nombreuses voitures dotées de ce genre de phares. C’est tout simplement bluffant, avec un bond en avant énorme en termes de confort et de sécurité la nuit. Dans la pratique, la voiture reste constamment en plein phares, mais crée des zones d’ombre au sein du faisceau lumineux, afin de ne pas éblouir les autres usagers de la route.

Les phares à LED matrix permettent également d’éclairer certaines zones de la route, comme les abords d’un virage, ou les panneaux sur le bas côté de la route. Chaque constructeur configure comme bon lui semble son système d’éclairage. Il est même possible d’afficher au sol des formes et illustrations, pour prévenir les autres usagers de la route d’un dépassement à venir par exemple. Ou pour annoncer aux piétons que la voiture va s’arrêter pour les laisser passer.

Il est possible que Tesla fasse donc évoluer celui-ci au gré des mises à jour pour proposer encore plus de fonctionnalités. Précisons d’ailleurs que les phares à LED matriciels sont bien souvent une option onéreuse chez les constructeurs automobiles traditionnels. Ici, Tesla l’offre gratuitement à ses clients par le biais d’une simple mise à jour logicielle à effectuer en Wi-Fi.