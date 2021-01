La nouvelle Tesla Model S est aussi une console de jeu avec la puissance graphique d’une PS5

Avec 10 téraflops de puissance graphique et de nouveaux écrans, la nouvelle Model S est devenue une console de jeu.

La nouvelle Tesla Model S a été annoncée, c’est la mise à jour la plus importante depuis son lancement en 2012. Elle a été déclinée en trois versions, dont une version très puissante nommée Plaid+. Cette dernière peut passer de 0 à 100 kilomètres en moins de 2,1 secondes.

Le plus grand changement concerne l’intérieur de la voiture avec un écran en mode paysage, comme sur la Model 3 et la Model Y. C’est un écran tactile IPS LCD de 17 pouces en définition 2200 par 1300 pixels. Ce dernier est accompagné par un second écran de 12,3 pouces situé devant le conducteur et un troisième écran de 8 pouces à l’arrière.

10 téraflops de puissance graphique

Les téraFLOPS. Si vous suivez de près l’actualité de la tech, et en particulier des consoles de jeux ou des cartes graphiques, vous êtes forcément tombés sur cette unité de mesure fortement appuyée par les départements marketing des marques. Tesla annonce ainsi que sa nouvelle Model S aura le droit à une puissance graphique de 10 téraFLOPS.

Il suffit de faire un petit tour sur Wikipédia pour lire la définition des FLOPS, ou floating-point operations per second : « il s’agit du nombre d’opérations en virgule flottante par seconde ». Le nombre de FLOPS représente donc le nombre d’opérations que peut effectuer un processeur chaque seconde sur des nombres à virgule (les fameuses « virgules flottantes »). Autrement dit, le nombre de FLOPS représente la puissance de calcul mathématique brute d’un processeur.

La puissance d’une PlayStation 5

10 téraflops correspond ainsi à la puissance d’une Sony PS5, lorsqu’une Microsoft Xbox Series X a droit à 12 téraflops. Au delà de tout débat, c’est une puissance de calcul importante pour le gaming. Car en effet, Tesla annonce que cette puissance est dédiée au jeu vidéo.

La Model S sera une véritable console de jeu où l’on peut connecter des manettes sans fil et jouer à des jeux AAA tel que The Witcher 3. Ce n’est pas du cloud gaming mais un véritable jeu qui tourne sur l’OS de la Tesla.

